Митрофанов - Император Андроник Комнин в поэзии Вольфрама фон Эшенбаха
Книга Андрея Юрьевича Митрофанова посвящена исследованию исторических и литературных связей между Византией и средневековой европейской культурой. В центре внимания автора — образ византийского императора Андроника I Комнина и его возможное отражение в поэтических произведениях немецкого средневекового поэта Вольфрама фон Эшенбаха.
Автор анализирует тексты средневековой поэзии, прежде всего произведения, связанные с артуровским циклом и легендами о Граале, сопоставляя их с историческими событиями и личностями эпохи. Особое внимание уделяется идее так называемого «ренессанса XII века» — периода интеллектуального и культурного подъёма в средневековой Европе, когда усилились контакты между различными культурными традициями.
В книге рассматриваются вопросы символики, политических и культурных влияний, а также взаимодействия византийского и западноевропейского миров. Автор показывает, каким образом реальные исторические фигуры и события могли находить отражение в литературных образах и сюжетах средневековой поэзии.
Работа представляет собой историко-филологическое исследование, раскрывающее взаимосвязи между историей, литературой и культурой Европы XII века.
Андрей Юрьевич Митрофанов - Император Андроник Комнин в поэзии Вольфрама фон Эшенбаха. Очерки по истории Ренессанса XII века
Монография. - Санкт-Петербургская духовная академия. - СПб. : Изд-во СПбДА, 2022. - 276 с.
ISBN 978-5-906627-99-5
Андрей Юрьевич Митрофанов - Император Андроник Комнин в поэзии Вольфрама фон Эшенбаха – Содержание
Образ правителя, справедливого к окружающим. Предисловие к книге
Слово к завершению трилогии
Вступление. Венец Константина
Император Андроник Комнин и Вольфрам фон Эшенбах
Вольфрам фон Эшенбах в истории рыцарского романа
Вольфрам фон Эшенбах и легенда о Граале
Вольфрам фон Эшенбах и Испания
Сельджукское нашествие
Военное дело в эпоху Вольфрама фон Эшенбаха
Вольфрам фон Эшенбах и легенда о пресвитере Иоанне
Вольфрам фон Эшенбах и легенда о короле Артуре
Гамурет Анжуйский и его прототипы
Вольфрам фон Эшенбах и эпоха императора Фридриха II
Альберт Великий
Предание дома де Бульон
Гамурет и Багдадский халиф
Вольфрам фон Эшенбах и история императора Ираклия
Гамурет на Востоке
Гамурет и Фридрих Барбаросса
Вольфрам фон Эшенбах и Хорезм
Вольфрам фон Эшенбах и монголы
Вольфрам фон Эшенбах и география Востока
Вольфрам фон Эшенбах и египетская экспедиция императора Мануила Комнина
Эпилог
Избранная библиография
Источники
Историография и публицистика
Именной указатель
