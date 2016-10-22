Альманах Богомыслие - Выпуск 1-13
ESXATOS представляет Альманах «Богомыслие» - литературно-богословский журнал, учрежденный Одесской Богословской Семинарией ЕХБ.
Миссия альманаха в том, чтобы быть своеобразным катализатором, возбуждающим перо пытливого богопознания.
Мы стремимся дать простор богомыслию современных верующих, желаем развивать неповторимую особенность отечественного богословия.
Альманах «Богомыслие» - литературно-богословский журнал
ISSN 0135–5473
Главный редактор:
Сергей Викторович Санников (ЕААА, Одесса, Украина)
Editor-in-Chief: Sergey Sannikov (ЕААА, Odessa, Ukraine)
Editor-in-Chief: Sergey Sannikov (ЕААА, Odessa, Ukraine)
Редакционная коллегия:
Александр Гейченко (ОБС и ЕААА, Одесса, Украина)
Вячеслав Герасимчук (ОБС, Одесса, Украина)
Федор Стрижачук (ОБС, Одесса, Украина)
Игорь Кучер (ОБС, Одесса, Украина)
Секретарь редколлегии и технический редактор:
Лев Голодецкий (ЕААА, Одесса, Украина)
Принципы альманаха «Богомыслие»
- Разнообразие статей, то есть, в каждом выпуске, как правило, публикуются материалы из разных богословских областей, а также представляющие различные богословские подходы.
- Простота, аналитичность и популярность изложения, образность и современность языка.
- Доступность для церковного читателя, не имеющего формального богословского образования.
- Свежесть и оригинальность тем, подходов и взглядов, то есть, приветствуются разномыслия, не переходящие в ереси.
- Открытость информации и абсолютное волонтерство на всех этапах, за исключением печатанья в типографии.
Учрежденный Одесской богословской семинарией, как журнал евангельской традиции, Альманах призван стать своеобразным мостиком отАкадемии к Церкви, чтобы способствовать формированию богословского подхода и библейской позиции в повседневной жизни народа Божьего. Такое назначение определило аудиторию журнала – это все те, кто интересуется более глубоким, целостным и гармоничным изучением Писания и дел Божиих в истории, в жизни отдельных людей и человеческих сообществах. Альманах хочет предлагать возможные ответы на основе неизменной системы библейских ценностей. Поэтому очевидна необходимость в ясном изложении, конкретной формулировке и доступном выражении отечественной богословской позиции и традиции.
Альманах – это зеркало писателей и читателей. Раньше считалось, что писатели – это активная часть журнала, а читатели просто воспринимают информацию. Теперь мы поняли, что это не так. Альманах «Богомыслие» видит себя не только как место, где выражают себя писатели, но и место, где выражают себя читатели. То есть, это место гдеодни люди учатся писать, а другие учатся читать. Не стоит удивляться.
Читать – это не значит правильно складывать буквы в слова и воспринимать информацию. Читать – это значит переживать прочитанное, осмысливать его, соединяться с сутью и образом, который несет текст. Этому надо научиться. Надо увидеть в тексте не святые правильные формулы, не банальные стереотипы и стандартные установки, а попробовать практиковать сотворчество с автором статьи, которое породит новые мысли и создаст по сути новое произведение благословенного дуэта автора и читателя. Настоящий читатель как бы становиться режиссеромм-постановщиком читаемого текста. Поэтому Альманах продолжает не только традицию писательства, но и читательства.
Альманах «Богомыслие» ожидает ваши статьи, эссе и другие материалы!
Присланные работы должны быть написаны отечественными авторами или отражать проблематику славянского контекста, соответствовать евангельской традиции и исповеданию веры Одесской богословской семинарии (http://www.odessasem.com/seminary/creed.html). Они должны быть понятны церковному читателю, не имеющему формального богословского образования, но в тексте предполагается анализ, обобщение, оценка и другие элементы исследовательского авторского подхода. Приветствуется свежесть и оригинальность тем и взглядов – то есть, поощряются разномыслия, не переходящие в ереси.
Поступившие работы не должны ранее публиковаться в каких-либо журналах, книгах или других печатных издания (могут быть приняты работы, опубликованные ранее в открытом интернете). Работы не рецензируются, и в случае непринятия статьи к публикации, редколлегия оставляет за собой право не объяснять причины отказа.
Материал принимается объемом от 10 до 30 стр. (от 2500 до 7500 слов) только в электронном виде с указанием данных об авторе и его электронного адреса. Греческие и еврейские слова как правило подаются в транслитерации латиницей. Статьи не редактируются, а публикуются в авторской редакции с сохранением копирайта автора.
Вся работа по подготовке альманаха ведется на волонтерской основе. Присылайте свои работы по адресу [email protected]
С подробной информацией о журнале, правилами оформления и подачи статей можно ознакомиться на сайте журнала.
В альманахе публикуются:
- размышления над Словом Божьим;
- размышления над делом Божиим в Церкви и обществе;
- статьи, посвященные актуальным проблемам духовной жизни верующих;
- историкообогословские работы;
- статьи, посвященные делу Божьему в литературе, культуре;
- рецензии на новые книги.
Редколлегия альманаха "Богомыслие" не возражает против размещения всех журналов и отдельных статей в свободном доступе на ESXATOS.
Сайт журнала http://www.bogomysliye.com/
Можно приобрести печатную копию журнала - пишите техническому редактору Льву Голодецкому [email protected]
Альманах - БОГОМЫСЛИЕ - выпуски 1-13 - 1990/2007 - Содержание
Альманах "Богомыслие" 1990 выпуск 1
Альманах "Богомыслие" 1991 выпуск 2
Альманах "Богомыслие" 1992 выпуск 3
Альманах "Богомыслие" 1994 выпуск 4
Альманах "Богомыслие" 1994 выпуск 5
Альманах "Богомыслие" 1997 выпуск 6
Альманах "Богомыслие" 1998 выпуск 7
Альманах "Богомыслие" 1999 выпуск 8
Альманах "Богомыслие" 2000 выпуск 9
Альманах "Богомыслие" 2004 выпуск 10
Альманах "Богомыслие" 2007 выпуск 11
Альманах "Богомыслие" 2012 выпуск 13
Альманах "Богомыслие" 2013 выпуск 13
Альманах "Богомыслие" 1991 выпуск 2
Альманах «Богомыслие» №2. — Одесса. Издание Духовной Семинарии ЕХБ, 1991. — 256с. аннот. на рус. и англ.
ISSN 0135 — 5473 Регист. КП №501
Альманах "Богомыслие" 1991 выпуск 2 — Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Раздел 1 РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ БОЖИИМ
Семь притч В.Канатуш
Эгоцентризм и Христоцентризм В.Егоренков
Раздел 2 РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДУХОВНОСТИ
Духовность и лжедуховность В.Алексеев
Опыт духовно-психологического осмысления
Плотские, духовные, душевные Г.Аврааменко
Опыт духовно-психологического наблюдения
Исихазм, как чаяние духовности В.Попов
Опыт исторического анализа
Раздел 3 БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ
Иустин философ мученик А.Суярко
Первая апология Иустина
Раздел 4 РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
Христианство и астрология А.Молчанов
Истинные и ложные пути познания А.Копытов
Раздел 5 БОГОМЫСЛИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ
Религиозное воспитание детей Е.Трофимова
Литературоведческий обзор
Раздел 6 ПЕРВЫЕ ШАГИ В БОГОМЫСЛИИ
Предопределение и свобода воли К.Прохоров
Болезни плоти И.Юсупов
Раздел 7 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА
Духовная Семинария ЕХБ
Альманах "Богомыслие" 1992 выпуск 3
Альманах «Богомыслие» №3 — Одесса: Богословская Семинария ЕХБ, 1992 — 228 с. (аннот. на рус. и англ.).
ISSN 0 1 35 — 5473 Регнст. КП №501
Альманах "Богомыслие" 1992 выпуск 3 — Содержание
Раздел I РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ БОЖИИМ
Обзор толкований на книгу «Песни Песней»
Беседа первая на книгу «Песни Песней» Ориген
Толкование на книгу «Песни Песней» Н.Г.Калмыков
Откровение царя Соломона Л.Г.Дьячков
Раздел II БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ
Общая история христианства. Глава I С.В.Санников
Поликарп Смирнский и его послание к Филиппийцам. ВЛ.Харланов
Послание Святого Поликарпа к Филиппийцам
Раздел III БОГОМЫСЛИЕ И БОГОСЛОВИЕ
Проблема парадокса в богословии С.Г.Борушко
Непогрешимость Библии (Чикагское заявление)
Раздел IV БОГОМЫСЛИЕ И ЭТИКА
Этика Ветхого Завета в свете Нового Завета И.В.Чекалов . 170 Семейная этика Ветхого Завета И.И.Кург
Раздел V ИНФОРМАЦИЯ И РЕКЛАМА
Богословское образование: опыт и перспектива
Кредо Одесской Богословской Семинарии ЕХБ
Альманах "Богомыслие" 1994 выпуск 4
Альманах «Богомыслие». Вып. №4 — Одесса: Богословская Семинария ЕХБ, 1994. — 288 с. (аннот. на рус. и англ.).
ISSN 0135 — 5473.
Регист. КП №501.
Альманах "Богомыслие" 1994 выпуск 4 — Содержание
Раздел I РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ БОЖИИМ
Закон Моисеев, как правовой документ древности. Ю.Е.Решетников
Промысел божий в церкви и в обществе
«Нью эйдж. — религия антихриста? В.А..Харькив
Дух святой и облик лжеца. Г.Н.Лвраменко
Подраздел информация о культах
Мун в России и СНГ. Ю.Л.Василевский
Христианство и кришнаизм И.Н.Гриненко
Раздел II БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ
О молитве Господней. Тертуллиан
О женских украшениях. Тертуллиан
Подраздел первые шаги в богомыслии
Становление канона Нового Завета. С. Хэнчетт
Раздел IV БОГОМЫСЛИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ
Молитвы Давида. Сына Иесеева. С.В.Санников
Обзоры, библиографии, информация
Богословская библиотека: Основы организации. Л.Голодецкий
Альманах "Богомыслие" 1994 выпуск 5
Альманах «Богомыслие». Вып. №5 — Одесса: Богословская Семинария ЕХБ, 1994. — 256 с.
ISSN 0135 — 5473. Регист. КП №501.
Альманах "Богомыслие" 1994 выпуск 5 — Содержание
I. РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ БОЖИИМ
Человек как отражение образа Божьего. Н.Г.Чернякевич
Текстологические вопросы по посланию к Ефесянам. АМ.Копытюк
II. БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ
Взгляды реформаторов на природу церкви. И.П.Дронов
Три века гностицизма. ВЛЛарламов
III. ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ В ЦЕРКВИ И В ОБЩЕСТВЕ
Методические принципы богословского образования. А. М. Карнаух
Жанровое своеобразие христианского радиовещания. М.Д.Пейтер
Альманах "Богомыслие" 1997 выпуск 6
Альманах «Богомыслие». Вып. №6 — Одесса: Одесская Богословская Семинария ЕХБ, 1997. — 264 с.
ISSN 0135 — 5473. Регист. КП №501
Альманах "Богомыслие" 1997 выпуск 6 — Содержание
Раздел I РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ БОЖИИМ
Ветхий Завет, его ценность и применение. Парфененко
Кальвинизм и арминианизм: сравнение доктрин. Негров
Раздел II БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ
Ездра - Неемия? Хронологический порядок книги Ездры-Неемии Калашников
Откровение "пастыря" Ерма. Лопатин
"Пастырь" Ерма
Раздел III. ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ В ЦЕРКВИ И В ОБЩЕСТВЕ
Отношение к Богу населения России и Украины Василевский
Раздел IV БОГОМЫСЛИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ
Когелет: Разум в поисках выхода
Альманах "Богомыслие" 1998 выпуск 7
Альманах «Богомыслие». Вып. №7 — Одесса: Одесская Богословская Семинария ЕХБ, 1998. — 288 с.
ISSN 0135 — 5473. Регист. КП №501.
Альманах "Богомыслие" 1998 выпуск 7 — Содержание
I. РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД СЛОВОМ БОЖИИМ
Послание к Евреям и проблема "отпадших" в Евр.б.4-6. А. Шумилин
Крещение Духом Святым: Изучение библейских текстов Медведев
ll. БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ
Общая история христианства (глава 2): Воцарившееся христианство (IV - VII века). С. Санников
Евангельские христиане-пашковцы: Возникновение и духовно-просветительское служение (1874 - 1884 гг.). В.Попов
Евангелие детства (Евангелие от Фомы).
III ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ В ЦЕРКВИ И В ОБЩЕСТВЕ
Душепопечительство: Евангельский подход. В.Карпенко
Крест - символ христианства. В.Курат
Альманах "Богомыслие" 1999 выпуск 8
Альманах «Богомыслие». Вып. №8 — Одесса: Одесская Богословская Семинария ЕХБ, "Богомыслие". 1999. — 268 с.
ISSN 0135 — 5473. Регист. КП №501.
Альманах "Богомыслие" 1999 выпуск 8 — Содержание
I. РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ БОЖИИМ
Врачебная деятельность Иисуса Христа А.Савченко
Библейский взгляд на пасторское душепопечительство В.Кравчук
II. БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ
ХХ веков христианства.
Глава 3. Раннее Средневековье (XVII - XI века ) С. В. Санников
О Протоевангелии Иакова В.Лопатин
Протоевангелие Иакова
III. ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ В ЦЕРКВИ И В ОБЩЕСТВЕ
Информационно-компьютерные технологии и духовность И.Лещук
Православная миссиология П.Пенер
Православная миссиология глазами православных
Православная миссиология: протестантский взгляд
IV. МАТЕРИАЛЫ, ПРОЕКТЫ, БИБЛИОГРАФИИ
История баптизма и современность Ю.Решетников
Зародження укра"iнського баптизму (До 130-ти рiччя евангельсько-баптистського руху в Украiнi: 1869-1999)
Альманах «Богомыслие». Вып. № 8 — Православная миссиология глазами православных
Понимание миссии в Православной Церкви, как оно описано в моей работе, явноотличается от концепций миссии, существующих как в Католической Церкви так и в протестантских группах, объединенных Советом Церквей, или у евангельских протестантов. Если эти различия и можно объяснить - все же существование многих различий между церквями удивляет, исходя из того факта, что Церковь имеет одну основу. При этом необходимо также заметить, что и внуrри Православной (ых) Церкви (ей) существуют различные концепции миссии. Православной Церкви, в изменившейся ситуации в бывших коммунистических странах, дискуссия по отношению к пониманию миссии в особенности возобновилась и усилилась, что выявило к тому же широкий спектр различных подходов.
Необходимо также отметить, что наблюдается существенное различие между теологической формулировкой понимания миссии в Православной Церкви, которая для более прагматично мыслящих протестантов кажется несколько мистическофилософской, и практикой. Практика православной миссии иногда проявляет очень отрицательное лицо, подобно миссии, которая наблюдалась во время Контрреформации в западной Церкви. Эта короткая статья пытается выразить размышления протестанта о теоретическом понимании Православной миссии в сравнении с ее миссионерской практикой в наше время.
Несмотря на то, что Православная Церковь настаивает на разделении географических территорий, находящихся под влиянием западной и восточной Церкви, эта средневековая концепция потеряла свою силу уже около l 00-150 лет назад. В настоящее время и Православная Церковь имеет приходы во многих странах мира, традиционно считавшихся территорией католицизма или протестантизма, и так называемые западные церкви проявляют свое влияние в исконно православных странах. В особенности, в Православной Церкви диаспоры, как на Западе, так и в Африке, сегодня наблюдаются положительные моменты в практике и теории миссии. Здесь явным образом проявляется понимание миссии как литургии, в которой Православная Церковь видит особое значение в том, чтобы собирать/привлекать людей-богоискателей в храм, в Церковь, к Богу. Также, исходя из понимания миссии как диаконии, Церковь, как в первоапостольское время, предлагает защиту и помощь людям, находящимся в критической обстановке, как, например, в Африке. Людям различных нехристианских культур ненавязчиво и в соответствии с их культурой указывается на христианскую веру; проповедь и миссия ведут к тому, что люди, далекие от христианства, приобщаются к православному христианству.
Альманах "Богомыслие" 2000 выпуск 9
Альманах «Богомыслие». Вып. № 9 — Одесса: Одесская Богословская Семинария ЕХБ. 2000. — 288 с.
Альманах "Богомыслие" 2000 выпуск 9 — Содержание
I. РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ БОЖИИМ
Имя Божье как одна из форм ветхозаветной теофании
II. БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ
Двадцать веков христианства. Глава 4. Классическое и позднее Средневековье
АПОКРИФЫ НОВОГО ЗАВЕТ А
Апокалипсис Петра (вступительная статья)
Апокалипсис Петра (текст)
III. ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ В ЦЕРКВИ И В ОБЩЕСТВЕ
Водоемы разбитые, или экология духовных проявлений
ПЕРВЫЕ ШАГИ В БОГОМЫСЛИИ
Признаки Церкви по Никео-Цареrрадскому символу веры
IV. БОГОМЫСЛИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ
Проблема теодицеи в творчестве Ф. М. Достоевского
V. ИСТОРИЯ ПРОТЕСТАНТИЗМА: РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБЗОРЫ
Кирилл Лукарис и протестантизм: опыт межцерковного диалога
Восточное исповедание веры
Альманах "Богомыслие" 2004 выпуск 10
Альманах «Богомыслие»
Вып. № 10
Одесса: Одесская Богословская Семинария ЕХБ. 2004. — 154 с.
Альманах "Богомыслие" 2004 выпуск 10 — Содержание
Подберезский И.В. О плюрализме
Герасимчук В.Н. Богословские представления о ковчеге завета сквозь призму библейской истории
Берер М.Х. Обзор исследований исторического Иисуса: от Реймаруса до Райта
Комисаренко В.И. Особенности благовестия в русской культуре
Чернявский М.С. Протопоп Аввакум - протестант восточного обряда?
Альманах "Богомыслие" 2007 выпуск 11
Альманах «Богомыслие»
Вып. № 11
Одесса: Одесская Богословская Семинария ЕХБ. 2007. — 160 с.
Альманах "Богомыслие" 2007 выпуск 11 — Содержание
Михаил Черенков - ИДЕЯ РЕФОРМАЦИИ СЕГОДНЯ
Анатолий Бондаренко - НОВОЗАВЕТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПАСТОРОВ
Иван Макаренко - АНАЛИЗ БИБЛЕЙСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ И.В. КАРГЕЛЯ
Федор Стрижачук - ТЕОДИЦЕЯ Н.О. ЛОССКОГО
Дэвид Ховард - ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Программа подготовки лидеров «ШКОЛА БЕЗ СТЕН» - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ ПРИНИМАЕТ ЭСТАФЕТУ
ОДЕССКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ СЕМИНАРИЯ
ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ Одесской богословской семинарии
ОБ АВТОРАХ
Альманах "Богомыслие" 2013 выпуск 12
Литературно-богословский журнал
Альманах «Богомыслие»
Вып. № 12. – Одесса, 2013. – 200 с.
Альманах "Богомыслие" 2003 выпуск 12 — Содержание
Сергей Санников
- ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР БОГОМЫСЛИЯ!
РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ БОЖЬИМ
Владимир Лебедев
- ЗАСЛУГИ НЕ В СЧЕТ!
- Размышления на Мф. 19:16–20:16
Василий Лопатин
- ПРИТЧА О НЕВЕРНОМ УПРАВИТЕЛЕ
- Евангелие от Луки 16:1113
Дмитрий Григоров
- ПРАВЕДНОСТЬ ЛОТА
Геннадий Гололоб
- ЯЗЫК И БОГОДУХНОВЕННОСТЬ
- Связана ли богодухновенность с языком библейского текста?
ПРОМЫСЛ БОЖИЙ В ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВЕ
Ростислав Ткаченко
- БОГОСЛОВИЕ В ЦЕКОВНОЙ ЖИЗНИ
- Размышления о сути и значении богословия
Алексей Горбачев
- СВЕТСКАЯ РАБОТА КАК СЛУЖЕНИЕ
- Размышления о всеобщем священстве и трудовой этике протестантизма
Анатолий Онищук
- РОЛЬ КГБ В РАСКОЛЕ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ
- Чуждый огонь во святилище
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДУХОВНОСТИ
Валерий Бай
- ДЕВСТВЕННОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Владимир Ворожцов
- ДОБРОДЕТЕЛИ
- Зарисовки о жертвенности, смирении, избирательности
БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ
Александр Каряков
- ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ
- Евангельские идеалы в католичестве
- ФРАНСИСК АССИЗСКИЙ ГЛАЗАМИ ЧЕСТЕРТОНА
- ЦВЕТОЧКИ ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО
- Вступительная статья и выдержки из «Цветочков»
БОГОМЫСЛИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ
Иван Лещук
- ЕПИСКОП ОТВЕРЖЕННЫХ
- Лидерство с перспективы Виктора Гюго
Альманах "Богомыслие" 2013 выпуск 13
Литературнообогословский журнал
Альманах «Богомыслие». –
Вып. № 13. – Одесса, 2013. – 240 с.
Альманах "Богомыслие" 2003 выпуск 13 — Содержание
РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СЛОВОМ БОЖЬИМ
Ростислав Ткаченко
- МИР ХРИСТА – МИР ЦЕРКВИ
- Экзегетически-богословское исследование отрывка Колоссянам 3:14-15
Александр Щавлинский
- ДЕСЯТИНА В ВЕТХОМ И НОВОМ ЗАВЕТАХ
ПРОМЫСЛ БОЖИЙ В ЦЕРКВИ И ОБЩЕСТВЕ
Сергей Оспенников
- КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ
Андрей Мелешко
- ЭТИКА ЗАБОТЫ О ТВОРЕНИИ
- Евхаристические размышления
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДУХОВНОСТИ
Валерий Бай
- ФЕНОМЕН ОДИНОЧЕСТВА ХРИСТИАН МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Павел Вербицкий
- ДУХОВНЫЙ ПУТЬ СЕЛА
- Украинское село: от патриархальности к постмодернизму 120БОГОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ
Дмитрий Демченко
- МИССИОНЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЕВАНГЕЛЬСКООБАПТИСТСКОМ БРАТСТВЕ
- Североокавказский контекст (1867 – 1928 гг.)
Ирина Грищенко
- СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ ГЛАЗАМИ ЭТЕРИИ АКВИТАНСКОЙ
Этерия Аквитанская
- ПОДГОТОВКА К ВОДНОМУ КРЕЩЕНИЮ В IV ВЕКЕ
- ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ В IV ВЕКЕ
- Из писем паломницы IV века
БОГОМЫСЛИЕ В ЛИТЕРАТУРЕ
Александр Полох
- ЗЛО И ДОБРО ГЛАЗАМИ ДОСТОЕВСКОГО
БОГОМЫСЛИЕ И ЛИЧНОСТЬ
Анатолий Денисенко
- НЕИЗВЕСТНЫЙ АНГЛИКАНИН: Клайв Стейплз Льюис и идея истинного мифа
- МИФ, СТАВШИЙ ФАКТОМ
22/10/2016
Спасибо!!!
Остальные обязательно нужны!
Друзья! От имени всех читателей сайта ESXATOS благодарим редколлегию Альманаха "Богомыслие" за возможность чтения интереснейших журналов и применения его материалов в своих студенческих и богословских трудах!
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