Альтернативная медицина - помощь или опасность?

На протяжение тысячелетий своего существования люди не любили болеть,и каждый человек предпочитал здоровье болезням. Поэтому всегда находились отдельные личности, занимавшиеся различными методами восстановления здоровья. В разных укльтурах способы оздоровления развивались по разному. Многие мистические элементы в культурах, отмеченных суеверием и шамантизмом, были составной частью повседневной жизни.

В медицине, как и в других отраслях человеческого знания, методы лечения часто обусловлены господствующей религией(восточная и индийская медицина). В то твремя во многих культурах различные методы лечения связаны с растениями и растительными средствами, что привело к возникновению большого количества самых разных систем лечения.

За последние два десятилетия в этой проблеме четко наметилась тенденция к возрастанию обеспокоиности состоянием здоровия всего человечества и каждого человека в отдельности. Здоровье стало особенным идеалом, интерес к которому не обошел стороной и христиан.

Все больше тратиться денег на (мнимое) здоровье. Для многих погоня за здоровьем стало своего рода манией, и люди готовы тратить на это громадные суммы денег. Инные же ради выздровления согласны испытать на себе всевозможные старые и новые методы лечения.