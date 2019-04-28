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Андреев - Юдин - Жизнь с Богом: Брюссель – Москва

Григорий Андреев, Алексей Юдин Жизнь с Богом: Брюссель - Москва
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, Cultural Studies Art
Издательство «Жизнь с Богом» хорошо известно в России. Для всех, кто пришел в Церковь в то время, когда в Советском Союзе издание религиозной литературы было запрещено, молитвословы и Библии, изданные в Брюсселе, были бесценным даром.
Ирина Михайловна Поснова, доктор филологии Лувенского университета, дочь известного православного историка Церкви, профессора Киевского университета М. Поснова, основала издательство в Брюсселе в 1945 году после встреч с русскими, освобожденными из немецких концлагерей, с целью их христианского просвещения и духовной поддержки. Не случайно самой первой книгой, выпущенной издательством, был «Православный молитвослов».

Григорий Андреев, Алексей Юдин - Жизнь с Богом: Брюссель - Москва

М. : Культурно-просветительский центр «Духовная библиотека», 2013, - 316 с.
ISBN 978-5-94270-026-3

Григорий Андреев, Алексей Юдин - Жизнь с Богом: Брюссель – Москва - Содержание

  • Иван Юркович, архиепископ. Предисловие
  • Иларион, митрополит. In Memoriam
  • Воспоминания современников
    • Р. Скальфи, протоиерей. Пожизненная дружба и общее «русское» призвание
    • М. Ван Парис, аббат. «Огромный вклад в поддержание христианской веры...»
    • Е. Гейнрихс, священник. «...Сеющий и жнущий вместе радоваться будут» (Ин. 4, 37)
    • Е. Гениева. «Жизнь с Богом» с Красной площади
    • П. Мень. Протоиерей Александр Мень и «Жизнь с Богом»
    • Ю. Вестель, К. Сигов. Преодолеть «разделение между буквой и духом»
    • Г. Довгялло. «Мы тоже стали распространять эту литературу...»
    • А. Юдин. Исторический очерк
  • Г. Андреев. Воспоминания и биографии
    • Введение
    • Ирина Михайловна Поснова
    • Протоиерей Антоний Ильц
    • Протоиерей Кирилл Козина
    • Священник Иоанн Корниевский
    • Михаил Николаевич Гаврилов
    • Священник Станислав Тышкевич
    • Протопресвитер Валент Роменский
    • Епископ Павел Мелетьев
  • Г. Андреев. Указатель книг и периодических изданий издательства «Жизнь с Богом»
Указатель книг
Указатель периодических изданий
Отдельные листки, оттиски
Список сокращений
  • Г. Андреев, А. Юдин. Послесловие

Григорий Андреев, Алексей Юдин Жизнь с Богом: Брюссель – Москва - Воспоминания современников

Экуменический центр «Жизнь с Богом», основанный в Бельгии Ириной Михайловной Посновой и отцом Антонием Ильцем (позже к ним присоединился отец Кирилл Козина), с самого начала своего существования являл собой ту реальность, с которой была полностью созвучна и которой также вдохновлялась деятельность нашего фонда «Russia Cristiana» — «Христианская Россия».
Я познакомился с о. Антонием в октябре 1951 года, когда я, молодой священник, начал обучение в Папском Русском Колледже - «Руссикуме». Он же был тогда еще семинаристом: но хотя мы и были ровесниками, в юности ему довелось уже пережить немало страданий, — сперва он был арестован и депортирован нацистами, а затем был вынужден бежать в Италию после прихода коммунистов к власти в Словении. В конце того же года он был рукоположен в сан священника византийского обряда. Так завязалась дружба, которой отличались в то время отношения между священниками Руссикума; впоследствии же эта дружба сохранилась и окрепла. Нашим общим желанием было подготовиться к пастырской миссии в России; он же, как истинный представитель «братьев славян» особенно загорелся желанием подготовиться к выполнению экуменической миссии в отношении России, идею о которой заронил в него один священник, прибывший из Ватикана, чтобы засвидетельствовать, какая работа ведется в Папском Колледже «Руссикум». Но время шло — а попытки некоторых выпускников Руссикума тайно перейти границу и подпольно работать на любимой земле заканчивались трагически. Агентам КГБ удалось проникнуть даже в стены Руссикума. В ожидании падения коммунизма, что ошибочно представлялось нам неизбежным после смерти Сталина в 1953 году, перспективы нашей деятельности были ограничены окормлением русской эмиграции, но вакансий в этой области было не так уж и много.
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Rating 5.0 / 5
Added 28.04.2019
Author professor Dmitry
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5.0/5 (3)

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