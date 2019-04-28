Издательство «Жизнь с Богом» хорошо известно в России. Для всех, кто пришел в Церковь в то время, когда в Советском Союзе издание религиозной литературы было запрещено, молитвословы и Библии, изданные в Брюсселе, были бесценным даром.

Ирина Михайловна Поснова, доктор филологии Лувенского университета, дочь известного православного историка Церкви, профессора Киевского университета М. Поснова, основала издательство в Брюсселе в 1945 году после встреч с русскими, освобожденными из немецких концлагерей, с целью их христианского просвещения и духовной поддержки. Не случайно самой первой книгой, выпущенной издательством, был «Православный молитвослов».

Григорий Андреев, Алексей Юдин - Жизнь с Богом: Брюссель - Москва

М. : Культурно-просветительский центр «Духовная библиотека», 2013, - 316 с.

ISBN 978-5-94270-026-3

Григорий Андреев, Алексей Юдин - Жизнь с Богом: Брюссель – Москва - Содержание

Иван Юркович, архиепископ. Предисловие

Иларион, митрополит. In Memoriam

Воспоминания современников Р. Скальфи, протоиерей. Пожизненная дружба и общее «русское» призвание М. Ван Парис, аббат. «Огромный вклад в поддержание христианской веры...» Е. Гейнрихс, священник. «...Сеющий и жнущий вместе радоваться будут» (Ин. 4, 37) Е. Гениева. «Жизнь с Богом» с Красной площади П. Мень. Протоиерей Александр Мень и «Жизнь с Богом» Ю. Вестель, К. Сигов. Преодолеть «разделение между буквой и духом» Г. Довгялло. «Мы тоже стали распространять эту литературу...» А. Юдин. Исторический очерк

Г. Андреев. Воспоминания и биографии Введение Ирина Михайловна Поснова Протоиерей Антоний Ильц Протоиерей Кирилл Козина Священник Иоанн Корниевский Михаил Николаевич Гаврилов Священник Станислав Тышкевич Протопресвитер Валент Роменский Епископ Павел Мелетьев

Г. Андреев. Указатель книг и периодических изданий издательства «Жизнь с Богом»

Указатель книг

Указатель периодических изданий

Отдельные листки, оттиски

Список сокращений

Г. Андреев, А. Юдин. Послесловие

Григорий Андреев, Алексей Юдин Жизнь с Богом: Брюссель – Москва - Воспоминания современников

Экуменический центр «Жизнь с Богом», основанный в Бельгии Ириной Михайловной Посновой и отцом Антонием Ильцем (позже к ним присоединился отец Кирилл Козина), с самого начала своего существования являл собой ту реальность, с которой была полностью созвучна и которой также вдохновлялась деятельность нашего фонда «Russia Cristiana» — «Христианская Россия».

Я познакомился с о. Антонием в октябре 1951 года, когда я, молодой священник, начал обучение в Папском Русском Колледже - «Руссикуме». Он же был тогда еще семинаристом: но хотя мы и были ровесниками, в юности ему довелось уже пережить немало страданий, — сперва он был арестован и депортирован нацистами, а затем был вынужден бежать в Италию после прихода коммунистов к власти в Словении. В конце того же года он был рукоположен в сан священника византийского обряда. Так завязалась дружба, которой отличались в то время отношения между священниками Руссикума; впоследствии же эта дружба сохранилась и окрепла. Нашим общим желанием было подготовиться к пастырской миссии в России; он же, как истинный представитель «братьев славян» особенно загорелся желанием подготовиться к выполнению экуменической миссии в отношении России, идею о которой заронил в него один священник, прибывший из Ватикана, чтобы засвидетельствовать, какая работа ведется в Папском Колледже «Руссикум». Но время шло — а попытки некоторых выпускников Руссикума тайно перейти границу и подпольно работать на любимой земле заканчивались трагически. Агентам КГБ удалось проникнуть даже в стены Руссикума. В ожидании падения коммунизма, что ошибочно представлялось нам неизбежным после смерти Сталина в 1953 году, перспективы нашей деятельности были ограничены окормлением русской эмиграции, но вакансий в этой области было не так уж и много.