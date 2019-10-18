Эта книга представляет собой новое издание проповедей глубоко почитаемого пастыря и чудотворца протоиерея Валентина Амфитеатрова (1836–1908 гг.), прославление которого в лике святых готовится ныне.

Поскольку большинство проповедей были записаны о. Валентином для себя, он не снабдил их ссылками на Святых Отцов, духовных писателей и философов, которых он обильно цитирует. По причине трудности установления всех этих источников, в настоящем издании были указаны только стихи Священного Писания.

Отец Валентин по праву считается одним из лучших российских проповедников, и его поучения представляют большой интерес и назидание.

Протоиерей Валентин Амфитеатров – О Кресте Твоем веселящеся - Проповеди

Издательство им. свт. Игнатия Ставропольского, 2002. - 352 с.

ISBN 978-5-98891-231-6

Протоиерей Валентин Амфитеатров – О Кресте Твоем веселящеся – Проповеди – Содержание

Великий пост

Поучение в неделю по просвещении*

Поучение в неделю о страшном суде*

Поучения перед началом Великого поста

Поучение в среду первой Седмицы Великого поста

Поучение о значении ефимонов

Поучения в неделю торжества православия

Поучения во вторую неделю Великого поста

Поучения в неделю крестопоклонную

Поучение о крестоношении

Поучения в четвертую неделю Великого поста* (О значении Великого поста)

Поучение в среду пятой Седмицы Великого поста

Поучение в пятницу пятой Седмицы Великого поста (Скорбь Иисуса Христа перед началом страданий)

Поучения в пятую неделю Великого поста

Поучение в первые дни шестой Седмицы Великого поста

Поучение в вербное воскресение

Поучения накануне страстной Седмицы

Несколько слов в Великий понедельник

Несколько слов в Великий вторник

Поучение в Великий четверг (Перед чтением о Страстях Христовых)

Поучения перед плащаницей в Великую пятницу

Поучение перед плащаницей в Великую субботу

Краткие поучения причастникам

Духовные беседы

Беседа первая (Мк. 2; 6; 7)

Беседа вторая (Лк. 10; 38-42; 18; 31-33, Ин. 11, 12; 1-8)

Беседа третья (Мф. 5; 33-45, Лк. 19; 27-36)

Беседа четвертая (Мф. 18; 21-35)

Беседа пятая (Мф. 25; 14-30)

Беседа шестая (Мк. 1; 21-28, Мф. 15; 21-28, 17; 14-21)

Беседа седьмая (О проклятой смоковнице (Мк. 11; 12-23))

Десять слов о крестоношении

О терпении скорбей

Протоиерей Валентин Амфитеатров – О Кресте Твоем веселящеся – Проповеди – От издателей

В первую часть вошли великопостные поучения пастыря разных лет, опубликованные его дочерьми в 1910 году под названием «Великий пост». Эти проповеди были изданы по рукописям самого отца Валентина. В эту же часть вошли публикуемые впервые проповеди, которые были записаны духовной дочерью пастыря, Анной Ивановой Зерцаловой, в 1937 году расстрелянной на Бутовском полигоне и ныне прославленной в лике Новомучеников и Исповедников Российских.

Вторая часть настоящей книги воспроизводит сборник «Духовные беседы» (1909 г.), в который вошли великопостные воскресные беседы, произносившиеся прот. Валентином в Архангельском соборе с 1896 по 1902 гг. Эти беседы были устроены благочинным придворных церквей прот. В. Н. Благоразумовым и говорились поочередно соборными и придворными священниками. Последняя из них является последним словом, произнесенным батюшкой в храме. Сюда же вошли поучения о Животворящем Кресте, которые пастырь произносил в 1897 г. десять воскресных дней подряд. Эти беседы отец Валентин сам намеревался выпустить в свет.