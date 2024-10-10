Альтернативная медицина - помощь или опасность?
На протяжение тысячелетий своего существования люди не любили болеть,и каждый человек предпочитал здоровье болезням. Поэтому всегда находились отдельные личности, занимавшиеся различными методами восстановления здоровья. В разных укльтурах способы оздоровления развивались по разному. Многие мистические элементы в культурах, отмеченных суеверием и шамантизмом, были составной частью повседневной жизни.
В медицине, как и в других отраслях человеческого знания, методы лечения часто обусловлены господствующей религией(восточная и индийская медицина). В то твремя во многих культурах различные методы лечения связаны с растениями и растительными средствами, что привело к возникновению большого количества самых разных систем лечения.
За последние два десятилетия в этой проблеме четко наметилась тенденция к возрастанию обеспокоиности состоянием здоровия всего человечества и каждого человека в отдельности. Здоровье стало особенным идеалом, интерес к которому не обошел стороной и христиан.
Все больше тратиться денег на (мнимое) здоровье. Для многих погоня за здоровьем стало своего рода манией, и люди готовы тратить на это громадные суммы денег. Инные же ради выздровления согласны испытать на себе всевозможные старые и новые методы лечения.
Альтернативная медицина - помощь или опасность?
ISBN 978-3-86203-155-9
Альтернативная медицина - помощь или опасность? - Содержание
Предисловие
- Альтернативная медицина , общие вопросы
- Альитернативные методы лечения
- Критерия для оценки растительных и других природных средств
- Как происходят (мнимые) излечения ?
- Принципы оценки альтернативных методов лечения
- А. Сомнительные критерия
- Б.Надежные критерия
- Методы лечения
- Гомеопатия -религия или наука?
- Цветочная терапия Баха -религия?
- Ароматерапия
- Акупунктура -только ли неразбериха из игл?
- Диагностика по радужной оболочке глаз- гадание по глазам?
- Массаж рефлекторных зон ног-полезная терапия?
- Методы релаксации4
- Йога
- Гипноз
- Аутагенная тренировка
- Прогрессивная мышечная релаксация по методу Эдмунда Джекобсона
- Метод Фельденкрайза
- Биологическая обратная связь
- Техника Ф. М. Александера
- Фантастические путешествия (Phantasiereisen)
- Другие альтернативые методы
- Оценка биологических продуктов
- Обобщение
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