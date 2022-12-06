Всем нам знакомы женщины, обладающие «особым шармом», который привлекает мужчин. Мужчины вьются вокруг них, как пчелы над цветами, соревнуясь за их внимание. Кажется, что эти чаровницы околдовывают каждого встречного, в то время как другие, казалось бы, ничем не уступающие им в привлекательности, остаются незамеченными и неоцененными.

Даже девушки, которые обладают «особым шармом» и нравятся многим мужчинам, не всегда могут покорить тех, кого полюбили.

В чем же магия обаяния, привлекающего внимание мужчин? Красивое лицо? Вовсе не обязательно. Природная красота дает преимущество, но она – не главное. Многие девушки, которых нельзя назвать ослепительными красавицами, пользуются огромным успехом у мужчин, а те, кого назвал бы красивыми любой художник, внимания не привлекают. Может быть, секрет обаяния в ухоженности? Или в красивой одежде?

Конечно, девушка, которая не следит за собой, выглядит непривлекательно. Но порой мужское внимание не удается привлечь даже тем, кто являет собой образец стиля и ухоженности. Не следует также думать, что все дело в остроумии, талантах или интеллектуальной одаренности. Все эти качества важны, но тайна истинного женского обаяния кроется не в них.

Есть девушки, обладающие, казалось бы, всем: они красивы, ухоженны, безупречно одеты, остроумны, интеллигентны и талантливы. И все же им не удается завоевать мужские сердца. А рядом с ними – те, кто не обладает этими качествами, однако мужчины влюбляются в них с первого взгляда.

Хелен Анделин – Очаровательная девушка

М., Эксмо, 2017. – 177 с.

ISBN 978-5-04-091914-7

Хелен Анделин – Очаровательная девушка – Содержание

Предисловие редактора

Комментарий автора

Вступление

Секреты очаровательной женственности

Относится ли секс к секретам покорения мужчин?

Привлечение мужчин – это искусство

Чем поможет вам эта книга

Глава 1

Джон Олден и Присцилла

Любовь Виктора Гюго – Адель Фуше

Любовь Тедди Рузвельта – Алиса

Любовь Вудро Вильсона – Эллен

Не эгоизм ли это?

Часть 1

Глава II

Различия во взглядах

Ангельское и Человеческое

Дэвид Копперфилд

Агнес

Дора

Женившись на Доре, Дэвид обращается к Агнес

Дора-домохозяйка

Пустота в жизни

Сравнение двух женщин

Анализируем Агнес

Анализируем Дору

Чувства Дэвида по отношению к каждой из них

Дерюшетта

Анализируем Дерюшетту

Эмилия

Анализируем Эмилию

Резюме

Необходима ли красота?

Когда мужчины женятся на девушках, которые кажутся непривлекательными

Как понимать мужчин

Мужчины не похожи на нас

Потребности мужчин

Агнес

Дора

Шесть мужских особенностей

Глава III

Что значит «принять мужчину таким, каков он есть»?

Потребность в свободе

Потребность в религиозной свободе

Мудрый совет

Бывает ли так, что любимого мужчину принимать не следует?

Не опускайтесь до его уровня

Как женщина пытается изменить мужчину

Шаги к принятию

Глава IV

Мальчик

Честолюбивый молодой человек

Зрелый мужчина

Чем вы должны восхищаться

Как проявлять восхищение

Как правильно слушать мужчину

Глава V

Ошибки, которые совершают некоторые девушки

Ошибки других

Унижение

Глава VI

Как пробиться сквозь стену сдержанности

Глава VII

Мужчина хочет быть героем в ваших глазах

Как выражать искреннее сочувствие

Чего делать не следует

Глава VIII

Потребность в признании его мужской роли

Мужчина-лидер

Лидирующая девушка

Исключение из правила

Как дать женский совет

Мужчина-защитник

Защита сегодня

Типичные женские ошибки

Как дать мужчине почувствовать себя мужчиной

Возрождение романтики

Мужчина-добытчик

Как продемонстрировать высокую оценку мужской роли

Шесть мужских характеристик

Как понимание помогло молодому человеку стать настоящим мужчиной

Возвращение старого друга

Глава IX

Ошибочные пути к счастью

Путь к внутреннему счастью

Женское счастье

Счастливая женщина

Два важнейших качества для женского счастья

Глава Х

Примеры для изучения

Пьедестал

Свойства характера, которые возведут вас на пьедестал

Как выработать прекрасный характер

Будьте искренней и постоянной

Пусть ваш свет сияет

Как сделать, чтобы ваш свет сиял

Шаткий пьедестал

Выводы

Глава XI

Чего хотят мужчины

Как быть «домашней богиней»

Домашние заботы

Шитье

Умение готовить

Умение обращаться с деньгами

Материнство

Что делать

Как найти радость в домашних хлопотах

Все зависит от характера

Не ограничивайтесь «домашней богиней»

Человеческая сторона

Глава XII

Женственная внешность

Как обратить на себя внимание мужчин

Скромность

Наблюдатели за девочками

Женственные манеры

Знакомство с женственностью

Как развить женственные манеры

Утонченность

Робкое бесстрашие

Соблазнительная томность

Глава XIII

Как чувствуют себя мужчины рядом с независимыми женщинами

Как мужчины чувствуют себя в присутствии зависимых женщин

Эмилия

Миссис Вудро Вильсон

Независимые женщины, которыми восхищаются мужчины

Слишком самостоятельные женщины

Что делать, если вы крупная, сильная и независимая женщина?

Когда крупная женщина привлекает невысоких мужчин

Маленькие страхи

Необязательно быть красивой, чтобы быть женственной

Как развить в себе женственную потребность в мужской защите и поддержке

Как развить в себе женственную зависимость

Что будит в мужчине женственная зависимость

Резюме

Глава XIV

Дерюшетта, Эмилия и Дора

Долли Мэдисон

Нинон де Ланкло

Как обрести лучезарное счастье

Скромность

Улыбка несмотря ни на что

Когда улыбаться не следует

Истинное обаяние

Глава XV

Если здоровье вам недоступно

Аккуратность и ухоженность

Одежда

Макияж

Глава XVI

Дерзость

Как быть по-детски дерзкой

Гнев Доры

Бекки Шарп

Ах ты, негодяй!

Когда следует вести себя по-детски

Соблазнительная игривость

Эмоциональная нежность

Детская радость

Искренность

Как просить о чем-либо

Детские манеры

Девичья доверчивость

Детская внешность

Ребячливость

Резюме

Всегда оставайтесь собой

Глава XVII

Не будьте комнатным цветком

Повышайте уверенность с помощью красоты

Преодоление комплекса неполноценности

Хороший собеседник

Как стать суперсобеседником

Чего в разговоре следует избегать

Забудьте об эгоизме

Часть 2

Вступление

Глава XVIII

Лучшие места для знакомства

Лучшие возможности для знакомства с мужчинами

Подруги

Друзья-мужчины

Друзья старшего возраста и дети

Бывайте на всех мероприятиях, где можно встретить достойных холостяков

Будьте хорошей хозяйкой

Не сидите дома

Глава XIX

Ставьте высокие цели

На что следует обращать внимание

От каких мужчин следует держаться подальше

Что надо учитывать

Физическое влечение во время ухаживания

Как я должна измениться, чтобы покорить любимого мужчину?

Глава ХХ

Как женщины применяют принципы человеческой природы

Является ли женственная стратегия неправильной или неженственной?

Станьте девушкой, которую стоит завоевывать

Глава XXI

Как привлечь внимание мужчины

Воскресное дитя

Мисс Пратт

Пользуйтесь глазами

Мисс Очарование

Прогулка по парку

Пикники

Железнодорожный мост

Когда вас поддразнивают

Как обратить на себя внимание на ярмарке или публичном мероприятии

Как привлечь внимание своим характером

Как привлечь внимание своей хозяйственностью

Глава XXII

Как пробудить интерес к себе

Как побудить мужчину довериться вам

Ошибки, которые отталкивают мужчин

Как сделать, чтобы он догадался

Усиление интереса

Глава XXIII

Станьте для него незаменимой

Как сохранить интерес, пока рождается любовь

Не будьте слишком открытой

Не будьте агрессивной

Не падайте с пьедестала

Преждевременная физическая близость

Не занимайтесь сексом до брака

Глава XXIV

Счет в вашу пользу

Два барьера на пути к браку

Он не сможет заработать достаточно денег

Как избавить мужчину от страха перед неспособностью содержать семью

Страх перед неопределенным будущим

Когда браку мешают зависящие от мужчины родственники

Что делать?

Дети от предыдущих браков

Когда помехой являются долги

Препятствия, которые мешают браку с конкретной девушкой

Мужской комплекс неполноценности

Он слишком горд, чтобы просить

Возражения со стороны членов семьи

Резюме

Глава XXV

Метод № 1: облегчите мужчине задачу

Создание романтической обстановки

Приглушенное освещение

Уютный зимний вечер

Весна и лето

Вода: озера, океаны и реки

Парки и сады

Домашняя атмосфера

Романтические рестораны

Кино, театр, концерт

Стройте собственные планы

Метод № 2: пусть ему будет трудно молчать

Извинения

Спасение

Метод № 3: сделайте действия необходимыми

Неожиданный переезд

История Мэри и Роберта

Смена работы

Конкуренция с другим мужчиной

Сексуальная страсть

Резюме

Общие выводы

Мужчина ценит обе стороны, обе необходимы для неземной любви

Шесть этапов завоевания мужчин

Первый этап: станьте девушкой, которую стоит завоевать

Второй этап: привлеките внимание мужчины

Третий этап: пробудите в мужчине интерес

Четвертый этап: создайте желание

Пятый этап: преодоление препятствий (устранение барьеров)

Шестой этап: побуждение к действию

Чего не следует делать ни ангелу, ни человеку

А вот что необходимо и человеку, и ангелу

Истории успеха