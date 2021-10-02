Андрей Критский - Иоанн Дамаскин - Слова - Каноны

Наша книга открывает читателю церковные поучения двух земляков - уроженцев города Дамаска, - двух насельников обители преподобного Саввы Освященного: святитель Андрей начал свое духовное восхождение в этой обители, а преподобный Иоанн завершил в ней свой жизненный путь. Они родились в VII веке, а скончались в VIII, святитель на полвека предварил преподобного. Критский пастырь кроме своего Великого канона составил множество трипеснцев, стихир, канонов. Песнопения Иоанна Дамаскина составили бблыную часть Октоиха, читаются в двунадесятые праздники, и мы, по свидетельству выдающегося литургиста XIX века святителя Филарета Черниговского, доныне совершаем богослужение по Иерусалимскому уставу преподобного Саввы Освященного в завершённой редакции преподобного Иоанна Дамаскина.

Менее известными оказались Слова святых Андрея и Иоанна, а ведь души их были наполнены славословием Бога, ум пронизан созерцанием мира вышнего. В Словах в более понятной для нас повествовательной форме великие христианские пророки-песнопевцы открывают тайны и красоту Божьего домостроительства спасения людей. В этом сборнике мы поместили Слова на двунадесятые праздники, последуя рекомендациям святителя Феофана Затворника, который, говоря о духовном пути жизни человека, советует почаще обозревать совершённое Святой Троицей наше спасение; для этого, замечает он, хорошо бы мыслью проходить по ключевым событиям Божьего домостроительства, смысл которых приоткрывается нам событиями двунадесятых праздников и Святой Пасхи.

Завершают тексты каждого автора — избранные каноны, - это для вдохновения читателя. О каноне на Святую Пасху святитель Филарет Черниговский написал: «После Пасхальной службы [преподобного Иоанна] в образцах творчества человеческого нельзя найти песни более полной чувствованиями, столько же живыми, сколько и высокими, восторгами святыми и истинно неземными. Пасхальная служба - торжество неба и земли». В каноне Недели жен-мироносиц святитель Андрей богодух-новенно повествует о событиях воскресения Христова. В каноне Святой Пятидесятницы, который, собственно, повествует о завершающем событии воплощенного домостроительства, мы слышим утешительные слова:

Рекоша чистая и честная уста: разлучения вам не будет, о друзи! Аз бо на Отчем вышнем престоле соседя, излию Духа, возсияти желающим благодать независтную.

Святитель Андрей Критский, преподобный Иоанн Дамаскин - Слова. Каноны. Жизнеописания

М. : Правило веры, 2020. - 432 с.

ISBN 978-5-94759-283-2

Святитель Андрей Критский, преподобный Иоанн Дамаскин - Слова. Каноны. Жизнеописания - Содержание

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