Перед вами удивительная книга, посвященная одному слову - Амен. В этом слове, как в капле, отражен безграничный океан еврейской веры и мудрости. Эта книга, написанная по-английски и переведенная на иврит и другие языки, завоевала сердца читателей в Израиле и Америке. Прочитав ее, многие люди стали более серьезно относиться к благословениям и совершенно на другом уровне понимания произносить это простое слово - Амен.

Эстер Штерн Всего одно слово - Амен

Издательство Пардес при участии издательства Фельдхайм Иерусалим 5768 (2008)

Pardes Publishers with Feldheim Publishers Jerusalem 5768 (2008)

Переводчик - р. Александр Кац

Редактор русского перевода - р. Цви Вассерман

Главный редактор - р. Цви Патлас

Эстер Штерн - Амен - Всего одно слово - Содержание

Предисловие к первому изданию на русском языке

Вступительное слово

Предисловие автора

Амен

Амен приносит избавление

Решение рава Моше Файнштейна.

Долгая жизнь

Благословение Баба Сали

Сбереженное слово

Амен через пятьдесят лет

Истории о наших мудрецах

Рукоплескания королю

Круглосуточная заповедь

Не теряя ни минуты

Путешествие реба Лейба

Прибыльная сделка

Объяснение Ребе из Клойзенберга

Амен — сто пятьдесят раз

Секрет успешного воспитания

Визит на улицу Рашбама

Херем!

Притчи

Земля драгоценных камней

Награда за одно слово Амен

Чтобы отворились врата Ган Эдена

Билет в вагон первого класса

Из книг наших мудрецов

Всего один Амен!

Во весь голос

Открывая врата небес

Амен, Йеэй Шмей Раба

Истории о наших мудрецах

Сон

«Амен» из уст Амчиновского Ребе

Ради двух часов «Амен»

Из Сибири в Бней-Брак

Прыжок с крыши

Два Ребе и приход Машиаха

Чудо в Эль-Аламейне

Дело для мальчишек

Быстрое выздоровление

Молитва Кадиш

Почему Кадиш приближает приход Машиаха?

Молитва ангелов

Загадочный чек

Миньян в аэропорту

Притчи

Да здравствует король!

Лучшее средство

Сын возвращается к отцу

Из книг наших мудрецов

Раби Акива и сборщик податей

Две судьбы

Спасенные жизни

Умножающиеся заслуги

Изменение судьбы

Брахот

Истории о наших мудрецах

О чем плакал рав Шах?

Сочное яблоко

Совет Хафец Хаима

Сто бесценных жемчужин

Возведение Мишкана

Без компромиссов

Страдания праведников

Поезд благословений

Спасительная сила благословений

Ашер яцар

Дар по имени «Рейзи»

Плакаты с благословением «Ашер яцар»

Последняя просьба

Биркат а-мазон — достаток и крепкое здоровье

Успех во всех делах

Нетронутая буханка хлеба

Золотая голубка

Спасительный недостаток

Стакан мая

Народ израиля и народы мира

Праздники благословений

Праздник, ставший поворотным днем в жизни

Праздник благословений

Законы Амен

Обязанность

Значение слова Амен

Свидетельство

Как отвечают Амен?

Когда не отвечают Амен?

Амен и омовение рук

Вопросы и ответы

Эстер Штерн - Амен - Всего одно слово - Предисловие к первому изданию на русском языке

Последнее слово - «Амен»

Как же эта книга появилась на русском языке? На прошлой неделе мне неожиданно позвонил мой друг, замечательный переводчик р. Александр Кац, который перевел эту книгу по заказу известного иерусалимского издательства «Фельхайм». Директор издательства р. Яаков Фельдхайм попросил его найти русскоязычное издательство, чтобы вместе опубликовать эту книгу.

Буквально за считанные часы, не отрываясь, я прочел рукопись и понял, что ее необходимо срочно издавать. Она поразила меня подборкой живых и трогательных рассказов, точным цитированием источников из Торы и комментаторов, показывающих важность этой заповеди: отвечать Амен на благословения и в молитве.

Эту книгу мы решили посвятить четвертой годовщине со дня смерти нашего учителя раввина Ицхака Зильбера Ухт. Ведь привлечение к Торе и заповедям евреев, выросших в стране безверия, было главным делом его жизни.

А для меня с этим словом Амен связано последнее воспоминание о р. Ицхаке. 3 ава, в йом хамиши (четверг), я поехал к нему в больницу «Адасса».

- Рав Ицхак, поздравляю, вам сегодня 87! Надо отметить.

Я напомнил, как семь лет назад я привез ему из Москвы «Еврейскую газету», в которой была рецензия на наш фильм про него «Учитель» и поздравления от всех евреев СНГ с 80-летием. Он мне сказал тогда;

Патлас, давай выпьем «ле-хаим»!

Рав Ицхак, почему? Вы что, отмечаете день рождения?

Потому что, когда я сидел в лагере, был такой момент (я об этом никому не рассказывал и не расскажу), что выжить не было никакого шанса, и все-таки Ашем меня спас. За это стоит выпить - мне уже 80.

А сегодня, рав Ицхак, вам уже 87! Тоже можно отметить. Вам можно что-то сладкое - маток?

Маток, - утвердительно повторил рав Ицхак.

Я вложил в его руку шоколадный батончик, который купил в ларьке больницы. Он взял его в руку, пощупал и отпустил. И шоколадка упала на пол. Как будто бы сказал: «Это уже не для меня».

Прощаясь, я пожелал ему на идише здоровья: «Зайт гезупт». И он громко ответил:

- Омейн?

Это было последнее слово, которое я услышал от рава.

р. Цви Патлас