В данном издании Алексей Андреев систематизирует сложный путь библейской критики: от радикальных тезисов Германа Самуила Реймаруса до современных междисциплинарных исследований «Третьего поиска». Книга анализирует ключевые методологические повороты, включая работы Штрауса, Швейцера и Бультмана.

Автор исследует, как менялись критерии аутентичности изречений и деяний Иисуса под влиянием археологии, лингвистики и социологии эпохи Второго Храма. Это глубокое исследование того, как европейская мысль пыталась рационализировать священную историю, и какие философские последствия это имело для христианской теологии и современной культуры.

Алексей Андреев - «Поиск исторического Иисуса»: от Реймаруса до наших дней

Серия «Studia religiosa»

М.: Новое литературное обозрение, 2022. 368 с.

ISBN 978-5-4448-1787-2

Алексей Андреев - «Поиск исторического Иисуса»: от Реймаруса до наших дней - Содержание

Благодарности

Введение

Что такое «Поиск исторического Иисуса»?

Изучение «Поиска исторического Иисуса» в России и за рубежом

Принцип отбора источников и исследовательской литературы

Структура книги

Глава 1. Постановка задачи: конец XVIII — начало XX века

1. Интерпретация евангельских текстов до XVIII века

2. Герман Самуэль Реймарус

3. «Рационалистическое» течение

4. «Либеральное» течение

5. Давид Фридрих Штраус

6. Скептическое течение

7. Эсхатологическое течение

8. Мифологическое течение

9. Результаты «Поиска исторического Иисуса» конца XVIII—начала XX века

Глава 2. Утрата интереса: 1910—1953 годы

1. Проблематика историко-критического изучения Нового Завета в работах Сёрена Кьеркегора и Мартина Келера

2. Карл Барт

3. Рудольф Бультман

4. «Школа критики форм» и «школа критики редакций»

5. Прочие участники «Поиска исторического Иисуса» первой половины XX века

6. Результаты периода частичного отсутствия «Поиска исторического Иисуса»

Глава 3. Новые методы и идеи: 1953-1985 годы

1. От старого к новому Поиску

2. Эрнст Кеземан

3. Эрнст Фухс

4. Гюнтер Борнкам

3. Чарльз Додд

6. Иоахим Иеремиас

7. Норман Перрин

8. Прочие участники «Поиска исторического Иисуса» третьей четверти XX века

9. Результаты «Поиска исторического Иисуса» в третьей четверти XX века

Глава 4. Современное состояние и перспективы на будущее

1. Эдвард Сандерс

2. Геза Вермеш

3. «Семинар по Иисусу»

4. Джон Доминик Кроссан

5. Маркус Борг

6. Джон Мейер

7. Барт Эрман

8. Бёртон Мэк и Джеральд Даунинг

9. Герд Тайсен и Ричард Хорсли

10. Николас Томас Райт

11. Прочие участники современного этапа «Поиска исторического Иисуса»

12. Результаты современного этапа «Поиска исторического Иисуса»

Заключение

Избранная библиография

Указатель имен