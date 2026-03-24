Андреев - Поиск исторического Иисуса

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Studia religiosa (31 books)

В данном издании Алексей Андреев систематизирует сложный путь библейской критики: от радикальных тезисов Германа Самуила Реймаруса до современных междисциплинарных исследований «Третьего поиска». Книга анализирует ключевые методологические повороты, включая работы Штрауса, Швейцера и Бультмана.

Автор исследует, как менялись критерии аутентичности изречений и деяний Иисуса под влиянием археологии, лингвистики и социологии эпохи Второго Храма. Это глубокое исследование того, как европейская мысль пыталась рационализировать священную историю, и какие философские последствия это имело для христианской теологии и современной культуры.

Алексей Андреев - «Поиск исторического Иисуса»: от Реймаруса до наших дней

Серия «Studia religiosa»

М.: Новое литературное обозрение, 2022. 368 с.

ISBN 978-5-4448-1787-2

Алексей Андреев - «Поиск исторического Иисуса»: от Реймаруса до наших дней - Содержание

Благодарности

Введение

Что такое «Поиск исторического Иисуса»?

Изучение «Поиска исторического Иисуса» в России и за рубежом

Принцип отбора источников и исследовательской литературы

Структура книги

Глава 1. Постановка задачи: конец XVIII — начало XX века

  • 1. Интерпретация евангельских текстов до XVIII века

  • 2. Герман Самуэль Реймарус

  • 3. «Рационалистическое» течение

  • 4. «Либеральное» течение

  • 5. Давид Фридрих Штраус

  • 6. Скептическое течение

  • 7. Эсхатологическое течение

  • 8. Мифологическое течение

  • 9. Результаты «Поиска исторического Иисуса» конца XVIII—начала XX века

Глава 2. Утрата интереса: 1910—1953 годы

  • 1. Проблематика историко-критического изучения Нового Завета в работах Сёрена Кьеркегора и Мартина Келера

  • 2. Карл Барт

  • 3. Рудольф Бультман

  • 4. «Школа критики форм» и «школа критики редакций»

  • 5. Прочие участники «Поиска исторического Иисуса» первой половины XX века

  • 6. Результаты периода частичного отсутствия «Поиска исторического Иисуса»

Глава 3. Новые методы и идеи: 1953-1985 годы

  • 1. От старого к новому Поиску

  • 2. Эрнст Кеземан

  • 3. Эрнст Фухс

  • 4. Гюнтер Борнкам

  • 3. Чарльз Додд

  • 6. Иоахим Иеремиас

  • 7. Норман Перрин

  • 8. Прочие участники «Поиска исторического Иисуса» третьей четверти XX века

  • 9. Результаты «Поиска исторического Иисуса» в третьей четверти XX века

Глава 4. Современное состояние и перспективы на будущее

  • 1. Эдвард Сандерс

  • 2. Геза Вермеш

  • 3. «Семинар по Иисусу»

  • 4. Джон Доминик Кроссан

  • 5. Маркус Борг

  • 6. Джон Мейер

  • 7. Барт Эрман

  • 8. Бёртон Мэк и Джеральд Даунинг

  • 9. Герд Тайсен и Ричард Хорсли

  • 10. Николас Томас Райт

  • 11. Прочие участники современного этапа «Поиска исторического Иисуса»

  • 12. Результаты современного этапа «Поиска исторического Иисуса»

Заключение

Избранная библиография

Указатель имен

