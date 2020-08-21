Шамиль Аляутдинов – Мир души

Серия – «Мир Ислама»

Любой здравомыслящий согласится сегодня с тем, что современная цивилизация “привязывает человека к земле и отсекает от неба”. Сердце человека переполнено мирскими заботами и желаниями, которые заставляют его забыть о том, что связано с вечностью, полезно для вечности. В свое время по результату научных исследований и жизненной необходимости на горизонте мусульманского богословия появилась система, изучавшая в свете Корана и Сунны вопросы, касающиеся нематериальной человеческой души, духовного мира человека. В свете Священного Писания и пророческого наследия ученые постарались понять природу человеческой сути (духа, сердца, души) и дать практические рекомендации для достижения полной гармонии (на уровне сердца и разума) с самим собой, с Создателем, окружающим нас миром и людьми, которые живут рядом с нами. В нашем исследовании мы, да будет на то Божье благословение, попробуем кратко и применительно к сегодняшним реалиям изложить данную страницу мусульманского богословского наследия. Постараемся, во мгле сегодняшней суеты, а где-то - серых бесцельных будней, очертить контуры жизненной ступени, поднявшись на которую человек начинает жить не только телесными потребностями и сухими интеллектуальными формулировками, но и - душой, сердцем, выходя из трясины подавленности, усталости, скуки и беспечности. Сколь это нам удастся, ведомо только Господу миров, Аллаху, велик Он и свят. Но мы будем стараться, уповая на безграничную милость Его и благословение.

Суть вопроса. Любой человек первым делом должен уметь работать над собою. Подготовиться к тому, чтобы некоторым образом заслуженно и обоснованно причислить себя к верующим, к мусульманам, к поклоняющимся Господу миров, Единому и Вечному Творцу. То, над чем придется работать, - душа, что в наших телах, наши сердца. “И сказали бедуины: “Мы уверовали”. Ответь же им [о Мухаммад]: “Вы не уверовали [Не говорите утвердительно, что вы уверовали во Всевышнего Творца, Аллаха, велик Он и свят].

Однако же, скажите [можете сказать]: “Мы стали покорны [согласились с предписаниями, переданными через Посланника Божьего, и согласны выполнять их]”. Когда же вера зайдет в ваши сердца... [истинно причислять себя к верующим вы сможете тогда, когда вера будет не только на языках, но и в ваших душах, сердцах]”. Работать над собою нужно в тех рамках и границах, которые очерчены Аллахом в Священном Писании с учетом основ мусульманской культуры и этики. Этот процесс имеет уровни, но не ограничен пределом. Как только человек перестанет работать над собою, грехи, как малые, так и большие, начнут постепенно проникать в его жизнь.

Уровни становления в немалой степени будут очерчиваться успехами человека в удалении себя от скверных деяний и поступков, от прегрешений и невоспитанности. Будут принимать форму приобретенных высоких нравов. Устойчивость их будет определяться серьезностью отношения к жизни, соответствием внутренних ощущений внешним проявлениям и поступкам. При этом, идущий по пути духовного становления, становления Человеком, Совершенным человеком, хорошо осознает, что в одиночку он бессилен, подобно пахарю, урожай которого зависит не столько от вспаханной земли и брошенного семени, сколько от благоприятной погоды, то есть Божественного благословения и милости.

Шамиль Аляутдинов – Мир души

2004 г.

Шамиль Аляутдинов – Мир души – Содержание

Цитата

Вступление

Мухасаба. Умение давать себе отчет, или анализ души

Хулюк. Нравственность

Адаб. Воспитанность

Рифк. Доброта, доброжелательность, мягкость

Сукут (Сомт). Молчание - больше, чем золото

Хасад. Зависть

Тавба. Покаяние

Тасаввуф. суфизм

Священный Коран, 23:60

Сквозь терния жизни,или как закаляется дух

Единство и разобщенность, или схожесть непохожих

Братские узы.Общечеловеческое родство

Жизнь, ее хрупкость и ценность

Библиография

Шамиль Аляутдинов – Мир души – Братские узы. Общечеловеческое родство

“И если не защита Господа одних людей другими, то были бы разрушены и снесены монастыри, церкви, синагоги и мечети, где много упоминаемо имя Творца”. Нет разумных причин и поводов для того, чтобы люди жили в состоянии вражды, размежевания и разобщенности, постоянно противореча друг другу, игнорируя и не познавая, не признавая друг друга. Следуя правильной логике и здоровым чувствам, далеким от всяких форм эгоизма, мы увидим немалое количество мотивов к сближению людей, множество причин, ведущих к образованию интегрированного общества, с сохранением самобытности всех его участников, где бразды правления отданы не антагонистическим, не шовинистским настроениям, не озлобленности и постоянному поиску врага, а - любви и взаимоуважению.

Воспитывая именно такие качества в своих гражданах, любое общество может вести себя к безопасности, спокойствию и неподдельным идеалам цивилизованности. Всевышний Творец всего сущего, в заключительном Писании - Священном Коране, обращает пристальное внимание и возвращает роды человеческие и многочисленные национальности, культуры к двум прародителям, Адаму и Еве, указывая людям о “месте встречи”, где переплетаются, укрепляются и могут стать прочными их братские узы: “О люди! Мы [говорит Господь, указывая на Свое могущество и величие, но никоим образом не на множественность] сотворили вас (людей) племенами и народами [нет ничего удивительного в том, что вы разных национальностей, культур.

Это - Божественный замысел. И ваша “разность и непохожесть” для того], чтобы вы знакомились друг с другом [изучали иностранные для вас языки, незнакомые вам культуры, знакомились с неизвестными доселе вам людьми]. Воистину, самыми великодушными и благородными среди вас [о люди] являются те, кто наиболее набожен [пред Всевышним, Господом миров]. Воистину, Он Всезнающ и в полной мере осведомлен обо всем и вся”. И именно то, когда люди идут друг другу навстречу, знакомятся друг с другом, а не пропитываются взаимными противоречиями, антипатией; именно шаг навстречу - основа межчеловеческих отношений.

Да, порой появляются преграды, препятствующие движению именно в этом направлении. “Давка” и “толкотня” в борьбе за “место под солнцем”, положение, должности, корочки, титулы или материальный достаток часто умерщвляют в людях взаимоуважение, взаимопонимание, ощущение того, что рядом с тобою такой же человек, лучшее творение Творца, которое, волею Его, вознесено над всем и вся. Да, люди могут по-разному понимать, что есть истина. По-разному трактовать, что есть добро или благо, а это приводит к спорам, а порой, и к столкновениям, стычкам меж ними, войнам. А ведь Пророк Мухаммад, как и многие тысячи посланников Божьих до него, говорил: “Не гневайтесь друг на друга, не завидуйте друг другу, не враждуйте и будьте же, о люди, братьями”.