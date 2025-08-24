Этот сборник является продолжением предыдущего «Ам Тракт. Материалы по колонии меннонитов», посвящённый проживавшим в селениях Гансау, Кёппенталь, Линденау, Фрезенгейм, Гогендорф, Лизандергей, Орлов, Остенфельд, Медемталь и Валуевка Малышинской волости Новоузенского уезда Самарской губернии (сегодня Энгельсский район Саратовской области) от основания и до 1921 года. Я использую для всех перечисленных выше поселений (колоний) меннонитов обобщённое название – колония Ам Тракт. Данный сборник «Ам Тракт. Меннониты при советской власти» объединяет публикации и документы на русском языке в период с января 1922-го и до начала коллективизации 1928-го года.

Грань между царской и советской историей в 1922 году мною проведена не случайно. Период с 1917 по 1922 гг. – это, фактически, второе смутное время в истории России. Революции и свержение монаршей семьи означали конец былой эпохи, но всё же это было время борьбы и неопределённости. В 1922 году правительство большевиков участвует в конференции в Генуе (в Рапалло подписано соглашение с Веймарской республикой о восстановлении дипломатических отношений и урегулировании всех спорных вопросов), что говорит о признании на международном уровне. В этом году, по состоянию здоровья, от власти отходит Ленин, он же Владимир Ильич Ульянов, который был символом нового зарождающегося строя и на этой позиции укрепляется Сталин, он же Иосиф Виссарионович Джугашвили. Советы начинают активно изымать имущество Русской Православной Церкви. Неугодных большевикам, несмотря на призыв Ленина расстреливать и как можно больше, устраняют, но это не носит массовый характер, который будет в 1930-е гг. Несогласных с новой политикой высылают за границу под страхом расстрела при возвращении, так лучшая часть старой русской интеллигенции оказывается за рубежом, что получило собирательное название «Философский пароход». Появилось Главное управление по делам литературы и издательств, известное больше как Главлит, которое осуществляло тотальную цензуру всего, что планировалось в общественную печать. Новой идеологии не нужны были люди со старыми, преимущественно христианскими ценностями и помнящими былую жизнь при Царе, потому они постепенно устранялись. Для формирования человека нового типа, выращенного на идеях Ленина и революции, создаётся Всесоюзная пионерская организация. 15 ноября в состав РСФСР входит Дальневосточная республика как Дальневосточная область, а 30 декабря 1922 года провозглашён Союз Советских Социалистических Республик.

В условиях начавшегося голода Продовольственный комитет Немцев Поволжья и его подведомственные сети проводят в январе 1922 года перепись населения. Со списком проживавших в колонии Ам Тракт семей можно ознакомиться в главе Именной список на январь 1922 года. Кёппентальский район на момент переписи включал в себя меннонитские селения Ам Тракт, не меннонитским был хутор Ново-Привальное (Ной-Варенбург), который с 1922 года также получал продовольствие по линии Американской меннонитской помощи (АМП). Отмечу, что если кто-то в списках ищет своих родных 1920-го начала 1921-го гг. рождения, то их в списках может не быть. Поскольку младенческая смертность была высокой, то младенцев зачастую не записывали. Часть населения к переписи 1922 года была уже расстреляна в ходе Красного террора (смотрите «Дело №24 по обвинению Тиссен Франца Ивановича и др. 62 человек от 19 мая 1921 года» в сборнике «Ам Тракт. Материалы по колонии меннонитов»), некоторые члены семьи могли умереть от голода после потери кормильца и изъятия средств к существованию и всего имущества. Всего по стране от голода, только к весне 1922 года умерло более 5.000.000 человек (данные из официальной кинохроники тех лет).

Андрей Андрес - Ам Тракт. Меннониты при советской власти

Электронная версия автора, 1922

Андрей Андрес - Ам Тракт. Меннониты при советской власти - Содержание

Именной список на январь 1922 года

Хозяйство менонитского района (Серебряков Ф.С., 1922 год)

Меннониты Кёппентальского района Области Немцев Поволжья (Зюрюкин В.Е., 1923 год)

Вид на жительство иностранца 1923 года

Меннониты в переселенческом движении (Зиннер П.И., 1925 год)

Именной список Малышинского товарищества на 1925 год

Как ведут своё хозяйство немцы Поволжья (Штрандт Л.Г., 1926 год)

Данные о числе домохозяйств и населения на 1926 год

Карта Покровского уезда за 1920 год

Фотография на обложке сборника