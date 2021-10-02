Андрей Критский - Иоанн Дамаскин - Слова - Каноны
Наша книга открывает читателю церковные поучения двух земляков - уроженцев города Дамаска, - двух насельников обители преподобного Саввы Освященного: святитель Андрей начал свое духовное восхождение в этой обители, а преподобный Иоанн завершил в ней свой жизненный путь. Они родились в VII веке, а скончались в VIII, святитель на полвека предварил преподобного. Критский пастырь кроме своего Великого канона составил множество трипеснцев, стихир, канонов. Песнопения Иоанна Дамаскина составили бблыную часть Октоиха, читаются в двунадесятые праздники, и мы, по свидетельству выдающегося литургиста XIX века святителя Филарета Черниговского, доныне совершаем богослужение по Иерусалимскому уставу преподобного Саввы Освященного в завершённой редакции преподобного Иоанна Дамаскина.
Менее известными оказались Слова святых Андрея и Иоанна, а ведь души их были наполнены славословием Бога, ум пронизан созерцанием мира вышнего. В Словах в более понятной для нас повествовательной форме великие христианские пророки-песнопевцы открывают тайны и красоту Божьего домостроительства спасения людей. В этом сборнике мы поместили Слова на двунадесятые праздники, последуя рекомендациям святителя Феофана Затворника, который, говоря о духовном пути жизни человека, советует почаще обозревать совершённое Святой Троицей наше спасение; для этого, замечает он, хорошо бы мыслью проходить по ключевым событиям Божьего домостроительства, смысл которых приоткрывается нам событиями двунадесятых праздников и Святой Пасхи.
Завершают тексты каждого автора — избранные каноны, - это для вдохновения читателя. О каноне на Святую Пасху святитель Филарет Черниговский написал: «После Пасхальной службы [преподобного Иоанна] в образцах творчества человеческого нельзя найти песни более полной чувствованиями, столько же живыми, сколько и высокими, восторгами святыми и истинно неземными. Пасхальная служба - торжество неба и земли». В каноне Недели жен-мироносиц святитель Андрей богодух-новенно повествует о событиях воскресения Христова. В каноне Святой Пятидесятницы, который, собственно, повествует о завершающем событии воплощенного домостроительства, мы слышим утешительные слова:
Рекоша чистая и честная уста: разлучения вам не будет, о друзи! Аз бо на Отчем вышнем престоле соседя, излию Духа, возсияти желающим благодать независтную.
Святитель Андрей Критский, преподобный Иоанн Дамаскин - Слова. Каноны. Жизнеописания
М. : Правило веры, 2020. - 432 с.
ISBN 978-5-94759-283-2
Святитель Андрей Критский, преподобный Иоанн Дамаскин - Слова. Каноны. Жизнеописания - Содержание
От издателей
- Святитель Андрей Критский
- Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
- Слово на Рождество Пренепорочной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
- Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
- Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы
- Слово на Преображение Господа нашего Иисуса Христа
- Слово на Вход Господень в Иерусалим
- Слово на Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
- Слово на преславное Успение Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
- Слово на Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
- Слово на всеславное Воздвижение Честного и Животворящего Креста
- Слово на день Воздвижения Честного и Животворящего Креста
- Канонъ въ неделю 3-ю по пасце святыхъ женъ мироносицъ
- Жизнеописание и труды святителя Андрея Критского
- О Великом покаянном каноне
- О каноне в Неделю жен-мироносиц
- Преподобный Иоанн Дамаскин
- Слово на преславное Преображение Господа нашего Иисуса Христа
- Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
- Слово на Рождество Пресвятой Богородицы
- Слово на Благовещение Всесвятой Госпожи нашей Богородицы
- Слово на Успение всепетой, преславной и преблагословенной Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
- Слово на славное Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии
- Слово на Успение Пресвятой Богородицы
- Слово в день Честного и Животворящего Креста
- Канонъ святыя пасхи
- Канонъ святыя пентикостии
- Жизнеописание и труды преподобного Иоанна Дамаскина
- Песнотворческие труды
- О Пасхальном каноне
- О каноне Святой Пятидесятницы
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