Начало данной работе было положено в 1973 г., когда я учился на 3-м курсе факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института. Первоначальная тема моего диплома «Жития преподобных Зосимы и Савватия как исторический источник» вызвала столь негативную реакцию, что я понял: надо тему менять. Выбранная мной тема «Обзор документальных материалов Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры (1918-1925)» на первый взгляд не должна была таить в себе ничего крамольного.

Первые «ленинские» декреты об охране культурного наследия, деятельность Наркомата по просвещению - эти темы в 1970-е гг. были так отшлифованы советской исторической наукой, что, казалось, ничего нового найти невозможно. Но открывшийся материал опроверг все эти представления. Оказалось, что о Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры в научной литературе вообще ничего не бьшо известно, притом что ее деятельность за несколько лет превзошла деятельность многих специальных институтов.

Дополнительные материалы раскрыли непримиримые противоречия между Наркоматом юстиции и Сергиево-Посадской местной властью, поставившими целью уничтожить Троице-Сергиеву лавру, и небольшой группой «специалистов» из Наркомата по просвещению, стремившихся отстоять Лавру как памятник русской культуры. Наконец, сами члены Комиссии по охране Лавры проявили себя глубоко верующими и преданными чадами Церкви, готовыми ради нее пожертвовать жизнью.

Естественно, что все это могло быть тогда отражено в дипломной институтской работе очень прикровенно. После защиты диплома я продолжал накопление материала. Появились новые темы: закрытие Лавры как действующего монастыря, выселение братии, вскрытие мощей преподобного Сергия И апреля 1919 г. и, наконец, сокрытие главы преподобного Сергия.

Только владея всем комплексом документальных материалов, можно было с ответственностью подойти к исследованию этого последнего вопроса. Поэтому мне теперь совершенно очевидно, что при избрании мной 30 лет назад темы дипломного сочинения, несомненно, действовала благая воля Божия.

Данная книга, выросшая из архивного исследования, в значительной степени сохранила эти черты. В ней опубликовано огромное количество документов. Документы эти столь выразительны, что для современного читателя, как правило, не требуют особого комментария. Некоторые из них, собранные мною в течение 30-ти лет, были опубликованы уже ранее. В частности, исключительные по своему значению протоколы межведомственной комиссии от 25-28 января 1920 г., документы по делу П. Н. Мольвера, присоединенные к следственному делу патриарха Тихона.

Мы считаем крайне необходимым их повторную публикацию в данном издании так как это воссоздает целостную картину закрытия Троице-Сергиевой лавры А само присоединение документов касающихся деятельности Комиссии по охране Лавры к следственному делу патриарха Тихона свидетельствует о том что члены комиссии действительно трудились по его благословению и указаниям.

Поскольку в документах церковных и светских учреждений, а также лиц с разными убеждениями и традициями в написании одних и тех же слов существует различие, в большинстве случаев это различие приведено к той практике, которая сложилась в нынешних церковных изданиях.

Можно, конечно, для академических целей оставлять правописание подлинника, но в большинстве случаев это ухудшает понимание текста и часто выглядит неблагообразно.

Книга разделена на две тематические части, тесно связанные друг с другом В первой части рассказывается о научно-музейной деятельности Комиссии по охране памятников искусства и старины Троине-Сеогиевой лавры Во второй части рассказывается о закрытии Троице-Сергиевой лавры и судьбе главы и мощей преподобного Сергия Радонежского.

Игумен Андроник (Трубачев)

Андроник (Трубачев), игумен. Закрытие Троице-Сергиевой лавры и судьба мощей преподобного Сергия Радонежского в 1918-1946 гг.

М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. 432 с. - илл.

ISBN 978-5-94625-261-4

Андроник (Трубачев), игумен. Закрытие Троице-Сергиевой лавры и судьба мощей преподобного Сергия Радонежского в 1918-1946 гг. - Содержание

ЧАСТЬ 1

Глава 1. Научно-музейная деятельность Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры (1918-1920 гг.)

Список опубликованных трудов Комиссии по охране Лавры и ее членов за весь период ее существования (1918-1925)

Глава 2. Расформирование Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры

Глава 3. Подготовка и осуществление декрета СНК «Об обраще­нии в музей историко-художественных ценностей Троице-Сергиевой лавры» 20 апреля 1920 г

ЧАСТЬ 2

Глава 4. Изъятие хозяйства Троице-Сергиевой лавры в ведение Сергиевского исполкома в 1918-1919 гг

Глава 5. Взаимоотношения Комиссии по охране Троице-Сергиевой лавры с братией обители

Глава 6. Вскрытие мощей преподобного Сергия 11 апреляь1919 г.

Глава 7. Выселение братии из Троице-Сергиевой лавры

Глава 8. Попытки Наркомата юстиции вывезти из Троице-Сер­гиевой лавры мощи преподобного Сергия

Глава 9. Сокрытие главы преподобного Сергия священником Павлом Флоренским и графом Ю. А. Олсуфьевым. Возвра­щение главы преподобного Сергия в Троице-Сергиеву лавру в 1946 г

Глава 10. Борьба патриарха Тихона за сохранение Троице-Сергиевой лавры и мощей преподобного Сергия после издания Декрета СНК от 20 апреля 1920 г. Последние богослужения в Троице-Сергиевой лавре. Расследование жалобы Патриар­ха Тихона П. Н. Мольвером (май-сентябрь 1920 г.)

Дело П. Н. Мольвера. 1920-1921 гг.

Глава 11. Судьба мощей преподобного Сергия в 1921-1948 гг.

Приложение

П. А. Флоренский. Троице-Сергиева лавра и Россия

П. К. Каптерев. Из истории Троицкой лавры

И. Е. Бондаренко. Художественный облик Лавры

Ю. А. Олсуфьев. Иконопись

Ю. А. Олсуфьев. Лицевые книги и их орнамент

Т. Н. Александрова-Дольник. Шитье

Ф. Я. Мишуков. Утварь Троицкой лавры

М. В. Шик. Митрополичьи покои

С. П. Мансуров. О библиотеке

М. В. Шик. Колокольня и колокола

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

АРХИВНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Список сокращений