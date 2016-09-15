История толкования Ветхого Завета - Амфилохий - Радович

От автора. Учитывая повышенный интерес к Библии и истине библейского Откровения, и не только Нового, но и Ветхого Завета, имея также в виду огромный дефицит у нас основной литературы, занимающейся такими важными библейскими вопросами, которые помогали бы пониманию библейских посланий, мы приняли предложение студента Слободана Станишича и других напечатать это исследование вторым изданием.

При этом первоначальное название «Толкование Ветхого Завета на протяжении веков. Краткая история ветхозаветной экзегезы» (Белград, 1979 год) для ясности было заменено названием «Исторический обзор толкования Ветхого Завета».

Амфилохий (Радович), митрополит Черногорско-Приморский - История толкования Ветхого Завета

Пер. с серб. Н. В. Ивкиной под общ. и науч. ред. А. Г. Дунаева

М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. — 264 с, указ.

Амфилохий - История толкования Ветхого Завета - Содержание

ОСНОВЫ ТОЛКОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

ТОЛКОВАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА В ДРЕВНЕМ ИУДАИЗМЕ

НОВОЗАВЕТНАЯ ЭКЗЕГЕЗА ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Герменевтические принципы апостола Павла

РАННЕХРИСТИАНСКАЯ ЭКЗЕГЕЗА ВЕТХОГО ЗАВЕТА

ЗАПАДНЫЕ ЭКЗЕГЕТЫ ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЕХ ВЕКОВ

ЭКЗЕГЕЗА КАППАДОКИЙСКИХ ОТЦОВ

ЭКЗЕГЕЗА ВЕТХОГО ЗАВЕТА ПОСЛЕ ХАЛКИДОНСКОГО СОБОРА

Послехалкидонский период на латинском Западе

ВИЗАНТИЙСКИЕ ТОЛКОВАТЕЛИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА X-XV СТОЛЕТИЙ

ЭКЗЕГЕЗА ВЕТХОГО ЗАВЕТА НА СРЕДНЕВЕКОВОМ ЗАПАДЕ

ЭКЗЕГЕЗА ВЕТХОГО ЗАВЕТА [У ГРЕКОВ] ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЯ

ЭКЗЕГЕЗА ВЕТХОГО ЗАВЕТА У ПРАВОСЛАВНЫХ СЛАВЯН

Ветхий Завет у сербов в средние века

Экзегеза Ветхого Завета у русских и болгар

Экзегеза Ветхого Завета у румын

ЭКЗЕГЕЗА ВЕТХОГО ЗАВЕТА В XIX ВЕКЕ

Ветхозаветная экзегеза у русских

Ветхозаветная экзегеза у сербов

Ветхозаветная экзегеза у православных румын и у греков

ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ЭКЗЕГЕЗА В XX ВЕКЕ

Цитированная литература

Послесловие редактора

СПРАВОЧНЫЙ АППАРАТ

УКАЗАТЕЛИ ВЕТХОЗАВЕТНЫХ ЦЕРКОВНЫХ ЧТЕНИЙ (ПАРИМИЙ)

Календарный указатель ветхозаветных чтений

Ветхозаветные чтения сырной седмицы и святого Великого поста

Ветхозаветные чтения святой Пятидесятницы

Паримии общие на праздники и святых

Паримии на разные случаи

Указатель книг Ветхого Завета, используемых в богослужебных чтениях

УКАЗАТЕЛЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Амфилохий - История толкования Ветхого Завета - Предисловие

Ветхий Завет, написанный рукой боговдохновенных людей Божиих, содержит и открывает нам тайну возникновения мира и человека, корни человеческой исторической драмы и историю событий и личности в избранном народе Божием, всю до пришествия Христа. В нем отражается борьба евреев, борьба Иакова с Богом. А в ней и через нее — борьба каждого человека и каждого народа земли. Хотя Ветхий Завет — прежде всего книга еврейского народа, он содержит в себе универсальные послания, действительные для всех людей. Это особенно касается Авраама и других патриархов, Моисея и его закона, прозорливых пророков и их умения проникать в прошлое, в современные им события и в то, что происходило после них, вплоть до эсхатона.

Присутствие живого Бога и Его вечной Славы (шехинах) в судьбах народа, людей и в исторических событиях, дает смысл существованию и все озаряет внутренним светом. Триумф Добра над злом, Закона над беззаконием, добродетели над грехом, святого Семени (Женского) над семенем змеиным — все это темы и ощутимая реальность, засвидетельствованная в общности избранного народа. Золотая мессианская нить как предсказания пришествия Спасителя (Мессии) проходит через все события и послания Ветхого Завета и подготавливает пришествие полноты во Христе Иисусе и Новом Завете.

Огромно историческое расстояние ветхозаветных документов. Написанные в разные времена, разными людьми, они содержат в себе отблеск Божией мудрости, как и течение человеческой жизни. Поэтому проникнуть в их глубину, охватить множество личностей и событий, исторических связей и влияний, внутренних и внешних, не легко и не просто. Все это проблемы и темы, которыми занималась и занимается как библейская и компаративная история, так и библейская археология. К этому необходимо добавить и библейскую герменевтику (науку о толковании) и экзегезу (только толкование) ветхозаветных документов. Немаловажна и тема изучения ветхозаветных документов как литературных произведений своего времени, связанных с культурой, языком, обычаями, современными им идеями и представлениями, литературными направлениями и т. д.

Из всего этого настоящее исследование занимается только историей ветхозаветной экзегезы. При этом никак нельзя обойти молчанием ни само богословие Ветхого Завета, ни краткое толкование некоторых из главных тем самого ветхозаветного откровения Божиего.