Пастырство — социально-религиозный феномен, несущий в себе духовный ценностный потенциал, который раскрывается в Церкви и является основополагающим и важным аспектом ее жизни. Пастырство представляет собой процесс созидания человеческих душ, заключающийся в заботе и попечении о духовном состоянии каждого члена Церкви, донесении Божественной истины с любовью и опекой.

Епископ Серафим (Амельченков) - Пастырское служение в Польше и России священномученика Серафима (Остроумова), архиепископа Смоленского

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 432 с.

ISBN 978-5-6044871-3-6

Епископ Серафим (Амельченков) - Пастырское служение в Польше и России священномученика Серафима (Остроумова), архиепископа Смоленского - Содержание

Введение

Глава I. Теоретико-методологические основы пастырства как духовного взаимодействия на примере служения священномученика архиепископа Серафима 1.1. Сущность пастырства как феномена религиозной практики 1.2. Основные характеристики духовного взаимодействия священнослужителя в пастырской миссии

Глава II. Священномученик архиепископ Серафим (Остроумов) до вступления на путь пастырства 2.1. Пастырское формирование: семья, учеба, принятие монашества и священства, преподавательская деятельность 2.2. Прибытие в Свято-Онуфриевский Яблочинский монастырь на Холмщине. Первые годы служения

Глава III. Пастырство священномученика архиепископа Серафима (Остроумова) в период служения в Польше 3.1. Настоятель Свято-Онуфриевского Яблочинского монастыря на Холмщине 3.2. Педагогическая и социальная деятельность 3.3. Миссионерская деятельность 3.4. Организатор монастырской жизни 3.5. Ректор Холмской духовной семинарии

Глава IV. Пастырство священномученика архиепископа Серафима (Остроумова) в период служения в России 4.1. Епископ Бялы-Подляской — попечитель холмских беженцев 4.2. Пастырская деятельность в Орловской епархии 4.3. Пастырская деятельность в Смоленской епархии 4.4. Арест, ссылка, расстрел. Канонизация и почитание

Глава V. Пастырское наследие священномученика архиепископа Серафима (Остроумова) в социально-духовном измерении 5.1. Подвижническая духовно-религиозная деятельность священномученика архиепископа Серафима (Остроумова) как образец пастырства 5.2. Пастырский опыт священномученика архиепископа Серафима (Остроумова) в современной церковной жизни



Заключение

Список сокращений

Источники и литература

Приложения

Summarium

Епископ Серафим (Амельченков) - Пастырское служение в Польше и России священномученика Серафима (Остроумова), архиепископа Смоленского - Введение

В настоящее время изучение пастырского опыта, духовного наследия и служения святых новомучеников и исповедников веры XX века является одним из основных и перспективных направлений православной пастырской теологии и связанных с нею наук: церковной истории, агиологии, канонического права, миссиологии. Несмотря на то что жизненному пути святых новомучеников и исповедников Православной Церкви посвящено определенное количество научных исследований, многие проблемы тем не менее еще не нашли должного и надлежащего освещения в теологической науке. В их числе — рефлексия и исторический дискурс пастырской миссии видных православных иерархов и священнослужителей XX столетия, многие из которых приняли мученическую смерть и были причислены к лику святых.

Драматичный XX век — один из сложных и трудных периодов в истории Православной Церкви. Трагизм этого времени заключался как в многочисленных войнах, революциях, репрессиях, преследованиях, голоде и других бедствиях и потрясениях, в разной степени выпавших на долю россиян и поляков, так и в продолжительном отсутствии исторической справедливости, беспамятстве поколений, насильственном отрыве общества от его духовных и религиозных корней.

Пришедший к власти в России в 1917 году коммунистический режим развязал безжалостную кровопролитную борьбу со всем, что не соответствовало его идеологии. Укрепляя свои позиции, большевистское руководство в действительности вело войну против народа, жестко притесняя неугодных себе людей, каковыми становились представители всех слоев населения, вне зависимости от их политических взглядов, религиозных убеждений, национальной принадлежности, социального статуса. Кульминацией этого процесса в довоенный период стали страшные репрессии 1930-х годов, когда несправедливо в ссылки, лагеря, тюремные заключения и на расстрелы отправлялись тысячи безвинных людей: священнослужителей, учителей, врачей, крестьян, рабочих, военных и т.д.

Наибольшим гонениям подверглась душа народа — Православная Церковь, призванная хранить и передавать из поколения в поколение нравственные идеалы и ценности, духовные и национальные традиции и культуру, давать объективную оценку происходящему в государственной и общественной жизни. Преследования, выражавшиеся в физическом истреблении духовенства и верующих, закрытии и разрушении храмов и монастырей, осквернении святынь, поставили Церковь в России к 1930-м годам на грань практически полного уничтожения. Ярким примером этого является многострадальная Смоленская земля. В результате насильственных антирелигиозных действий советской власти к 1941 году на всей обширной территории Смоленщины, где еще в середине 1930-х годов насчитывалось около 600 приходов, незакрытыми остались всего четыре храма.