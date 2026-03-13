Книга «Мир — Peace. Альтернативы войне от античности до конца Второй мировой войны» представляет собой масштабную антологию, в которой собраны важнейшие философские, политические и теологические тексты, посвященные поиску путей к вечному миру. Издание ставит перед собой амбициозную задачу: представить историю человеческой мысли не как хронику сражений, а как непрерывный интеллектуальный труд по преодолению насилия. Основная идея антологии заключается в том, что концепция мира — это не просто отсутствие войны, а сложная созидательная альтернатива, которая на протяжении веков обосновывалась с позиций этики, права, экономики и веры.

Содержательная часть книги охватывает колоссальный период, предлагая читателю первоисточники, отражающие эволюцию антивоенных идей. В томе представлены труды античных мыслителей, искавших гармонию в законе, средневековые концепции «Божьего мира», гуманистические проекты эпохи Возрождения (например, Эразма Роттердамского) и рациональные планы «Вечного мира» философов Просвещения, таких как Иммануил Кант. Особое внимание уделено XIX и первой половине XX века — периоду зарождения организованного пацифизма, создания Лиги Наций и разработки международных правовых норм, призванных предотвратить глобальные катастрофы. Это собрание документов позволяет увидеть, как теоретические идеи постепенно превращались в реальные политические инструменты.

Текст антологии, будучи сводом первоисточников, обладает огромной документальной и научной ценностью. Вводные статьи и комментарии помогают контекстуализировать каждый документ, объясняя, в каких исторических условиях рождалась та или иная «альтернатива войне». Работа служит фундаментальным ресурсом для историков, юристов, философов и всех, кто профессионально или лично занимается вопросами миротворчества. Это чтение, которое убедительно доказывает: идея мира всегда была интеллектуально богаче и глубже, чем идеология войны, и за каждым международным соглашением современности стоят века напряженного поиска величайших умов человечества.

Мир - Реасе - Альтернативы войне от античности до конца второй мировой войны - Антология

ИВИ РАН. — М.: Наука, 1993. — 349 с.

ISBN 5-02-009730-6

Мир - Реасе - Альтернативы войне от античности до конца Второй Мировой войны - Содержание

Список документов

К читателю

Предисловие

Введение

Глава первая. У истоков идеи мира: с древнейших времен до новой истории

Часть I. От античности - Гармония в естественном миропорядке - Политический конфликт и мирный правопорядок - Мир и справедливость в системе нравственных ценностей

Часть II. К новому времени - Душевный мир и покой - Духовный миропорядок христианской империи - Традиция справедливой войны - Защита мира и проекты прекращения войн

Глава вторая. Гражданские инициативы и официальные соглашения 1815-1914 годов

Часть I. Инициативы и организации

Часть II. Программы международного мира - Либеральный интернационализм - Критика войны н милитаризма с экономических позиций - Социальная справедливость, социализм и мир - Протест против колониальной эксплуатации - Отказ от подчинения неправедной власти - Часть III. Официальные международные соглашения

Глава третья. Первая мировая война и мир: 1914-1919 годы

Часть I. Призывы к примирению

Часть II. Неприятие войны - Отказ от воинской службы по мотивам совести - Политический протест против войны

Часть III. Революционный социализм и проблемы мира

Часть IV. Мир через социальные реформы

Часть V. Мир как международный правопорядок

Глава четвертая. Альтернативы войне и насилию в 1919-1939 годах

Часть I. Международное сотрудничество

Часть II. Разоружение и ограничение вооружений

Часть III. Моральное разоружение

Часть IV. Формы ненасилия - Ненасильственное сопротивление - Сопротивление войне

Часть V. Социалистические альтернативы

Часть VI. Международный мир и безопасность

Глава пятая. Вторая мировая война и проблема мира в 1939-1945 годы: в помехах прочного мира

Часть I. Ненасильственное сопротивление

Часть II. Отношение к оружию массового уничтожения

Часть III. Мир через социально-экономические гарантии

Часть IV. - Политические аспекты обеспечения международной безопасности - Цели войны - Проекты региональных объединений - Планы создания всемирной системы безопасности

Примечания