Альманах по истории русского баптизма - выпуски 1-4
«Альманах по истории русского баптизма» (под редакцией М. С. Каретниковой) представляет собой фундаментальный сборник архивных документов, исследовательских статей и мемуаров, охватывающих путь евангельского движения с середины XIX века. Первые четыре тома последовательно раскрывают этапы формирования братства: от зарождения первых общин на Кавказе и юге России до драматических периодов выживания в условиях государственного атеизма. Издание ценно тем, что вводит в оборот редкие письма, отчеты о съездах и личные дневники пионеров веры, таких как В. Г. Павлов, И. В. Каргель и В. В. Иванов.
Особое внимание в этих томах уделяется не только институциональной истории союзов, но и живым свидетельствам верности Богу в годы репрессий. Читатель находит здесь подробные описания быта гонимых общин, миссионерской активности в короткие периоды свободы и процесса формирования самобытного российского богословия. Альманах служит мостом между поколениями, систематизируя разрозненные исторические факты в единую летопись, которая помогает современным верующим осознать свои корни и цену свободы исповедания.
Составитель М.С. Каретникова. – 3-е издание. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», «Протестант», 2006. – 324 с.
15ВЫ 5-7454-0380-2
Альманах по истории русского баптизма - Содержание
М.С. Каретникова. РУССКОЕ БОГОИСКАТЕЛЬСТВО. Национальные корни евангельско-баптистского движения
А.В.Карев. РУССКОЕ ЕВАНГЕЛЬСКО-БАПТИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Дж. Рашбрук. ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ БАПТИСТ ВАСИЛИЙ ГУРЬЕВИЧ ПАВЛОВ
В. Г. Павлов. ВОСПОМИНАНИЯ ССЫЛЬНОГО
В. Г. Павлов ПРАВДА О БАПТИСТАХ. Очерк истории, церковного устройства и принципов баптистских общин
Д.И.Мазаев. ПЕРЕПИСКА БАПТИСТА С МОЛОКАНИНОМ
Альманах по истории русского баптизма - Выпуск 2 – Сборник
Сост. М.С.Каретникова. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2001. — 432 с.
ISBN 5-7454-0507-4
Альманах по истории русского баптизма - Выпуск 2 – Содержание
ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЕРКВИ ЕХБ
М. С. Каретникова. ИСТОРИЯ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЦЕРКВИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН – БАПТИСТОВ
ВОСПОМИНАНИЯ И РАССКАЗЫ
А. И. Карева. МОИ ВОСПОМИНАНИЯ
Ю. С. Грачев. МЫСЛИ, ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ КАРЕВЕ
С. В. Севастьянов. МАРИЯ ПЕТРОВНА МЯСОЕДОВА (Очерк жизни)
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ ЕЛИЗАВЕТЫ И МАРИИ КАРГЕЛЬ
Вера Шельпякова. РАССКАЗЫ О ВЕРЕ
На «Фаворе» (Свидетельства об обращении) - Из тени смертной (Обращение на евангельский путь) - Хадижат (Из мусульманской жизни) - Жажда (Белоруссия) - Верность - Гонимый за веру - Голос Христа - Не унывай - Самородок - Чуваши - Ассирийцы - Пойте (Певческое служение в Шведской церкви) - После проповеди - Нечто о счастье
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
1919 г. ПИСЬМО ПРЕСВИТЕРА ОБЩИНЫ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН - БАПТИСТОВ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩИН И ГРУПП И. И. ШИЛОВА
РЕЗУЛЬТАТ ПИСЬМА ПРЕСВИТЕРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ БАПТИСТОВ
Бруно Коппитерс (Бельгия). ПАЦИФИСТСКИЕ СЕКТЫ, БОЛЬШЕВИКИ И ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ
Альманах по истории русского баптизма - Вып. 3
Сборник. - Сост. М.С.Каретникова. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. — 352 с.
18ВЫ 5-7454-0842-1
Альманах по истории русского баптизма - Вып. 3 – Содержание
ВВЕДЕ1IИЕ. М.С. Каретникова
1. Разделение первое - 2. Разделение второе
Иван Вениаминович Картель. ИЗЛИЯНИЕ ДУХА СВЯТОГО И ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Предисловие - Духовное состояние, в котором застало нас пятидесятническое движение - Далее, недостаток в знании Его дела - Но что же собственно совершилось при личном сошествии Духа Святого к нам? - Возникновение пятидесятников
Татьяна Никольская. ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ БАПТИСТОВ-ИНИЦИАТИВНИКОВ
Предисловие - 1. Предыстория движения - 2. «Начало внутреннего шторма» - 3. Какими они были? - 4. Совет церквей действует - 5. Издательская деятельность - 6. Кризис - 7. Борьба за преемственность поколений - 8. 1970-1980-е годы
М.С. Каретникова. О ВРЕМЕНИ и о ч. II «ВОСПОМИНАНИЙ О ПЕРЕЖИТОМ» С.П. Фадюхина
С.П. Фадюхин. «ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРЕЖИТОМ». ЧАСТЬ II. ОТКРОВЕНИЕ ГРЯДУЩЕГО
ГЛАВА 1. Начало труда в объединенном братском союзе. Александровская община ЕХБ г. Сталино - Начало служения - Первое огорчение - «Поминайте наставников ваших...». П.В. Иванов-Клышников - Три вопроса - Раскол - О двух грешниках - Встреча на пересылке - Устав Всемирного союза баптистов - Свидетельство атеиста - Отстранение от служения - Примирение
ГЛАВА 2. Труд на новом поприще в Объединенном Союзе нашего братства - «Никодимы» нашего времени - 4Поминайте наставников ваших...». М.Д. Тимошенко - Как ушел в вечность Роман Демьянович Хомяк - Господь устраняет помеху - «Инструктивное письмо» - Молитвенная поддержка супруги - «Мост через реку» шириною в 35 лет - Откуда исходит раскол - Моршанск - Начало дружбы с Каревым
ГЛАВА 3. Ташкент - Три свидетельства от Господа - Возникновение общины в Ташкенте - Отчет - Возвращение в Ташкент - Уполномоченный-магометанин - Новый «духовный предмет» - Как был назначен Каракай - А дома - Отстранение Каракая - Визит иностранцев - Хлебопрсломление - Посещение «товарищем из Москвы» - Я на замечании
ГЛАВА 4. Отпуск в Волгограде - Царицын — Сталинград — Волгоград - Воспоминания Е.М. Степановой - Условия пятидесятников - Рассказ о посещении Святой земли - О молитве Господа в Гефсимании
ИПЦ и ИПХ - Музей и Послание к ефесянам - Письмо в Волгоград
ГЛАВА 5. Снова в Ташкенте - Два визита иностранцев
ГЛАВА 6. Съезд 1963 года - Первый день Съезда ЕХБ, вторник, 15 октября - Второй день Съезда. Рассмотрение и утверждение Устава ВСЕХБ. Доклад И.А. Левинданто - От Ташкента по всей Средней Азии и даже дальше - В Джамбуле - Поставление пресвитеров - Должность второго помощника - Юрий Сергеевич Грачев - Ташкент, год тысяча девятьсот шестьдесят шестой - Беседа с Г.П. Винсом - Опять в Ташкенте - Съезд ВСЕХБ 1966 года
ГЛАВА 7. Последнее перемещение — труда, внимания и забот - Пресвитер Ленинградской общины - Служение в общине - Отделение пятидесятников - Утрата дорогих братьев
ГЛАВА 8. Столетний юбилей общины - Юбилейные прославления - Продолжение юбилейного богослужения
ГЛАВА 9. Переломный год - Через страдания к смирению и послушанию - Год тысяча девятьсот девяносто второй - Размышления об Израиле - Суд у великого белого престола (Отк. 20:11-15)
Документы
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО старшим пресвитерам ЕХБ
ПИСЬМО О ЕДИНСТВЕ ВЕРУЮЩИХ. Е.И. Каргель
Германн Гартфельд. К СПОРУ МЕЖДУ ВСЕХБ И СЦ ЕХБ
1. Политический спор с теологическим оттенком - 2. Теологические споры с политической подкладкой - 3. Итоги
Альманах по истории русского баптизма – Выпуск 4 – Сборник
Сост. М. С. Каретникова. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2009. — 302 с. (Выпуск 4.)
Альманах по истории русского баптизма – Выпуск 4 – Содержание
М. С. Каретникова И. В. КАРГЕЛЬ. ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
Д. Я. Турчанинов ВОСПОМИНАНИЯ О ЖИЗНИ И СЛУЖЕНИИ ИВАНА ВЕНИАМИНОВИЧА КАРГЕЛЯ
Дональд Миллер ИОГАНН КАРГЕЛЬ
В. М. Кузнецов РУССКИЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ О КАЛЬВИНИЗМЕ
Грегори Николс ИВАН КАРГЕЛЬ И ПИЕТИЧЕСКАЯ ОБЩИНА В ПОЗДНЕЙ ИМПЕРСКОЙ РОССИИ
М. Р. Кузнецова ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И. В. КАРГЕЛЯ
М. С. Каретникова ЧИТАЯ КАРГЕЛЯ. «Закон Духа жизни». Толкование на 5 — 8 главы Послания к римлянам
И. И. Макаренко ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ И. В. КАРГЕЛЯ
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ ЕЛИЗАВЕТЫ И МАРИИ КАРГЕЛЬ СЕСТРЕ ЕКАТЕРИНЕ ИВАНОВНЕ ВАСИЛЬЦОВОЙ (ВАСИЛЕЦ)
РАССКАЗЫВАЕТ БРАТ А. А.
Официальный документ об аресте и последующей реабилитации дочерей И. В. Каргеля
No comments yet. Be the first!