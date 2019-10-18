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Амфитеатров – О Кресте Твоем веселящеся

Протоиерей Валентин Амфитеатров – О Кресте Твоем веселящеся - Проповеди
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Homiletics
Эта книга представляет собой новое издание проповедей глубоко почитаемого пастыря и чудотворца протоиерея Валентина Амфитеатрова (1836–1908 гг.), прославление которого в лике святых готовится ныне.
Поскольку большинство проповедей были записаны о. Валентином для себя, он не снабдил их ссылками на Святых Отцов, духовных писателей и философов, которых он обильно цитирует. По причине трудности установления всех этих источников, в настоящем издании были указаны только стихи Священного Писания.
Отец Валентин по праву считается одним из лучших российских проповедников, и его поучения представляют большой интерес и назидание.

Протоиерей Валентин Амфитеатров – О Кресте Твоем веселящеся - Проповеди

Издательство им. свт. Игнатия Ставропольского, 2002. - 352 с.
ISBN 978-5-98891-231-6

Протоиерей Валентин Амфитеатров – О Кресте Твоем веселящеся – Проповеди – Содержание

Великий пост
  • Поучение в неделю по просвещении*
  • Поучение в неделю о страшном суде*
  • Поучения перед началом Великого поста
  • Поучение в среду первой Седмицы Великого поста
  • Поучение о значении ефимонов
  • Поучения в неделю торжества православия
  • Поучения во вторую неделю Великого поста
  • Поучения в неделю крестопоклонную
  • Поучение о крестоношении
  • Поучения в четвертую неделю Великого поста* (О значении Великого поста)
  • Поучение в среду пятой Седмицы Великого поста
  • Поучение в пятницу пятой Седмицы Великого поста (Скорбь Иисуса Христа перед началом страданий)
  • Поучения в пятую неделю Великого поста
  • Поучение в первые дни шестой Седмицы Великого поста
  • Поучение в вербное воскресение
  • Поучения накануне страстной Седмицы
  • Несколько слов в Великий понедельник
  • Несколько слов в Великий вторник
  • Поучение в Великий четверг (Перед чтением о Страстях Христовых)
  • Поучения перед плащаницей в Великую пятницу
  • Поучение перед плащаницей в Великую субботу
Краткие поучения причастникам
Духовные беседы
  • Беседа первая (Мк. 2; 6; 7)
  • Беседа вторая (Лк. 10; 38-42; 18; 31-33, Ин. 11, 12; 1-8)
  • Беседа третья (Мф. 5; 33-45, Лк. 19; 27-36)
  • Беседа четвертая (Мф. 18; 21-35)
  • Беседа пятая (Мф. 25; 14-30)
  • Беседа шестая (Мк. 1; 21-28, Мф. 15; 21-28, 17; 14-21)
  • Беседа седьмая (О проклятой смоковнице (Мк. 11; 12-23))
Десять слов о крестоношении
О терпении скорбей

Протоиерей Валентин Амфитеатров – О Кресте Твоем веселящеся – Проповеди – От издателей

В первую часть вошли великопостные поучения пастыря разных лет, опубликованные его дочерьми в 1910 году под названием «Великий пост». Эти проповеди были изданы по рукописям самого отца Валентина. В эту же часть вошли публикуемые впервые проповеди, которые были записаны духовной дочерью пастыря, Анной Ивановой Зерцаловой, в 1937 году расстрелянной на Бутовском полигоне и ныне прославленной в лике Новомучеников и Исповедников Российских.
Вторая часть настоящей книги воспроизводит сборник «Духовные беседы» (1909 г.), в который вошли великопостные воскресные беседы, произносившиеся прот. Валентином в Архангельском соборе с 1896 по 1902 гг. Эти беседы были устроены благочинным придворных церквей прот. В. Н. Благоразумовым и говорились поочередно соборными и придворными священниками. Последняя из них является последним словом, произнесенным батюшкой в храме. Сюда же вошли поучения о Животворящем Кресте, которые пастырь произносил в 1897 г. десять воскресных дней подряд. Эти беседы отец Валентин сам намеревался выпустить в свет.
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Rating 5.0 / 5
Added 18.10.2019
Author brat Kliment
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5.0/5 (3)

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