Идея этой книги формировалась на протяжении пятнадцатилетнего преподавания в школах обучения служителей, школах ученичества и библейских школах, среди которых «Школа грома», «S.O.L.D. Out», «Основания», «Лидерство поколений», «Великое поручение», «Школа лидерства», «Молодежный шторм» и др. Эти программы зародились в результате стремления нашего поколения, которое «поразило тысячи», научить истинам Божьим сыновей и дочерей, которые могут «поражать десятки тысяч».

Призыв пророка Малахии обращение сердец отцов к детям и сердец детей к отцам стал движущей силой программ этих школ. Мне представилась привилегия служить в этих учебных заведениях у самых истоков. Я очень хотел увидеть, как после личной встречи с Иисусом молодые люди изменятся навсегда.

Я выявил два термина, которые, как мне кажется, являются необходимыми составляющими в обучении молодых людей: «пророческая срочность» и «стратегическая долговечность». Пророческая срочность характеризует большую часть нашего служения молодежи. Ей свойственно ощущение безотлагательности миссии, которое пронизывает все: от миссионерских поездок и непрерывных круглосуточных молитв до постов, служений исцеления, пророчеств и евангелизаций.

Этот процесс включает в себя поклонение, ходатайство и назидание словами мудрости; иногда выражается в говорении на молитвенном языке; иногда в сотрясении рук или всего тела в Божьем присутствии; в духовных снах или небесных видениях проявлениях сверхъестественного вокруг нас.

Жизненно важным приоритетом для нас является то, чтобы наши дети переживали сверхъестественное присутствие Божье, ведь помимо впечатлений, пережитых в присутствии Бога, их будет притягивать «реальность» наркотиков, алкоголя, секса, экстремальных ощущений, материализма и вызывающих зависимости увлечений. Однако я верю, что только переживаний сверхъестественного недостаточно нам нужно перейти от «пророческой срочности» к «стратегической долговечности».

Джим Андерсон, Хайди Карлссон - Взгляд под маску: как культура покушается на нашу сексуальность

К. : СПД Вебер С.П., 2013. - 264 с.

ISBN 978-966-2215-13-7

Андерсон Джим, Карлссон Хайди - Взгляд под маску: как культура покушается на нашу сексуальность - Содержание

Введение

Пролог

Исцеление скептика