Альманах «Богомыслие» - литературно-богословский журнал, учрежденный Одесской Богословской Семинарией ЕХБ.

Миссия альманаха в том, чтобы быть своеобразным катализатором, возбуждающим перо пытливого богопознания.

Мы стремимся дать простор богомыслию современных верующих, желаем развивать неповторимую особенность отечественного богословия.

Альманах «Богомыслие» - литературно-богословский журнал

ISSN 0135–5473

Главный редактор:

Сергей Викторович Санников (ЕААА, Одесса, Украина)

Editor-in-Chief: Sergey Sannikov (ЕААА, Odessa, Ukraine)

Редакционная коллегия:

Александр Гейченко (ОБС и ЕААА, Одесса, Украина)

Вячеслав Герасимчук (ОБС, Одесса, Украина)

Федор Стрижачук (ОБС, Одесса, Украина)

Игорь Кучер (ОБС, Одесса, Украина)

Секретарь редколлегии и технический редактор:

Лев Голодецкий (ЕААА, Одесса, Украина)

Присланные работы должны быть написаны отечественными авторами или отражать проблематику славянского контекста, соответствовать евангельской традиции и исповеданию веры Одесской богословской семинарии (http://www.odessasem.com/seminary/creed.html). Они должны быть понятны церковному читателю, не имеющему формального богословского образования, но в тексте предполагается анализ, обобщение, оценка и другие элементы исследовательского авторского подхода. Приветствуется свежесть и оригинальность тем и взглядов – то есть, поощряются разномыслия, не переходящие в ереси.

С подробной информацией о журнале, правилами оформления и подачи статей можно ознакомиться на сайте журнала.

В альманахе публикуются:

Сайт журнала http://www.bogomysliye.com/

Альманах «Богомыслие» – Выпуск № 19 - 2016

Альманах «Богомыслие». – Вып. №19. – Одесса, 2016. – 270 с.

Иллюстрация на обложке: Владимир Филимонович Марцинковский (1884 — 1971) на фоне своей поместной церкви «Bethel» (Вефиль) в г. Хайфа (Израиль).

Размышления над Словом Божьим

Геннадий Гололоб - Притча о неверном управителе

Владимир Ворожцов - Благодать наказания. (Часть II)

Фёдор Стрижачук - Логическая проблема зла

Промысл Божий в Церкви и обществе

Константин Тетерятников - «Школа без стен» как модель взаимодействия между церковью и академией

Иван Гуцул - Молитвенный дом — сакральный храм или многофункциональный комплекс?

Богомыслие в истории

Мэри Рэйбер - Евангельское служение милосердия в России до 1905 года

Евгений Жаботинский - Прошение Ивана Рябошапки. Публикация документов по истории ЕХБ

Богомыслие и личность

Ліна Бородинська - Украінські штрихи до портрета Володимира Марцинковського

Константин Харченко - Учитель словесности Владимир Марцинковский (1884 — 1971)

Владимир Попов - Вторая родина Владимира Марцинковского

Владимир Попов - О «Пособии при изучении Евангелия от Иоанна»

Владимир Марцинковский - Пособие при изучении Евангелия от Иоанна

Антон Гончаренко - Богословские взгляды В. Ф. Марцинковского

Книжная полка Богомыслия

Славянский Библейский Комментарий

Роман Соловій - Християнство перед викликом постмодернізму: досвщ Виникаючой церкви

Анатолий Денисенко - Пост-протестантизм: сучасна еклезюлогія, критична теологія та Реформація 500 в контексті «Феномену Виникаючой церкви

Фёдор Стрижачук - Чему может научить нас «История современного богословия» Дмитрия Бинцаровского?

Джошуа Съорл - Новые горизонты миссии

Андрей Кучерявый - О Святом Духе. Обзор публикаций в журналах «Баптист» и «Гость» (1907 — 1927 гг.)

Альманах «Богомыслие» – Выпуск № 19 - 2016 - Чему может научить нас «История современного богословия» Дмитрия Бинцаровского

Резензия на книгу Дмитрия Бинцаровского «История современного богословия: чему она может научить нас?»

Киев: Евангелие и Реформация, 2016. — 512 с.

Книга «История современного богословия» Дмитрия Бинцаровского, безусловно, является событием для интересующихся богословием людей на постсоветском пространстве. Наряду с книгой американских авторов Стенли Гренца и Роджера Олсона «Богословие и богословы 20-го века» и монографией Романа Соловия «Появляющаяся церковь», книга отечественного автора Дмитрия Бинцаровского вносит ощутимый вклад в создание ментальной карты, изображающей состояние современного богословия. В настоящее время в русскоязычной среде появляется достаточно много богословской литературы, так что даже искушенный в богословии читатель может потеряться в именах, идеях, направлениях. И потому такого рода «современные истории» являются очень актуальными и своевременными.

Автор, конечно, не делает фотографический снимок состояния современного богословия и не пишет бесстрастную хронику о событиях и лицах, напротив, он занимает определенную перспективу. Его перспектива — реформатское богословие (Кальвинизм). Хотя автор представляет все христианское богословие 20-го, начала 21-го веков, оценку большинства движений и типов богословия автор дает с точки зрения реформатского богословия. Автор начинает книгу с богословия 19-го века как введения в богословие 20-го века, а второй раздел (стр. 39-70) посвящает реформатскому богословию 19-го начала 20-го веков в Америке и Европе (в Нидерландах) и представляет его как «ортодоксальный» ответ неокальвинизма на либеральное богословие 19-го века.

Представление богословия Карла Барта заканчивается его учением об избрании, а затем дается оценка его учения, исходя из перспективы реформатского богословия, и предлагается защита реформатов от нападок Барта (стр. 121). Но нельзя сказать, что оценка всех типов богословия и богословов происходит с реформатской перспективы, и хотя автор иногда заявляет: «Почти каждая из рассматриваемых им тем может быть критически оценена с реформатских позиций...», все же оценка не принимает тотально реформатский оттенок. Многие положения «оценки», которой завершается каждая глава, имеют общехристианскую или евангельскую перспективы.

Положительной чертой книги является также то, что автор частично учитывает конфессиональный контекст возможных читателей. Русское православие, безусловно, составляет религиозную атмосферу и, наверно, и конфессиональную принадлежность многих читателей книги и потому включение раздела по русской религиозной философии и православному богословию является актуальным и уместным (Раздел 5, стр. 173-218). Хотя можно поставить вопрос о репрезентативности избранных для изучения русских религиозных философов, их ведь было намного больше и потому может, следовало включить главу, в которой представить русскую религиозную философию в целом, как интеллектуальное движение, а затем обратиться к персоналиям. В книге также не представлено так называемое «школьное православное богословие» — богословие, представленное в академических кругах профессорами семинарий в дореволюционной России. Если продолжать тему «контекстуализации», то следует указать и на одно упущение. Многие читатели книги или даже их подавляющее большинство будут «евангельские христиане» или поздние протестанты, ведь львиная доля студентов богословия — это студенты евангельских семинарий. Они были бы заинтересованы увидеть раздел о евангельском богословии на постсоветском пространстве. Хотя последнее и не приобрело еще четких форм, все же оно существует и ожидает своего систематизатора и историографа.

В отношении актуальности можно также отметить уместность последнего раздела книги об постмодернистском богословии. Даже многие западные учебники по современному богословию «не успели» включить разделы по постмодернистским типам богословия, постконсерватизму, радикальной ортодоксии и т.д. Наличие этих разделов поможет читателям попытаться держать пульс на руке современного богословия.

Подзаголовок книги представлен в виде вопроса: «Чему она (история современного богословия) может нас научить?». Не совсем очевидно, что автор ставил себе задачу ответить на этот вопрос. Похоже, что автор хотел озадачить читателя и удерживать его внимание сосредоточенностью в поиске ответа на этот вопрос в тексте книги. Но в самой книге явно ответ не представлен. Безусловно, автор уделяет много внимания реформатскому богословию в Европе и в Америке, но следует ли читателю ориентироваться на эти образцы богословия и их приложения в жизни?

Реформатское богословие XIX века и начала XX является вдохновляющим. Принстонская школа богословия и нидерландское богословие Кайпера и Бавинка стали влиятельными ортодоксальными типами богословия и создали мощные церковно-обще-ственные движения, способствовавшие укреплению христианских позиций в мире. Но богословие современного североамериканского кальвинизма и его имплементация в церковную и общественную жизнь не вызывает особого оптимизма.

Книга заканчивается главой о радикальной ортодоксии. Русскоязычного читателя, обычно ортодоксального в богословии и практике христианина «цепляет» это название и своей «радикальностью», истолкованной как возвращением к корням христианства и «ортодоксией», которой ищет современный христианин, разочаровавшийся в «модерных» и «постмодерных» типах богословия. Но готов ли он затем пройти сложными путями радикальной ортодоксии: Платон, Августин, средневековая схоластика, Барт, а потом сами тексты современных радикальных ортодоксов, Милбака, Хатинга и др., не являющиеся легким чтивом? И является ли программа радикальной ортодоксии под силу современному христианству? И нужно ли христианам возвращать «былую славу» христианства в той форме, которая была у него в Средневековье, к чему призывают современные богословы «радикальной ортодоксии»? Но хотел ли автор книги сказать тем фактом, что закончил книгу анализом радикальной ортодоксии, что оная является эталоном богословия? Возможно, это лишь догадка или впечатление от прочтения книги.