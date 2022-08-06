«После Сартра — Сартр». Таким категорическим заявлением парижский литературный еженедельник определял значение Сартра через три года после смерти знаменитого писателя и философа. Скончался он 15 апреля 1980 года, а затем словно бы вновь родился во вспышке всеобщего интереса к нему, в издании всего, что им было написано, что не было издано при жизни: «Мы прекрасно знаем, что 20неизданных страниц Сартра важнее для нашего существования, нежели все нагроможденье трактатов наших признанных философов».

Жизнь после смерти — в этой судьбе Сартра раскрывается не просто судьба исключительно одаренной личности, ставшей при жизни властителем дум, но особенное ее качество, которое можно назвать адекватностьюXXвеку. Вот почему с завершением нашего столетия, в момент подведения итогов Сартр не становится мельче, но вырастает в своей характерности, в поучительности своей судьбы. Сартр и универсален как будто не случайно, не только по дару таланта — универсальность представляется первым условием адекватности нашему времени. Кто Сартр? Философ? Писатель? Романист ?Драматург? Теоретик литературы и литературный критик? Журналист? Публицист? Эссеист? Политический деятель? Все это одновременно — а значит, нечто иное, некое особенное качество поистине феноменальной личности, которую не сведешь ни к одному из возможных определений.

И при всем этом несущей конструкцией всего этого огромного сооружения, творчества Сартра, является искусство. Сартр, несомненно, подлинный и прирожденный философ, но он побуждает вспоминать афоризм Альбера Камю: «Хотите философствовать — пишите романы». Не только романы, новеллы, драмы писал Сартр, он писал и собственно философские труды, однако в конечном счете его философствование стягивалось к эстетике, к размышлению об особенном, по сути своей художественном осмыслении бытия. Сартр шел к выработке современной философии, точнее говоря, к современному Знанию, к универсальной познавательной модели — и отнюдь не случайно ключевое место в этой модели занял художник, Гюстав Флобер, герой последней книги Сартра.

Леонид Григорьевич Андреев - Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век

М.: Гелеос,2004. — 416 с.

ISBN 5-8189-0315-Х

Леонид Григорьевич Андреев - Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век - Содержание