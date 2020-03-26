Джордж Питер Амегин - Исполнение Божьей воли

Путешествие в тысячу километров, как говорится, начинается с первого шага, и на самом деле это выглядит как белка, бегущая в колесе. Большинство из нас, людей, как белка: шаг за шагом, миллионы шагов, круг за кругом, быстро крутясь в скрипучем колесе идём в никуда, пока не вылетим оттуда , и нас закрутит другое колесо. « Суета сует, - сказано в Притчах, - всё суета» . Это не ново. Наше сердце жаждет настоящего путешествия - такого , которое преображает душу. И потому мы читаем об этом , и пишем истории: « Одиссея» Гомера , незабываемый поход Данте через семь кругов ада, а далее - в рай, « Путешествие Гулливера», « Покоритель зари, или Плавание на край света» из « Хроник Нарнии», мучительное путешествие Фродо в Мордор в книге « Властелин колец» . Герои в этих историях всегда меняются , и их авторы стремятся побудить нас искать те же самые изменения! Некоторые это делают. А большинство из нас продолжает крутиться в наших колёсах и мечтать ... Но иногда белка (э -э , человек ) получает видение или призвание, и действительно меняется. Его шаги ведут его куда-то. Его Творец влечёт его сердце - иногда через радость, иногда через страдание - и человек находит направление и цель. И люди эти меняются, и мир с ними. Они улавливают пейзаж истории и тех подвижников, кого призвали, и они ответили на этот зов . Они - незнаменитые и несовершенные, но они имеют великое значение. Мы видим Авраама, призванного Богом из земли поклонения Луне, чтобы идти в ту землю, которой он не знал. Моисей оставляет пустыню, чтобы спасти нацию рабов, и в течение сорока лет ведёт их к свободе. Мудрецы с Востока следуют за Звездой, чтобы поклониться Вечному Царю. Павел путешествует по всему римскому миру, чтобы провозглашать Спасителя, Которого он раньше преследовал. Пилигримы на корабле « Мэйфлауэр» столкнулись с опасностями моря и дикой, чужой землей (многие из них погибли ), чтобы служить Богу, Которого они любили. Путешествие, о котором он пишет в этой книге, охватывает не одно поколение. Оно начинается с мучительной разлуки с семьёй - разлуки , порождённой нищетой, голодом и смертельным сибирским холодом в России, прокладывает себе путь через Китай и, наконец , через нес покойные моря - в Соединенные Штаты. Это путешествие растущей веры, сформированное в суровом мире , охваченном двумя мировыми войнами , экономическим переворотом и подъёмом красного молота коммунизма . Джордж Питер Амегин - Исполнение Божьей воли 1-е издание на русском 2018 год, Samenkorn, Германия, 254 с. ISBN: 978-3-86203-208-2 Джордж Питер Амегин - Исполнение Божьей воли - Содержание Введение

Предисловие

Слова признания и благодарности

Мои бабушка и дедушка

Жизнь в монастыре

Побег из монастыря

Приглашение крестьянина

Спасён Христом

Встреча с господином Казаковым

Выживание в лесу

Новые перспективы в Божьем служении

Рукоположение и Первый Сибирский евангельско - баптистский съезд (14 марта 1927 г.)

Практика того , что вы проповедуете

Сотрудничать и жить

Бегство в Китай

Ночная переправа в Китай

Дорога в Кульджу

Кульджа

Город Текее

Переезд в Кульджу

А Церковная жизнь в Кульдже

Едва не замёрзли

Упавшая стена

Возвращение в Кульджу

Изобретение расчёски

Джордж Хантер и русский народ в Кульдже

Отрекитесь от Бога , станьте коммунистами

Коммунисты вернулись в Россию

Провинция Синьцзян под полным контролем коммунистов

Подготовка к бегству

Бегство из Кульджи

Контрольно-пропускной пункт коммунистов

Деревня Турпан

Деревня Хами (Кумул )

Господин Чиу и его сын присоединяются к нам

Столкновение на контрольно -пропускном пункте Чарли

На Шёлковом пути

Сломанное колесо

Подъём в горы

Оазис в пустыне Гоби

Странная деревня

Католический миссионер

Поиск святого человека в пустыне

Путешествие вдоль Великой стены

Опасность возле деревни Цзюцюань

Проблемы с грузовиком

Наш брат умирает

Общественные туалеты

Мемориальная больница имени Уильяма Бордена в Ланьчжоу

Шанхайская дорога

Лагерь беженцев в Шанхае

Билет в желанную страну

Последний корабль уходит от коммунистов из гавани Шанхая

Прибытие в Сан -Франциско

Посещения

Открытие новой русской баптистской церкви в Брайте

Неожиданные проверки отца

Начало Русской баптистской миссии в Сакраменто

Приложения

Примечания .

О семье Амегин сегодня

Личное слово Джорджа Амегина

Карта передвижения по Китаю .....

Джордж Питер Амегин - Исполнение Божьей воли - Предисловие

История в этой книге -не о том , как один человек , несмотря на все препятствия , взял свою семью и прошел дорогу в половину пути вокруг Земли -из Сибири в Америку. Речь идёт о том, как Бог показывает Свою мудрость, силу и могущество в нашей повседневной жизни!

Бог наметил путь для этого простого человека и его семьи из Си - бири в неизвестном для них направлении. Он провёл их через долину смерти, провёл по земле, где происходили войны, голод, болезни, тюремное заключение , пытки и смерть! Всё это было за верность Христу и за то , что они не приняли коммунизм как единственную надежду для человечества.Бог посылал Своих избранников, верующих и неверующих, в течение всего пути , чтобы вести их через войну, болезни, голод и смерть. Впоследствии Он привёл их к месту назначения. Только когда мы достигли Америки, Бог показал моему отцу конец его путешествия!

Все верующие в Русской баптистской церкви в северо -западном китайском приграничном городе Кульдже были уверены, что семья Амегина (Шелохвостова ) погибла, спасаясь от коммунизма, убегая из Кульджи и пробираясь сквозь войну. Они говорили, что если их не убили в зоне военных действий, они наверняка погибли, пытаясь пройти через пустыню Гоби с восьмерыми детьми. Потом все забыли о семье Амегина (Шелохвостова ).

Все были уверены, что они мертвы! Примерно через десять месяцев после того, как семья ушла, до Кульджи дошла весть, что семья Амегина жива и здорова! Они добрались до прибрежного города Шанхая, пройдя по всему Китаю!

Члены церкви в Кульдже сказали: « Если они смогли сделать это без какого-либо снаряжения, идя пешком, то мы, безусловно, можем сделать это со всем необходимым, что у нас есть». Они начали уходить в Шанхай - к свободе от коммунизма в то время, когда окно возможностей ещё не закрылось. Многие из них этого не сделали . Те, кто выжил, приехали в Шанхай почти год спустя. К тому времени все пути к свободе были закрыты коммунистами. Через иммиграционных адвокатов в Шанхае группой были предприняты многие безуспешные попытки, чтобы выехать в Америку! Коммунисты закрыли все пути выхода из Китая. Группе не разрешили приехать в Америку, а отправили на Филиппины.

Отец не сдавался: он настаивал на том, чтобы иммиграционные власти переправили эту группу в Америку. Он говорил: «Это мои земляки из Кульджи, из Китая, и я был их пастором. Это мои братья и сёстры во Христе! Я должен помочь им приехать в Америку!»

Отец обратился к русским церквам в Калифорнии, чтобы найти спонсоров и помочь перевезти группу с Филиппин в Калифорнию! Всюду, куда он приходил, ему говорили, что их много, а нас мало. Мы не можем спонсировать такую большую группу, чтобы перевезти их из другой части мира! Отец не сдавался; он сказал: «Я знаю, это возможно сделать!»

С помощью брата Ниденса из Сан-Франциско и брата Валина из русской баптистской церкви Брайта мой отец продолжил работу над этой великой задачей. Отец с моей старшей сестрой и со мной каждый месяц или раз в два месяца ездил в Сан-Франциско, который находился на расстоянии примерно 90 миль (около 145 км), чтобы работать с иммиграционными властями и готовить все юридические документы, необходимые для переезда группы с Филиппин в Америку.

Когда есть что-то невозможное для человека, Бог идёт и делает это возможным!