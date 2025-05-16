Альманах «Лучшие доказательства» - Наука и Библия опровергают миллионы лет

В непрекращающейся борьбе между идеями творения и эволюции христиане ищут самые убедительные доказательства в пользу творения. Они хотят найти «непререкаемый аргумент», который докажет их друзьям-эволюционистам, что творение есть истина, а эволюция — заблуждение. Это страстное стремление к доказательствам привело к тому, что христиане увлеклись так называемыми «чудаковатыми» доказательствами. За последние несколько лет обнаружилось, что некоторые так называемые «доказательства» в пользу творения недостоверные. Вот некоторые из них:

• предполагаемые следы людей и динозавров, найденные вместе на реке Палукси в Техасе;

• небольшое скопление лунной пыли, найденное астронавтами Аполлона;

• кораблеподобная конструкция в районе Арарата как доказательство Ноева ковчега;

• предполагаемый отпечаток руки человека в «камне времён динозавров»;

• мёртвый «плезиозавр», найденный возле Новой Зеландии.

Большинство здравомыслящих, образованных креационистов, в принципе, согласятся, что нельзя использовать доказательства, тщательно не задокументированные и не исследованные. Но на практике многие очень быстро принимают разные, упомянутые здесь факты без лишних вопросов. Они менее осмотрительны, чем могли бы быть, потому что так сильно хотят иметь «наши» факты и доказательства в противовес «их». Однако такие учёные не понимают, что смысл не в «их фактах против наших». На самом деле, все факты истолковываются, и все учёные, по сути, наблюдают одно и то же — в их распоряжении имеются одинаковые данные.

У всех — креационистов и эволюционистов, христиан и неверующих — есть одни и те же факты. Все мы ходим по одной и той же земле, видим одни и те же слои окаменелостей, одних и тех же животных и растения, одни и те же звёзды — то есть факты одни и те же.

Разница состоит в том, как мы объясняем эти факты. А почему мы истолковываем факты по-разному? Потому что начинаем с разных предпосылок (с того, что предполагается истинным без возможности доказать его). Эти предпосылки затем становятся основанием для других умозаключений. Все рассуждения базируются на предпосылках (также называемых аксиомами). Это особенно касается событий прошлого.

Альманах «Лучшие доказательства» - Наука и Библия опровергают миллионы лет

Перевод и редакция: Славянское Евангельское Общество. - Ответы в Бытии, США, 2016. – 98 с.

ISBN: 978-1-56773-140-8

Альманах «Лучшие доказательства» - Содержание

Введение