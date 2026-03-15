Книга Андрея Юрьевича Митрофанова посвящена исследованию исторических и литературных связей между Византией и средневековой европейской культурой. В центре внимания автора — образ византийского императора Андроника I Комнина и его возможное отражение в поэтических произведениях немецкого средневекового поэта Вольфрама фон Эшенбаха.

Автор анализирует тексты средневековой поэзии, прежде всего произведения, связанные с артуровским циклом и легендами о Граале, сопоставляя их с историческими событиями и личностями эпохи. Особое внимание уделяется идее так называемого «ренессанса XII века» — периода интеллектуального и культурного подъёма в средневековой Европе, когда усилились контакты между различными культурными традициями.

В книге рассматриваются вопросы символики, политических и культурных влияний, а также взаимодействия византийского и западноевропейского миров. Автор показывает, каким образом реальные исторические фигуры и события могли находить отражение в литературных образах и сюжетах средневековой поэзии.

Работа представляет собой историко-филологическое исследование, раскрывающее взаимосвязи между историей, литературой и культурой Европы XII века.

Андрей Юрьевич Митрофанов - Император Андроник Комнин в поэзии Вольфрама фон Эшенбаха. Очерки по истории Ренессанса XII века

Монография. - Санкт-Петербургская духовная академия. - СПб. : Изд-во СПбДА, 2022. - 276 с.

ISBN 978-5-906627-99-5

Андрей Юрьевич Митрофанов - Император Андроник Комнин в поэзии Вольфрама фон Эшенбаха – Содержание

Образ правителя, справедливого к окружающим. Предисловие к книге

Слово к завершению трилогии

Вступление. Венец Константина

Император Андроник Комнин и Вольфрам фон Эшенбах

Вольфрам фон Эшенбах в истории рыцарского романа

Вольфрам фон Эшенбах и легенда о Граале

Вольфрам фон Эшенбах и Испания

Сельджукское нашествие

Военное дело в эпоху Вольфрама фон Эшенбаха

Вольфрам фон Эшенбах и легенда о пресвитере Иоанне

Вольфрам фон Эшенбах и легенда о короле Артуре

Гамурет Анжуйский и его прототипы

Вольфрам фон Эшенбах и эпоха императора Фридриха II

Альберт Великий

Предание дома де Бульон

Гамурет и Багдадский халиф

Вольфрам фон Эшенбах и история императора Ираклия

Гамурет на Востоке

Гамурет и Фридрих Барбаросса

Вольфрам фон Эшенбах и Хорезм

Вольфрам фон Эшенбах и монголы

Вольфрам фон Эшенбах и география Востока

Вольфрам фон Эшенбах и египетская экспедиция императора Мануила Комнина

Эпилог

Избранная библиография

Источники

Историография и публицистика

Именной указатель