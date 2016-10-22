Альманах Богомыслие - Выпуск 1-13

Принципы альманаха «Богомыслие»

Разнообразие статей, то есть, в каждом выпуске, как правило, публикуются материалы из разных богословских областей, а также представляющие различные богословские подходы.

Простота, аналитичность и популярность изложения, образность и современность языка.

Доступность для церковного читателя, не имеющего формального богословского образования.

Свежесть и оригинальность тем, подходов и взглядов, то есть, приветствуются разномыслия, не переходящие в ереси.

Открытость информации и абсолютное волонтерство на всех этапах, за исключением печатанья в типографии.

Учрежденный Одесской богословской семинарией, как журнал евангельской традиции, Альманах призван стать своеобразным мостиком отАкадемии к Церкви, чтобы способствовать формированию богословского подхода и библейской позиции в повседневной жизни народа Божьего. Такое назначение определило аудиторию журнала – это все те, кто интересуется более глубоким, целостным и гармоничным изучением Писания и дел Божиих в истории, в жизни отдельных людей и человеческих сообществах. Альманах хочет предлагать возможные ответы на основе неизменной системы библейских ценностей. Поэтому очевидна необходимость в ясном изложении, конкретной формулировке и доступном выражении отечественной богословской позиции и традиции.

Альманах – это зеркало писателей и читателей. Раньше считалось, что писатели – это активная часть журнала, а читатели просто воспринимают информацию. Теперь мы поняли, что это не так. Альманах «Богомыслие» видит себя не только как место, где выражают себя писатели, но и место, где выражают себя читатели. То есть, это место гдеодни люди учатся писать, а другие учатся читать. Не стоит удивляться.

Читать – это не значит правильно складывать буквы в слова и воспринимать информацию. Читать – это значит переживать прочитанное, осмысливать его, соединяться с сутью и образом, который несет текст. Этому надо научиться. Надо увидеть в тексте не святые правильные формулы, не банальные стереотипы и стандартные установки, а попробовать практиковать сотворчество с автором статьи, которое породит новые мысли и создаст по сути новое произведение благословенного дуэта автора и читателя. Настоящий читатель как бы становиться режиссеромм-постановщиком читаемого текста. Поэтому Альманах продолжает не только традицию писательства, но и читательства.