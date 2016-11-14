Альманах «Богомыслие» – Выпуск № 18 - 2016

Альманах «Богомыслие» - литературно-богословский журнал, учрежденный Одесской Богословской Семинарией ЕХБ.

Миссия альманаха в том, чтобы быть своеобразным катализатором, возбуждающим перо пытливого богопознания.

Мы стремимся дать простор богомыслию современных верующих, желаем развивать неповторимую особенность отечественного богословия.

Альманах «Богомыслие» - литературно-богословский журнал

ISSN 0135–5473

Главный редактор:

Сергей Викторович Санников (ЕААА, Одесса, Украина)

Editor-in-Chief: Sergey Sannikov (ЕААА, Odessa, Ukraine)

Редакционная коллегия:

Александр Гейченко (ОБС и ЕААА, Одесса, Украина)

Вячеслав Герасимчук (ОБС, Одесса, Украина)

Федор Стрижачук (ОБС, Одесса, Украина)

Игорь Кучер (ОБС, Одесса, Украина)

Секретарь редколлегии и технический редактор:

Лев Голодецкий (ЕААА, Одесса, Украина)

Альманах «Богомыслие» ожидает ваши статьи, эссе и другие материалы!

Присланные работы должны быть написаны отечественными авторами или отражать проблематику славянского контекста, соответствовать евангельской традиции и исповеданию веры Одесской богословской семинарии (http://www.odessasem.com/seminary/creed.html). Они должны быть понятны церковному читателю, не имеющему формального богословского образования, но в тексте предполагается анализ, обобщение, оценка и другие элементы исследовательского авторского подхода. Приветствуется свежесть и оригинальность тем и взглядов – то есть, поощряются разномыслия, не переходящие в ереси.

Поступившие работы не должны ранее публиковаться в каких-либо журналах, книгах или других печатных издания (могут быть приняты работы, опубликованные ранее в открытом интернете). Работы не рецензируются, и в случае непринятия статьи к публикации, редколлегия оставляет за собой право не объяснять причины отказа.

Материал принимается объемом от 10 до 30 стр. (от 2500 до 7500 слов) только в электронном виде с указанием данных об авторе и его электронного адреса. Греческие и еврейские слова как правило подаются в транслитерации латиницей. Статьи не редактируются, а публикуются в авторской редакции с сохранением копирайта автора.

Вся работа по подготовке альманаха ведется на волонтерской основе. Присылайте свои работы по адресу [email protected]

С подробной информацией о журнале, правилами оформления и подачи статей можно ознакомиться на сайте журнала.

В альманахе публикуются:

размышления над Словом Божьим;

размышления над делом Божиим в Церкви и обществе;

статьи, посвященные актуальным проблемам духовной жизни верующих;

историкообогословские работы;

статьи, посвященные делу Божьему в литературе, культуре;

рецензии на новые книги.

Редколлегия альманаха "Богомыслие" не возражает против размещения всех журналов и отдельных статей в свободном доступе на ESXATOS.

Сайт журнала http://www.bogomysliye.com/

Можно приобрести печатную копию журнала - пишите техническому редактору Льву Голодецкому [email protected]

Альманах «Богомыслие» – Выпуск № 18 - 2016

Альманах «Богомыслие». – Вып. №18. – Одесса, 2016. – 248 с.

Альманах «Богомыслие» – Вып. № 18 – Содержание

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ БОЖЬИМ

Сергей Бермас ПРИТЧА О ДОБРОМ САМАРЯНИНЕ: Размышление во время социальных потрясений

Владимир Ворожцов БЛАГОДАТЬ НАКАЗАНИЯ: Богословское эссе. (Часть 1)

Александр Полох МОДЕЛИ БОГОПОЗНАНИЯ

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ В ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВЕ

Алексей Волчков ЖЕНЩИНЫ В ЦЕРКОВНОМ СЛУЖЕНИИ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА

Обровец Галина ИЗ ОПЫТА ЖЕНСКОГО СЛУЖЕНИЯ В ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЦЕРКВЯХ

БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ

Юлия Лубенец РОЛЬ ЖЕНЩИН В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ЕВАНГЕЛЬСКО БАПТИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ЮГЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1860 – 1917 гг. Историко богословские особенности развития

Мэри Рэйбер БЛАГОВЕСТНИЦА АГАФЬЯ ИВАНОВНА КАПРАНОВА

Сергей Санников ТЕРЕЗА АВИЛЬСКАЯ: СТРАСТЬ КО ХРИСТУ

Тереза Авильская ВНУТРЕННИЙ ЗАМОК (Отрывки)

БОГОМЫСЛИЕ И ЛИЧНОСТЬ

Константин Харченко ЕЛИЗАВЕТА ЧЕРТКОВА: Графиня, послужившая Господу (1832 – ок. 1923)

Елена Степанова Л.Н. ТОЛСТОЙ И Е.И. ЧЕРТКОВА: “Просто хотелось бы попросить Лиз[авету] Ив[ановну], чтобы она не не любила меня…”

Игорь Григорьев ЖЕНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ПРОБУЖДЕНИЯ

Иван Лещук КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ: Памяти Веры Кушнир посвящается

Татьяна Никольская МАРИНА СЕРГЕЕВНА КАРЕТНИКОВА (1930 – 2016)

КНИЖНАЯ ПОЛКА БОГОМЫСЛИЯ

Игорь Скрипниченко ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ К КНИГАМ

Анатолий Денисенко ЧИТАТЬ ИЛИ НЕ ЧИТАТЬ, ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС: О книге Пьера Байяра “Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали”

Ростислав Ткаченко ...А ЕСЛИ ЧИТАТЬ, ТО КАК? О видах и принципах чтения

Альманах «Богомыслие» – Вып. № 18 – ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ К КНИГАМ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПЕЧАЛЬНАЯ тенденция потери страстного желания к чтению у современных христиан. Большинство христиан, являющихся членами церкви, не читали произведений об истории христианства, книг, посвященных толкованию Священного Писания, или догматических произведений богословов прошлых столетий. Вряд ли у кого возникнут возражения тому, что интеллектуальная бедность христианства будет иметь огромные последствия в деле созидания церкви и передачи веры следующему поколению. Джим Рон как-то сказал: «Существует только одна вещь, худшая, чем не прикасаться к чтению книг последние 90 дней; это не прикасаться к чтению последние 90 дней и думать, что ничего не случилось». Именно в этом «преступлении» и виновны многие христиане ХХI века.

Отсутствие любви к чтению выглядит, еще более странным, воззрениях он был не менее свободен и универсален, чем самые прогрессивные эллинисты, самые образованные раввины его времени».[1] Например, он настолько хорошо был знаком с произведениями древнегреческих поэтов и философов (Титу 1:12), что мог на равных дискутировать с философами Афинского Ареопага (Деян. 17:16).

Наблюдая сегодня за угасанием любви к чтению, надо молиться о том, чтобы христиане покупали и читали книги. Как хотелось бы увидеть молодого человека, ходящего пешком, экономящего на обеде и развлечениях, для того, чтобы собрать деньги и купить КНИГИ! Конечно, включить в постоянный распорядок дня чтение книг – это не просто. Но как только человек увидит важность чтения книг, он вполне может принять такое решение.

Влиятельное служение – совершается поместной церковью, которая знает, как актуализировать неизменное и истинное Евангелие в современном обществе. Об посвящении провозглашению Евангелия, через различные способы коммуникации с людьми разных социальных уровней, говорит вся книга Деяния Апостолов. В этой боговдохновенной истории церкви самым впечатляющим фактом есть сверхъестественное участие Бога в деле распространения Его Слова. Изучая жизнь церкви времен апостолов, можно прийти к выводу, что проповедь общины первого века была подтверждена Богом по четырем причинам, именно о них и пойдет речь в этой статье. Исследуя не только опыт апостолов, но и опыт подражания им если учесть, что защитники и провозвестники христианской веры предыдущих поколений были людьми, влюблёнными в книги. Именно в книги! Чтение книг было их повседневной практикой. Еще апостол Павел наряду со Священным Писанием, постоянно читал книги. Он был знаком с трудами писателей и мыслителей, не принадлежащих к христианской вере. Биограф Павла Ф. Фаррар говорит об интеллектуальной способности апостола так: «Правда, в своих в последующие века нам станет ясна необходимость чтения литературы разных жанров и стилей для влиятельного служения, по примеру церкви первых времен.