Книга церковного историка Андрей Зайцев представляет собой обзор развития христианской Церкви от её возникновения до последующих исторических эпох.

Автор рассматривает ключевые этапы церковной истории: зарождение христианства в апостольский период, распространение веры в Римской империи, эпоху Вселенских соборов, формирование церковных традиций Востока и Запада, а также дальнейшее развитие христианского мира. В книге уделяется внимание богословским спорам, церковным реформам и историческим событиям, повлиявшим на жизнь Церкви.

Особое место занимает анализ отношений между Церковью и государством, роль христианства в культуре и обществе, а также влияние церковной традиции на формирование духовной и интеллектуальной жизни различных народов.

Книга написана в научно-популярном стиле и предназначена для широкого круга читателей. Она даёт целостное представление о развитии христианской Церкви, её духовной традиции и исторической миссии в мире.

Москва: Издательский дом «Никея», 2016. – 272 с. – (Ступени веры.)

ISBN 978 -5-91761-556-1

Андрей Зайцев – История Церкви – Содержание

От издательства

Глава 1. Прогулки по истории Церкви. Начало пути и маршрут

Глава 2. Как христианство начало оставлять следы

Глава 3. Вера как преступление: в чем обвиняли христиан

Глава 4. Кто такие мученики и за что они страдали

Глава 5. Апологеты: защитники Церкви, союзники Римской империи

Глава 6. Зачем нужны епископы, или Пара слов о православной иерархии

Глава 7. Константин Великий: человек, изменивший мир

Глава 8. Амвросий Медиоланский: новатор, заложивший традиции Церкви

Глава 9. Вселенские Соборы: триумф Церкви или горькое лекарство?

Глава 10. Зачем нужны монахи?

Глава 11. Император Юстиниан Великий: человек, сделавший Церковь частью государства

Глава 12. Что такое апокрифы, или Всему ли в Церкви надо верить

Глава 13. Великий раскол, или Почему мы разошлись с католиками

Глава 14. Крестовые походы: почему христиане воевали между собой

Глава 15. Как незапертая дверь привела к гибели Византии

Глава 16. Кто крестил Русь

Глава 17. Отличие русского христианства от византийского

Глава 18. Как Москва превратилась в Третий Рим

Глава 19. Как на Руси появился Патриарх

Глава 20. Раскол из-за троеперстия, или Почему Церкви нужны дипломаты

Глава 21. Как Церковь превратилась в «министерство веры»

Глава 22. Церковь на пороге ХХ века, или «Кому живется весело, вольготно на Руси?»

Глава 23. Почему Церковь не смогла пережить империю

Глава 24. Как Ленин пытался уничтожить Церковь

Глава 25. Митрополит Сергий: мастер компромисса или заложник советской власти?

Глава 26. Иосиф Сталин: спаситель или гонитель Церкви?

Глава 27. Война: Церковь между Сциллой и Харибдой

Глава 28. Как Хрущев пытался уничтожить Церковь

Глава 29. На пути к литургическому возрождению

Глава 30. Двадцать лет свободы Церкви

Послесловие. Живая жизнь, а не «религия ксерокса»

Список литературы: авторские рекомендации

Список источников

Именной указатель

Предметный указатель