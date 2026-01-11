Что такое страстное увлечение?

Страстное увлечение - это сильное эмоциональное волнение, переживание или энтузиазм по поводу кого-либо или чего-либо.

Чем страстно увлекаются некоторые мужчины?

Деньгами, работой, успехом, женщинами, охотой, спортом, новинками техники, развлечениями, машинами, и многим другим.

Чем страстно увлекался Иисус?

В Деян. 1:3 записано: «которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием». Слово pentho (страдание), которое означает «страсти» нашего Господа, упоминается только в этом месте Писания. Иисус Христос имел неослабевающее влечение - страдать за нас, - потому что Он знал о Своей судьбе и назначении.*Ёго' мысли, слова и дела были мотивированы любовью к Своему Отцу и к нам. Страдая, Иисус говорил о Своих страстях, относящихся к Царству Божьему. Иисус Христос сказал, что Его назначение - «творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4:34).

Страстное увлечение в жизни отражается на судьбе личности

Наши страстные увлечения и жизненные цели должны соответствовать образцу, который был явлен Иисусом Христом. Все, что мы делаем, должно иметь отношение к Царству Божьему и основываться на Его высоких стандартах. Нас убеждают и вдохновляют слова из МФ. 6:33: «прежде ищите Царства Божьего и правды Его». Вестминстерский катехизис говорит, что главная цель человека - «славить Бога и наслаждаться Им вечно!»

Теперь, подводя итог только что сказанному, зададимся вопросом: как можем мы, мужчины, сделать Иисуса Христа страстным увлечением и целью своей жизни?

Человек не испытывает увлечение кем-либо или чем-либо, просто приняв решение увлечься. Наоборот, это не просто разовый всплеск эмоций, но процесс роста, основанный на знании того, что Христос уже совершил для нас, верующих, на кресте. Умерщвляя ежедневно свою плоть и делая выбор - быть послушным Христу, - мы будем видеть изменение сердец, постепенно приводящее к тому, что мы сможем «иметь чувствования» Иисуса Христа, отбрасывая дела плотские.

Стив Альтмейер - Избранные для лидерства. Пособие по ученичеству

2005 Choseп То Lead Family Miпistries

Издание на русском языке, «Grace PuЫishiпg lпterпatioпal", 2008

Стив Альтмейер - Избранные для лидерства. Пособие по ученичеству- Содержание