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Альтернативная медицина - помощь или опасность?

Альтернативная медицина - помощь или опасность?
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Health
На протяжение тысячелетий своего существования люди не любили болеть,и каждый человек предпочитал здоровье болезням. Поэтому всегда находились отдельные личности, занимавшиеся различными методами восстановления здоровья. В разных укльтурах способы оздоровления развивались по разному. Многие мистические элементы в культурах, отмеченных суеверием и шамантизмом, были составной частью повседневной жизни.
В медицине, как и в других отраслях человеческого знания, методы лечения часто обусловлены господствующей религией(восточная и индийская медицина). В то твремя во многих культурах различные методы лечения связаны с растениями и растительными средствами, что привело к возникновению большого количества самых разных систем лечения.
За последние два десятилетия в этой проблеме четко наметилась тенденция к возрастанию обеспокоиности состоянием здоровия всего человечества и каждого человека в отдельности. Здоровье стало особенным идеалом, интерес к которому не обошел стороной и христиан.
Все больше тратиться денег на (мнимое) здоровье. Для многих погоня за здоровьем стало своего рода манией, и люди готовы тратить на это громадные суммы денег. Инные же ради выздровления согласны испытать на себе всевозможные старые и новые методы лечения.

Альтернативная медицина - помощь или опасность?

ISBN 978-3-86203-155-9

Альтернативная медицина - помощь или опасность? - Содержание

Предисловие
  • Альтернативная медицина , общие вопросы
  • Альитернативные методы лечения
  • Критерия для оценки растительных и других природных средств
  • Как происходят (мнимые) излечения ?
  • Принципы оценки альтернативных методов лечения
  • А. Сомнительные критерия
  • Б.Надежные критерия
  • Методы лечения
  • Гомеопатия -религия или наука?
  • Цветочная терапия Баха -религия?
  • Ароматерапия
  • Акупунктура -только ли неразбериха из игл?
  • Диагностика по радужной оболочке глаз- гадание по глазам?
  • Массаж рефлекторных зон ног-полезная терапия?
  • Методы релаксации4
  • Йога
  • Гипноз
  • Аутагенная тренировка
  • Прогрессивная мышечная релаксация по методу Эдмунда Джекобсона
  • Метод Фельденкрайза
  • Биологическая обратная связь
  • Техника Ф. М. Александера
  • Фантастические путешествия (Phantasiereisen)
  • Другие альтернативые методы
  • Оценка биологических продуктов
  • Обобщение
Views 256
Rating 5.0 / 5
Added 10.10.2024
Author brat Artem
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5.0/5 (1)

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