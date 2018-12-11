Мужчина из стали и бархата - Обри Анделин

Какие внутренние качества формируют судьбу мужчины, помогают ему быть хорошим мужем, отцом и строителем общества? В этой книге я назвал их словами «сталь» и «бархат».

Обри Анделин - Мужчина из стали и бархата - Руководство по мужскому развитию

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2013. — 400 с.

ISBN 978-5-8445-0293-4

Издательский Дом «Христофор», 2013 г.

Обри Анделин - Мужчина из стали и бархата - Мужчина из стали и бархата - Содержание СТАЛЬ И БАРХАТ

ВСТУПЛЕНИЕ 1 ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА Часть 1 СТАЛЬ 2 ОСНОВНАЯ РОЛЬ МУЖЧИНЫ

3 ЛИДЕР

4 КАК БЫТЬ ЛИДЕРОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

5 ЗАЩИТНИК

6 КОРМИЛЕЦ

7 ФИНАНСЫ СЕМЬИ

8 СТРОИТЕЛЬ ОБЩЕСТВА

9 МУЖЕСТВО

10 ХАРАКТЕР

11 УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

12 ЗДОРОВЬЕ Часть 2 БАРХАТ 13 ПОНИМАНИЕ ЖЕНЩИН

14 МЯГКОСТЬ, НЕЖНОСТЬ, ЛАСКА

15 ВНИМАНИЕ

16 МОЛОДОСТЬ

17 СМИРЕНИЕ

18 ОЧИЩЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обри Анделин - Мужчина из стали и бархата - Вступление

Эта книга учит мужчин быть мужчинами. Она помогает молодому неженатому мужчине визуально представить того мужчину, которым он должен стать, когда достигнет зрелости. Она предоставляет зрелому женатому мужчине образец для достижения большей эффективности в качестве мужа и отца. Здесь изложено очень нужное учение, так как, несмотря на то, что наше общество включает в себя миллионы мужчин, мы имеем лишь немногие примеры, которым они могли бы подражать. Мое заявление о том, что мужчины должны быть мужчинами, может показаться самонадеянным, ведь что это за мужчина, который не считает себя мужчиной? Он родился мальчиком, вырос и стал мужчиной. Это очевидный факт.

В детстве он гордился тем, что он мальчик, и никто не смел назвать его слабаком. Все в его натуре требует уважения к его мужскому достоинству. Это настолько фундаментально, что слова: «Ты не мужчина» — будут для него самым большим оскорблением. Это становится очевидным, если сопоставить среднестатистического мужчину с неоспоримыми критериями, приводимыми мной в этой книге.

Американские мужчины получили в свой адрес нестерпимое оскорбление от британского психиатра, доктора Джошуа Бирера, который сказал, что они толпа слабохарактерных, малодушных, боязливых людей. Сначала он думал, что в этом виноваты женщины, и заявил, что американские женщины стремятся к доминированию. «Раньше я думал, что женщины хотят править этой страной. Я изменил это мнение. Женщины не рвутся к власти, а вынуждены брать ее в свои руки. Я думал, что мужчины, посещавшие проводимые мной семинары, застрелят меня за такие замечания, но все они были со мной согласны. Это общество лишено отцов. Мужья не являются мужьями. Женщины томятся в надежде найти сильного мужчину, но не находят его».

Все наше общество состоит из мужчин слабых, испорченных, избалованных, беспозвоночных, безнравственных, которым не хватает физической и моральной силы. Есть мужчины, которым не удается занять позицию главы семьи, которые позволяют женщинам и детям понукать собой, не желают принять ответственность, которая должна лечь на их плечи. Некоторые упорно настаивают на том, чтобы их жены взяли это бремя на себя. Во многих наших анекдотах речь идет о жене, которая носит штаны. Ее муж — растяпа, не способный ни понять своей семьи, ни управлять ей.

Многие мужчины не справляются со своей основной ответственностью — обеспечением семьи хлебом. Женщины вынуждены прийти на выручку. Ежедневно миллионы женщин покидают свои дома, чтобы зарабатывать на жизнь. Работающая мать — скорее правило, чем исключение. Размывание устоев и потеря эффективности во многих семьях — последствие пренебрежения, возникшего из-за того, что мать покинула свой пост, это ситуация, о которой она часто сожалеет, но ничего не способна изменить.

Недостаток рыцарства проявляется повсюду. Женщины вынуждены сами заботиться о себе. Они сами меняют колеса, моют машины, стригут газоны, ремонтируют плиты, красят дома и поднимают тяжести. Где же мужчины, с нетерпением ждущие возможности помочь?

Мужчины не справляются со своими обязанностями не только дома, но и в обществе. Мы живем в период кризиса, грозящего погубить великое наследие, нажитое трудом и жертвами многих поколений. Свобода находится под угрозой. Это время лишений, борьбы и многочисленных проблем. Наша единственная надежда в том, что мужчины твердо встанут на ноги и будут настоящими мужчинами. Но где же сегодняшние герои? Где мужчина, который заявит: «Свобода или смерть!»? Где мужчины, готовые пожертвовать временем и энергией, чтобы спасти приходящее в упадок общество?