Амен - Конец психическим заболеваниям

Однажды я встал в пробку на углу Голливуд и Вайн в Голливуде, штат Калифорния, по пути на запись подкаста с рассказчиком и феноменом социальных сетей Джеем Шетти. И тогда вдруг увидел невысокого мужчину лет тридцати с небольшим, с грязными светлыми волосами, в разорванной одежде и с кровью на лице, который разговаривал сам с собой, отчаянно жестикулируя. Казалось, он не замечал никого вокруг, а те, кто шел по улице, в свою очередь тоже не обращали на него внимания. В конце концов, это был угол Голливуд и Вайн. Большинство моих коллег поставили бы ему диагноз «шизофрения» или «биполярное аффективное расстройство» и удивились бы, почему он не принимает лекарства, которые не оставили бы никакого шанса голосам и видениям. Я же, глядя на него, задавался вопросами: когда у него была последняя черепно-мозговая травма, подвергался ли он воздействию плесени или токсинов из окружающей среды, страдал ли он от серьезных проблем с ЖКТ, а может, у него было инфекционное заболевание, такое как болезнь Лайма или токсоплазмоз, которое разрушало его мозг.

Мы находимся на пороге новой революции, которая навсегда изменит сферу психиатрической помощи. Данная книга отбрасывает устаревшую стигматизирующую парадигму, которая навешивает на людей уничижительные ярлыки, мешая им получать необходимую помощь. Она заменяет ее современной программой, в основе которой лежит концепция целостности человека, законы нейробиологии и функционирования мозга, а еще — надежда. Мы не стыдим человека за то, что у него рак, диабет или болезни сердца, даже если эти заболевания в значительной степени влияют на его образ жизни и окружение. Точно так же никого не следует стыдить за депрессию, панические расстройства, биполярное аффективное расстройство, пагубные привычки, шизофрению и другие проблемы, связанные со здоровьем мозга.

За последние 30 лет мы с коллегами создали самую большую в мире базу энцефалосцинтиграмм (обследований, которые показывают активность и кровоток в мозге), скоррелированных с поведением человека. Мы провели более 170 000 ОФЭКТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография) головного мозга, которые измеряют мозговое кровообращение и мозговую активность, и более 10 000 кЭЭГ (количественные электроэнцефалограммы), измеряющих электрическую активность мозга, у пациентов в возрасте от 9 месяцев до 105 лет из 121 страны. Работа по визуализации головного мозга полностью изменила наш взгляд на то, как мы сейчас помогаем нашим пациентам выздоравливать. Эта информация может помочь также и вам, даже если никто никогда не взглянет на ваш мозг. Человеческий мозг — такой же орган, как сердце и все другие органы, и вы можете быть психически здоровы ровно настолько, насколько функционально здоров ваш мозг.

Нам стало совершенно ясно, что, как психиатры, мы имеем дело не с проблемами психического здоровья, а с проблемами здоровья мозга; и один этот постулат изменил все в работе с нашими пациентами.

Амен, Дэниэл Дж. - Конец психическим заболеваниям - Революционное исследование, которое поможет укрепить ментальное здоровье и улучшить настроение

Перевод с английского Е. Цветковой. — Москва : Эксмо, 2024. — 512 с. : ил.

ISBN 978-5-04-179739-3

Амен, Дэниэл Дж. - Конец психическим заболеваниям – Содержание

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ

ИКОНОГРАФИКА

ВВЕДЕНИЕ. ПОЧЕМУ Я ВОЗРАЖАЮ ПРОТИВ ТЕРМИНА «ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ» И ВАМ СОВЕТУЮ

Переосмыслив психическое здоровье как здоровье мозга, мы изменим все

История вашего мозга не приговор

Эта книга — ваш план

КАК ЧЕЙЗ ИЗБАВИЛСЯ ОТ «ПСИХИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ», ИСЦЕЛИВ СВОЙ МОЗГ

ЧАСТЬ I. СМЕНА ТЕРМИНА «ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО» НА «ЗДОРОВЬЕ МОЗГА» МЕНЯЕТ ВСЕ

ГЛАВА 1. ОТ ОДЕРЖИМОСТИ ДЕМОНАМИ ДО 15-МИНУТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА

ДЖАРРЕТТ

Как лечили бы Джарретта в разные периоды человеческой истории

Безумие часто определяется как «ожидать разных результатов от одного и того же действия»

ГЛАВА 2. СДЕЛАТЬ НЕВИДИМУЮ БОЛЕЗНЬ ВИДИМОЙ

ДЖЕЙСОН

Влюбиться в нейровизуализацию

Почему не все психиатры используют нейровизуализацию?

О нейровизуализации просто

Научные исследования ОФЭКТ

Распространенные паттерны ОФЭКТ, определяющие диагностику и лечение

ГЛАВА 3. 12 ПРИНЦИПОВ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ВАШУ ЖИЗНЬ

ГЛАВА 4. ПРИВЕДИТЕ В ПОРЯДОК СВОЙ МОЗГ, И ВАША ПСИХИКА ТОЖЕ ПРИДЕТ В ПОРЯДОК

ДЭЙВ И БОННИ

Программа «Четыре круга для ясных умов»в клиниках Амена

Четыре круга

Сила смысла и духовный круг

ЧАСТЬ II. КАК ВЫЗВАТЬ ИЛИ УСТРАНИТЬ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ: ПОДХОД ЯСНЫХ УМОВ

ГЛАВА 5. «К» — КРОВООБРАЩЕНИЕ

ДЭНИЭЛ

Советы по снижению факторов риска для вашего кровообращения (по четырем кругам)

Ясные умы: кровообращение

ГЛАВА 6. «П» — ПЕНСИЯ И СТАРЕНИЕ

БЕТТИ

Не обязательно быть пожилым, чтобы иметь эти проблемы

Советы по снижению факторов риска при выходе на пенсию / старении (по четырем кругам)

ГЛАВА 7. «В» — ВОСПАЛЕНИЕ

ЛИНН

Синдром «дырявого кишечника» и его влияние на мозг

Внутри вашего нутра: хорошие микроорганизмы против плохих

Омега-3 жирные кислоты: уменьшают воспаление и укрепляют здоровье мозга и психическое здоровье

Советы по снижению факторов риска воспаления (по четырем кругам)

ГЛАВА 8. «Г» — ГЕНЕТИКА

ЭММИ

Генетика и четыре круга

Как психиатрические проблемы в вашей семье делают вас уязвимыми к проблемам со здоровьем

Ваша тревога может быть из другого времени

Генетические риски для здоровья мозга

Генетические принципы, о которых нужно знать

Советы по снижению ваших генетических факторов риска (по четырем кругам)

Хотите ли вы, чтобы через 11 лет ваш мозг стал лучше?

ГЛАВА 9. «ТГ» — ТРАВМЫ ГОЛОВЫ

ГЭРИ

Головы и психические заболевания

Советы для снижения факторов риска при травмах головы (по четырем кругам)

ГЛАВА 10. «Т» — ТОКСИНЫ

СТИВЕН

Токсины и мозг

Десять способов, которыми токсины отравляют мозг и приводят к возникновению психических заболеваний

Как современное общество травит мозг и способствует развитию психических заболеваний

Бытовая интоксикация как причина психических расстройств

Распространенные виды ядовитой плесени

Распространенные химические вещества, содержащиеся в средствах для здоровья и красоты

Анализы на наличие токсинов в организме

Советы по снижению риска токсинов (по четырем кругам)

ГЛАВА 11. «Б» — «БУРЯ В ГОЛОВЕ»

ТИМ И ВЕНДИ

Самый мощный в мире гибридный электрохимический двигатель

Как болезни ухудшают работу мозга

Советы по снижению риска «бури в голове» (по четырем кругам)

Ясные умы: «буря в голове»

ГЛАВА 12. «И» — ИММУНИТЕТ И ИНФЕКЦИИ

ХУАН

Иммунитет: естественная система защиты вашего организма

Четыре основные функции иммунной системы

Аутоиммунные заболевания: повышенный риск для здоровья головного мозга и психики

Инфекционные заболевания инфицируют также и мозг

Болезнь Лайма: клещ, который может вызывать психическое заболевание

АДРИАННА

Токсоплазмоз и toxoplasma gondii: ваша кошка сводит вас с ума?

Pans, pandas и психические расстройства

ГЕНРИ

Грибковые инфекции: зуд, который нельзя игнорировать

Советы по снижению факторов риска для иммунной системы и инфекционных заболеваний (по четырем кругам)

ГЛАВА 13. «Н» — НЕЙРОГОРМОНЫ

ДЖЕННИ

Семь нейрогормонов, влияющих на здоровье мозга и психики

Что увеличивает риск нейрогормональных проблем?

Советы по снижению факторов риска для нейрогормонов (по четырем кругам)

ГЛАВА 14. «Д» — ДИАЖИРЕНИЕ

Инсулин и связь между уровнем сахара в крови и настроением

Советы по снижению факторов риска для диажирения (по четырем кругам)

ГЛАВА 15. «С» — СОН

КЭТИ И КРИСТЕН

Как современное общество крадет сон и навязывает убогое решение

Советы по снижению факторов риска для здорового сна (по четырем кругам)

ЧАСТЬ III. ПРАКТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ПО ИСКОРЕНЕНИЮ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАВА 16. ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВА ПРОТИВ НУТРИЦЕВТИКОВ

АЛИСИЯ

Шизофрения, биполярное аффективное расстройство и другие психические заболевания

СДВ/СДВГ

Зависимости

Тревожные расстройства

Депрессия

Бессонница

Плюсы и минусы лекарственной терапии

Плюсы и минусы приема нутрицевтиков

Информированное согласие

ГЛАВА 17. НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ ТО, ЧТО НЕ ИЗМЕРЕНО

Кровообращение и сосуды (глава 5)

Выход на пенсию и старение (глава 6)

Воспаление и здоровье ЖКТ (глава 7)

Генетика (глава 8)

Травма головы (глава 9)

БЛАГОДАРНОСТИ

О ДОКТОРЕ ДЭНИЭЛЕ АМЕНЕ

ИСТОЧНИКИ

Клиники Амена (Amen Clinics)

Фитнес для мозга (Brain Fit Life)

Brainmd

ПРИМЕЧАНИЯ