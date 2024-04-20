Иоганн Валентин Андреэ – Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459

Однажды в навечерие Пасхи я сидел у стола и, по обыкновению погруженный в кроткую молитву, довольно собеседовал с Создателем моим, размышляя о множестве великих тайн, из коих Отец светов в величестве Своем немало мне лицезреть позволил. Уже приуготовлял я в моем сердце желанного Пасхального Агнца и чистую опресночную лепешку, как вдруг налетел столь ужасный ветер, что я ни о чем ином и вздумать не мог, как о том, что хижина моя, устроенная в горе, вот-вот грозит сокрушиться. Но поскольку терпеть таковое от дьявола, нанесшего мне немало притеснений, было мне уже не впервой, то и собрал я все свое мужество и вновь погрузился в размышление.

Как вдруг некто, против всякого ожидания, коснулся до моей спины, так что я от страха едва посмел оглянуться, впрочем, придав себе бодрый вид — сколько мог в меру человеческой своей слабости в подобном положении. Когда же тот снова потеребил меня за платье, то, обернувшись, узрел я прямо перед собою Жену прекрасную и величавую ликом, в лазоревом платье, изящно украшенном, наподобие небесного свода, золотыми звездами. В правой руке держала она золотую трубу с гравированным на поверхности ее неким именем, хотя и удобочитаемым, но которое до поры разглашать мне не дозволено. В левой — изрядный пук писем на разных языках, каковые письма (как узнал я после) долженствовала разнести по всем странам света.

За спиною у нее были большие и прекрасные, усеянные глазами крылья, с помощью коих могла она высоко воспарять и летать быстрее орла. Я, верно, мог бы приметить в ней и более, но из-за краткости ее пребывания, а равно страха и удивления, меня охвативших, принужден был сие оставить. Она же, едва только я к ней обернулся, перебрала несколько писем и, вынув из них маленький листок, с великим почтением опустила его предо мною на стол и тотчас, не обронив ни единого слова, исчезла. Но, возлетая, столь сильно в блестящую трубу свою вострубила, что эхо прокатилось по всей горе, я же без малого четверть часа не мог расслышать собственных слов своих.

В таковом-то негаданном приключении не имел я, бедный, ни совета себе, ни помощи, а посему пал на колени перед Творцом и стал молить Его, да ничего же не допустит против вечного моего спасения. После того приступил со страхом и трепетом к письму, которое столь веско оказалось, что превосходило тяжестью чистое золото. Осмотрев письмо со вниманием, заметил я маленькую скреплявшую его печать, на коей был вытиснен тонкий крест с надписью: In doc signo f vinces. Лишь только увидел я этот знак, как почувствовал облегчение, ибо не было от меня сокрыто, что знак сей Диаволу неприятен и еще менее того сопутствен бывает. С осторожностию вскрыл я письмо, в коем нашел по лазурному полю золотыми литерами писанные стихи, ниже следующие

Иоганн Валентин Андреэ – Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459

Издательство – «Энигма»

Москва – 2003 г. / 304 с.

ISBN5-94698-016-5

Иоганн Валентин Андреэ – Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459 – Содержание

От издательства

Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459