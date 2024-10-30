Анатомія стресу - Ганс Сельє та послідовники

Янош Гюго Бруно Ганс Сельє (народився 26 січня 1907 у Відні – помер 16 жовтня 1982 у Монреалі) - видатний канадський ендокринолог австро-угорського походження, лікар, основоположник вчення про стрес, біолог зі світовим ім’ям, патофізіолог, директор Інституту експериментальної медицини і хірургії (із 1976 року Міжнародний інститут стресу) у Монреалі - протягом майже п’ятдесяти років розробляв проблеми загального адаптаційного синдрому й стресу, творець вчення про гіпофізарно-адреналову систему.

І хоча Ганса Сельє часто називають автором терміну «стрес», насправді це не так. Автором терміну «стрес» є інший відомий науковець - В. Кенон (США), але Сельє обезсмертив своє ім’я його науковим наповненням й подальшими роботами з дослідження цієї світової проблеми. Список робіт, наведений у його монографії («Нариси про адаптаційний синдром»), містить 843 назви статей і 14 монографій, що свідчить не тільки про працездатність Сельє, а й про численні дослідження проблеми стресу.

А загалом Г. Сельє - автор понад 1500 публікацій, у тому числі майже 30 монографій і навчальних посібників. Низка робіт Сельє присвячена питанням філософії, психології, соціології, практики наукової творчості, стилю життя тощо.

Щодо актуальності самої проблеми стресу, то про неї промовляє той факт, що в бібліотеці Міжнародного інституту стресу вже зібрано понад 150 тисяч публікацій, присвячених цьому питанню. Ганс Сельє зробив виключно великий внесок у розвиток медицини та фізіології. Крім теорії про стрес і загальний адаптаційний синдром, він створив оригінальні концепції про хвороби адаптації, адаптаційну енергію, про- та протизапальні гормони, електролітно-стероїдну кардіопатію, кальцифілаксію, синтаксичні й кататоксичні механізми, гетеростаз тощо.

Ганс Сельє - почесний доктор багатьох університетів світу, член міжнародних і національних наукових медичних товариств. Університет у Брно (Чехословаччина) заснував медаль імені Сельє, яка присуджується за внесок у розвиток загальної патології.

Анатомія стресу - Ганс Сельє та послідовники – Збірник

Упорядник Євгенія Скіндер-Влас.— К.: Видавничий дім Медкнига, 2024. — 148 с.

ISBN 978-617-7994-05-2

Анатомія стресу - Ганс Сельє та послідовники – Зміст

Від упорядника

I. Радченко О.М. Теорія стресу та філософські погляди Ганса Сельє

II. Ганс Сельє. Стрес без дистресу

1. Стрес життя

Що таке стрес

Чим не є стрес

Розвиток концепції стресу

2. Мотивація

Роздуми про егоїзм

Оптимальний рівень стресу

Робота та дозвілля

3. У чому мета життя

Цілі та засоби

Жага схвалення і боязнь осуду

4. Заслужити любов ближнього

5. Підсумки

III. Еволюція теорії про стрес

Джерольд С. Грінберг. Піонери - попередники, послідовники

Ролло Мей. Стрес і тривога

Ролло Мей. Дослідження тривоги за останні роки

Роберт Сапольські. Гормони стресової реакції

Наугольнік Л.Б. Професійний стрес

Наугольнік Л.Б. Психологічний (емоційний) стрес

Чабан О.С., Хаустова О.О. Посттравматичний стресовий розлад

IV. Управління стресом

Оцінка рівня стресу

Рівень чутливості до стресу

Перша допомога під час стресу

Методи управління стресом

Методи лікування стресу

Профілактика стресу

ОБКЛАДИНКА