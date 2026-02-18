Альманах по истории русского баптизма - выпуски 1-4

«Альманах по истории русского баптизма» (под редакцией М. С. Каретниковой) представляет собой фундаментальный сборник архивных документов, исследовательских статей и мемуаров, охватывающих путь евангельского движения с середины XIX века. Первые четыре тома последовательно раскрывают этапы формирования братства: от зарождения первых общин на Кавказе и юге России до драматических периодов выживания в условиях государственного атеизма. Издание ценно тем, что вводит в оборот редкие письма, отчеты о съездах и личные дневники пионеров веры, таких как В. Г. Павлов, И. В. Каргель и В. В. Иванов.

Особое внимание в этих томах уделяется не только институциональной истории союзов, но и живым свидетельствам верности Богу в годы репрессий. Читатель находит здесь подробные описания быта гонимых общин, миссионерской активности в короткие периоды свободы и процесса формирования самобытного российского богословия. Альманах служит мостом между поколениями, систематизируя разрозненные исторические факты в единую летопись, которая помогает современным верующим осознать свои корни и цену свободы исповедания.

Альманах по истории русского баптизма

Составитель М.С. Каретникова. – 3-е издание. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», «Протестант», 2006. – 324 с.

Альманах по истории русского баптизма - Содержание

М.С. Каретникова. РУССКОЕ БОГОИСКАТЕЛЬСТВО. Национальные корни евангельско-баптистского движения

А.В.Карев. РУССКОЕ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Дж. Рашбрук. ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ БАПТИСТ ВАСИЛИЙ ГУРЬЕВИЧ ПАВЛОВ

В. Г. Павлов. ВОСПОМИНАНИЯ ССЫЛЬНОГО

В. Г. Павлов ПРАВДА О БАПТИСТАХ. Очерк истории, церковного устройства и принципов баптистских общин

Д.И.Мазаев. ПЕРЕПИСКА БАПТИСТА С МОЛОКАНИНОМ

Альманах по истории русского баптизма - Выпуск 2 – Сборник

Сост. М.С.Каретникова. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2001. — 432 с.

ISBN 5-7454-0507-4

Альманах по истории русского баптизма - Выпуск 2 – Содержание

ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ

М. С. Каретникова. ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН – БАПТИСТОВ

ВОСПОМИНАНИЯ И РАССКАЗЫ

А. И. Карева. МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Ю. С. Грачев. МЫСЛИ, ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ КАРЕВЕ

С. В. Севастьянов. МАРИЯ ПЕТРОВНА МЯСОЕДОВА (Очерк жизни)

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ ЕЛИЗАВЕТЫ И МАРИИ КАРГЕЛЬ

Вера Шельпякова. РАССКАЗЫ О ВЕРЕ На «Фаворе» (Свидетельства об обращении) - Из тени смертной (Обращение на евангельский путь) - Хадижат (Из мусульманской жизни) - Жажда (Белоруссия) - Верность - Гонимый за веру - Голос Христа - Не унывай - Самородок - Чуваши - Ассирийцы - Пойте (Певческое служение в Шведской церкви) - После проповеди - Нечто о счастье



ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

1919 г. ПИСЬМО ПРЕСВИТЕРА ОБЩИНЫ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН - БАПТИСТОВ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН И ГРУПП И. И. ШИЛОВА

РЕЗУЛЬТАТ ПИСЬМА ПРЕСВИТЕРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ БАПТИСТОВ

Бруно Коппитерс (Бельгия). ПАЦИФИСТСКИЕ СЕКТЫ, БОЛЬШЕВИКИ И ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ

Альманах по истории русского баптизма - Вып. 3

Сборник. - Сост. М.С.Каретникова. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. — 352 с.

Альманах по истории русского баптизма - Вып. 3 – Содержание

ВВЕДЕ1IИЕ. М.С. Каретникова

1. Разделение первое - 2. Разделение второе

Иван Вениаминович Картель. ИЗЛИЯНИЕ ДУХА СВЯТОГО И ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Предисловие - Духовное состояние, в котором застало нас пятидесятническое движение - Далее, недостаток в знании Его дела - Но что же собственно совершилось при личном сошествии Духа Святого к нам? - Возникновение пятидесятников

Татьяна Никольская. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ БАПТИСТОВ-ИНИЦИАТИВНИКОВ

Предисловие - 1. Предыстория движения - 2. «Начало внутреннего шторма» - 3. Какими они были? - 4. Совет церквей действует - 5. Издательская деятельность - 6. Кризис - 7. Борьба за преемственность поколений - 8. 1970-1980-е годы

М.С. Каретникова. О ВРЕМЕНИ и о ч. II «ВОСПОМИНАНИЙ О ПЕРЕЖИТОМ» С.П. Фадюхина

С.П. Фадюхин. «ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРЕЖИТОМ». ЧАСТЬ II. ОТКРОВЕНИЕ ГРЯДУЩЕГО

ГЛАВА 1. Начало труда в объединенном братском союзе. Александровская община ЕХБ г. Сталино - Начало служения - Первое огорчение - «Поминайте наставников ваших...». П.В. Иванов-Клышников - Три вопроса - Раскол - О двух грешниках - Встреча на пересылке - Устав Всемирного союза баптистов - Свидетельство атеиста - Отстранение от служения - Примирение

ГЛАВА 2. Труд на новом поприще в Объединенном Союзе нашего братства - «Никодимы» нашего времени - 4Поминайте наставников ваших...». М.Д. Тимошенко - Как ушел в вечность Роман Демьянович Хомяк - Господь устраняет помеху - «Инструктивное письмо» - Молитвенная поддержка супруги - «Мост через реку» шириною в 35 лет - Откуда исходит раскол - Моршанск - Начало дружбы с Каревым

ГЛАВА 3. Ташкент - Три свидетельства от Господа - Возникновение общины в Ташкенте - Отчет - Возвращение в Ташкент - Уполномоченный-магометанин - Новый «духовный предмет» - Как был назначен Каракай - А дома - Отстранение Каракая - Визит иностранцев - Хлебопрсломление - Посещение «товарищем из Москвы» - Я на замечании

ГЛАВА 4. Отпуск в Волгограде - Царицын — Сталинград — Волгоград - Воспоминания Е.М. Степановой - Условия пятидесятников - Рассказ о посещении Святой земли - О молитве Господа в Гефсимании

ИПЦ и ИПХ - Музей и Послание к ефесянам - Письмо в Волгоград

ГЛАВА 5. Снова в Ташкенте - Два визита иностранцев

ГЛАВА 6. Съезд 1963 года - Первый день Съезда ЕХБ, вторник, 15 октября - Второй день Съезда. Рассмотрение и утверждение Устава ВСЕХБ. Доклад И.А. Левинданто - От Ташкента по всей Средней Азии и даже дальше - В Джамбуле - Поставление пресвитеров - Должность второго помощника - Юрий Сергеевич Грачев - Ташкент, год тысяча девятьсот шестьдесят шестой - Беседа с Г.П. Винсом - Опять в Ташкенте - Съезд ВСЕХБ 1966 года

ГЛАВА 7. Последнее перемещение — труда, внимания и забот - Пресвитер Ленинградской общины - Служение в общине - Отделение пятидесятников - Утрата дорогих братьев

ГЛАВА 8. Столетний юбилей общины - Юбилейные прославления - Продолжение юбилейного богослужения

ГЛАВА 9. Переломный год - Через страдания к смирению и послушанию - Год тысяча девятьсот девяносто второй - Размышления об Израиле - Суд у великого белого престола (Отк. 20:11-15)

Документы

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО старшим пресвитерам ЕХБ

ПИСЬМО О ЕДИНСТВЕ ВЕРУЮЩИХ. Е.И. Каргель

Германн Гартфельд. К СПОРУ МЕЖДУ ВСЕХБ И СЦ ЕХБ

1. Политический спор с теологическим оттенком - 2. Теологические споры с политической подкладкой - 3. Итоги

Альманах по истории русского баптизма – Выпуск 4 – Сборник

Сост. М. С. Каретникова. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2009. — 302 с. (Выпуск 4.)

Альманах по истории русского баптизма – Выпуск 4 – Содержание