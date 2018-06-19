Как песчинка ничто по весу в сравнении с золотым слитком, так и необходимость справедливого Божьего суда — ничто в сравнении с Его милосердием.



Призваны быть душой мира. Тексты христиан первых веков

Сост. брат Алоис из Тэзе. - М: Издательство ББИ, 2014. - х + 110 с.

ISBN 978-5-89647-318-3

Призваны быть душой мира. Тексты христиан первых веков

Глава 1. МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ

Глава 2. ИРИНЕЙ ЛИОНСКИЙ

Глава 3. ОРИГЕН

Глава 4. ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ

Глава 5. ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ

Глава 6. ГРИГОРИЙ НИССКИЙ

Глава 7. ИОАНН ЗЛАТОУСТ

Глава 8. АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ

Глава 9. АВГУСТИН

Глава 10. ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ

Глава 11. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК

Глава 12. ИОАНН ДАМАСКИН

Глава 13. ГОЛОСА МОНАШЕСКИЕ

Предисловие митрополита Волоколамского Илариона

Наследие Отцов Церкви наряду со Священным Писанием Ветхого и Нового Заветов, богослужением, таинствами и обрядами, деяниями Вселенских соборов, духовным опытом святых и христианским учением, передаваемым устно из поколения в поколение, является неотъемлемой частью церковного предания. Дело не во временном приближении первых поколений христиан к источнику истины, а в том, что со дня Пятидесятницы, с момента сошествия на апостолов Святого Духа, берет свое начало живое преемство учения, духовности и опыта, которое непрерывно сохраняется в Церкви на протяжении столетий.

Наследие Отцов не представляет собой свод готовых ответов на все вопросы. По выражению святителя Иринея Лионского, оно скорее является depositum juvenescens, обновляющимся достоянием или цветущим сокровищем. «В конечном счете, — пишет протоиерей Георгий Флоровский, — Предание есть непрерывное присутствие в Церкви Духа Святого, непрерывное Божье водительство и просвещение».

Поэтому любовь к преданию как всей совокупности опыта Вселенской Церкви побуждает новые поколения христиан не ограничиваться формальным знанием творений Отцов, а стремиться к творческому усвоению их образа мысли для более глубокого понимания окружающего мира и вызовов современности.

Высочайшая мудрость Отцов заключается в том, что они сумели перевести Благую весть о тайне Боговоплощения, о смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа на язык культуры и философской мысли своего времени. Овладение святоотеческим образом мысли позволит новым поколениям христиан преумножить полученное в наследство вечно цветущее достояние и быть душой мира, по выражению неизвестного автора «Послания к Диогнету».

Настоящий сборник составлен братьями монашеской общины Тэзе и обращен, прежде всего, к молодым людям из разных стран мира, посещающим общину и приезжающим на организованные ею международные встречи молодежи. Он содержит в себе выдержки из текстов первого тысячелетия христианства: от творений мужей апостольских до избранных гимнов преподобного Симеона Нового Богослова, жившего на рубеже I и II тысячелетий. Благодарю общину Тэзе за подготовленное издание и желаю всем читателям обрести в необычайно ярких, содержательных и на удивление актуальных размышлениях святых отцов источник живой веры и вдохновения.

Свидетели неразделенной Церкви

В течение всего года в Тэзе приезжает множество молодых людей и девушек, и встречи с ними побуждают братьев общины вновь и вновь задавать себе следующий вопрос: как вместе с этой молодежью идти к источникам веры? Как в доверии Богу обрести вкус жизни и смелость понять свой путь? «Паломничество доверия на земле», начатое общиной в 70-х годах и включающее в себя международные встречи в Тэзе и других уголках мира, стремится внести свой вклад в построение доверия между людьми, способного преодолеть все существующие преграды. Однако источником поисков примирения может быть только внутренняя, духовная жизнь.

Чтобы доверие веры даже в трудных ситуациях могло рождаться в нас Духом Святым и возрождаться вновь, необходимо последовать за теми, кто прошел по этой дороге до нас, кто способен пробудить в глубинах нашей души дерзновенное доверие Богу. Некоторые свидетели любви Божьей живут рядом с нами, но есть также те, кто был прежде нас. В поиске своего пути следования за Христом и все более глубокого причастия таинству веры мы можем опираться на веру христиан всех времен.

Прислушаться к великим свидетелям первых веков, Отцам Церкви — вот в чем задача этой книги, этого небольшого сборника, тексты для которого были отобраны братьями Тэзе. По времени их авторы ближе всего к Христу и апостолам, но в вопросах, которыми они задавались, в своем стремлении нести ближним новизну веры во Христа они очень близки нам с нашими сегодняшними вопросами и тревогами. Ими двигала жажда единения всех христиан и глубокая преданность Писанию, в суть которого они проникали, даже не обладая нашими сегодняшними знаниями. В их жизненных историях — среди них было много мучеников! — светится юность церкви, исполненная огненного стремления преображать через Евангелие сердца людей.

Все они жили в первом тысячелетии н. э., до великого разделения Восточной и Западной церквей, и потому это сокровище принадлежит всем христианам и делает нас причастными неповторимому общению членов Тела Христова Они живут в нашей памяти не поодиночке, не по отдельности, но все вместе. И их голоса, такие разные, сплетаются и возносят к небесам новую песнь, песнь Христу, который остается с нами на протяжении всей истории человечества, даже когда нам кажется, что сгустилась ночь. Прислушаемся же к ним, и из участников давно ушедших событий они превратятся в друзей, которые возьмут нас за руку и поведут навстречу живому Христу.

Брат Алоис, настоятель общины Тэзе