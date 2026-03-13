Андрусяк - Бесценное наследие

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Всеволода Андрусяка «Бесценное наследие» представляет собой систематизированное исследование жизни и служения Эллен Уайт, одной из основательниц Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Автор выбирает формат ответов на 140 наиболее часто задаваемых и порой дискуссионных вопросов, стремясь прояснить роль ее трудов в формировании вероучения и духовной идентичности деноминации. Основная идея произведения заключается в том, что наследие Эллен Уайт является не просто историческим артефактом, а живым инструментом, который помогает современному верующему глубже понимать Священное Писание и применять его принципы в повседневной жизни.

Содержательная часть книги охватывает широкий спектр тем: от биографических подробностей и процесса написания знаменитых трудов (таких как «Желание веков» или «Великая борьба») до богословских вопросов о природе вдохновения и авторитете пророческого дара. Андрусяк подробно разбирает обвинения в плагиате, вопросы о здоровье и образе жизни, а также специфику взаимодействия Эллен Уайт с другими руководителями церкви. Структура «вопрос-ответ» позволяет читателю быстро находить нужную информацию, превращая книгу в удобный справочник, который развеивает мифы и предоставляет документально подтвержденные факты о деятельности этой выдающейся женщины.

Текст написан в апологетическом и просветительском стиле, характерном для авторов, стремящихся к защите и популяризации духовного наследия своей церкви. Всеволод Андрусяк опирается на обширную базу архивных материалов и исследований Центра наследия Эллен Уайт, что придает его ответам историческую достоверность и богословскую глубину. Работа служит ценным пособием для пасторов, студентов богословия и рядовых членов церкви, помогая им сформировать сбалансированное и аргументированное отношение к трудам, которые на протяжении полутора столетий оказывают влияние на миллионы людей по всему миру.

Андрусяк, Всеволод - Бесценное наследие – 140 вопросов об Эллен Уайт и ее произведениях

Заокский : Источник жизни, 2016. - 320 с.

ISBN 5-86847-971-7

Андрусяк, Всеволод - Бесценное наследие – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗДЕЛ 1. ВОПРОСЫ ОБ ЭЛЛЕН УАЙТ И ЕЕ ПРОРОЧЕСКОМ ДАРЕ

  • 1. В чем сущность пророческого дара и какова его роль в церкви?

  • 2. Соответствовал ли дар Эллен Уайт библейским критериям пророческого дара?

  • 3. Есть ли разница в способах передачи Божественного откровения, посланного библейским пророкам и Эллен Уайт?

  • 4. Дословно ли библейские пророки и Эллен Уайт записывали посылаемые им Божьи вести?

  • 5. Как Эллен Уайт соотносила свои труды с Библией и как она использовала понятия «меньший» и «больший» свет?

  • 6. Претендовала ли Эллен Уайт на звание пророка?

  • 7. Считают ли адвентисты седьмого дня труды Эллен Уайт равными Библии?

  • 8. Все ли, что писала Эллен Уайт, было богодухновенным?

  • 9. Могут ли пророки ошибаться и ошибалась ли Эллен Уайт?

  • 10. Какие обязанности были у литературных помощников Эллен Уайт?

  • 11. Было ли содержание книги «Великая борьба» изменено без ведома автора?

  • 12. Как объяснить обвинения критиков, утверждающих, что книгу «Путь ко Христу» якобы написала не Эллен Уайт, а ее секретарь и что не существует подлинной рукописи этой книги?

  • 13. Можно ли доверять компиляциям из книг Эллен Уайт?

  • 14. Можно ли полагаться на достоверность трудов Эллен Уайт?

  • 15. Можно ли обвинить Эллен Уайт в плагиате?

  • 16. Исполнилось или нет пророчество Эллен Уайт, высказанное ею в 1856 году?

  • 17. Правда ли, что в одном из своих видений Эллен Уайт видела жителей на Сатурне?

  • 18. Чем обусловлено несовпадение исторических фактов, приведенных Эллен Уайт и другими авторами?

  • 19. Каким образом Эллен Уайт получала Божественные вести?

  • 20. Состоятельны ли утверждения критиков о том, что видения Эллен Уайт были результатом приступов эпилепсии?

  • 21. Была ли Эллен Уайт рукоположена в Церкви АСД?

  • 22. Говорила ли Эллен Уайт что-то о своем преемнике?

  • 23. Утверждала ли Эллен Уайт, что разговаривала со своим умершим мужем в видении?

  • 24. Как проходили похороны Эллен Уайт и когда они состоялись?

  • 25. Почему на семейной могиле семьи Уайт стоит обелиск?

  • 26. Что Эллен Уайт писала об отношении к Свидетельствам в последнее время?

РАЗДЕЛ 2. ВОПРОСЫ О ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

  • 27. Будет ли другая Церковь Остатка после Церкви АСД?

  • 28. Считала ли Эллен Уайт, что Церковь АСД стала Вавилоном?

  • 29. Утверждала ли Эллен Уайт, что Бог оставил Церковь АСД?

  • 30. В чем состоит первостепенная обязанность членов церкви?

  • 31. О чем должны заботиться служители церкви?

  • 32. Что Эллен Уайт писала о служении женщин?

  • 33. Что Эллен Уайт писала о публичном церковном служении женщин?

  • 34. Что писала Эллен Уайт об использовании индивидуальных стаканчиков и общей чаши в обряде Вечери Господней?

  • 35. Что писала Эллен Уайт о ноrоомовении?

  • 36. Что писала Эллен Уайт относительно того, кто может принять участие в Вечере Господней?

  • 37. Что Эллен Уайт пишет об использовании пресного хлеба в Вечере Господней?

  • 38. Что вестница Божья писала о десятине?

  • 39. Считала ли Эллен Уайт правильным, что члены церкви могут не возвращать свои десятины, мотивируя это их неверным распределением в церкви?

  • 40. Какие рекомендации дала Эллен Уайт тем, кто считает, что пожертвованные ими средства используются неверно?

  • 41. Что является «домом хранилища»?

  • 42. Что Эллен Уайт писала о практике второй десятины?

  • 43. Запрещала ли Эллен Уайт проповедникам цитировать ее в своих проповедях?

  • 44. Должны ли адвентисты бояться проповедовать отличительные учения Церкви АСД?

  • 45. Что говорит Эллен Уайт о повторном крещении?

  • 46. Что писала Эллен Уайт об отношениях с другими конфессиями?

  • 47. Что говорит Эллен Уайт о больших церквах?

РАЗДЕЛ 3. ВОПРОСЫ О СТАНДАРТАХ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

  • 48. Какие советы дала Эллен Уайт относительно почитания и соблюдения субботнего дня?

  • 49. Каким образом должен соблюдаться день субботний в медицинских и других церковных учреждениях?

  • 50. Что Эллен Уайт писала об организации питания в коммерческих и церковных учреждениях, а также о ведении бизнеса по субботам?

  • 51. Что Эллен Уайт пишет о поездках в субботу?

  • 52. Существуют ли советы Эллен Уайт относительно проведения деловых собраний и заседания комитетов в субботу?

  • 53. Какие рекомендации относительно одежды давала Эллен Уайт?

  • 54. Какие рекомендации давала Эллен Уайт относительно женской и мужской одежды?

  • 55. Считала ли Эллен Уайт, что христианки должны носить только одежду темных тонов?

  • 56. Что пишет Эллен Уайт о женских прическах?

  • 57. Что Эллен Уайт писала по поводу украшений?

  • 58. Что было написано относительно ношения обручальных колец?

  • 59. Правда ли, что есть фотографии, на которых Эллен Уайт запечатлена с ожерельем или с золотой цепочкой с брошью?

  • 60. Что Эллен Уайт писала о христианской драматургии и театрализованных постановках?

  • 61. Что Эллен Уайт писала о праздновании Рождества?

  • 62. Что Эллен Уайт писала о праздновании Нового года и традиции устанавливать елку?

  • 63. Как адвентисты седьмого дня относятся к празднику Пасхи и писала ли об этом что-либо Эллен Уайт?

  • 64. Как Эллен Уайт относилась к встречам для общения и социальным собраниям?

  • 65. Что писала Эллен Уайт об использовании креста в оформлении молитвенных домов?

  • 66. Выступала ли Эллен Уайт против инструментальной музыки и в частности барабанов?

  • 67. Что Эллен Уайт писала о посещении театра и кино?

  • 68. Что писала Эллен Уайт о танцах?

  • 69. Выступала ли Эллен Уайт против спорта и игр с мячом?

  • 70. Какое положение во время молитвы, по словам Эллен Уайт, самое подходящее?

  • 7 1. Что Эллен Уайт писала о совершении миссионерской работы?

РАЗДЕЛ 4. ВОПРОСЫ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И О ДИЕТЕ

  • 72. Что Эллен Уайт писала по поводу здорового образа жизни?

  • 73. Действительно ли Эллен Уайт писала, что пришло время отказаться от употребления молочных продуктов и яиц?

  • 74. Верно ли, что Даниэль Кресс вылечился от анемии, следуя рецепту Эллен Уайт, употребляя яйца с виноградным соком?

  • 75. Что Эллен Уайт писала об употреблении в пищу сыра?

  • 76. Что советует Эллен Уайт относительно употребления какао и шоколада?

  • 77. Что писала Эллен Уайт о совмещении в питании овощей и фруктов?

  • 78. В чем заключаются основополагающие советы Эллен Уайт относительно отказа от мясной диеты?

  • 7 9. Писала ли Эллен Уайт о том, что спасение получат только вегетарианцы?

  • 80. Каким образом Эллен Уайт следовала обретенному свету в вопросе диеты?

  • 81. Оправданны ли обвинения критиков Эллен Уайт в вопросах диеты?

  • 82. Должны ли мы избегать химиотерапии и других современных медицинских методов лечения?

  • 83. Что Эллен Уайт писала о вреде чая и кофе, табака и спиртных напитков?

  • 84. Что Эллен Уайт пишет об употреблении в пищу дрожжевого хлеба?

  • 85. Что Эллен Уайт писала о депрессии?

  • 86. Что Эллен Уайт писала о посте?

  • 87. Какие рекомендации давала Э. Уайт относительно проживания в сельской и городской местности?

РАЗДЕЛ 5. ВОПРОСЫ О СЕМЬЕ И БРАКЕ

  • 88. Какие советы Эллен Уайт дала христианской семье?

  • 89. Что писала Эллен Уайт о сексуальных отношениях в браке?

  • 90. Какие советы имеются в трудах Эллен Уайт относительно развода и повторного брака?

  • 91. Что писала Эллен Уайт о реабилитации прелюбодействовавшего служителя, повторно крещенноrо?

  • 92. Что пишет Эллен Уайт о супружеских отношениях в вечности?

  • 93. Пишет ли Эллен Уайт, что будет с умершими детьми в вечности?

  • 94. Зависит ли спасение несовершеннолетних детей от веры их родителей?

  • 95. Что Эллен Уайт писала о выборе спутника для семейной жизни?

  • 96. Что писала Эллен Уайт о заключении брака с неверующими?

  • 97. Писала ли Эллен Уайт о контрацепции и контроле деторождения?

РАЗДЕЛ 6. ВОПРОСЫ О КОНЦЕ ВРЕМЕНИ

  • 98. Что Эллен Уайт пишет о ковчеге завета, в котором хранится Закон Божий? Будет ли он найден?

  • 99. Предсказала ли Эллен Уайт разрушение зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 rода?

  • 100. Что Эллен Уайт писала об исламе и связывала ли она ислам с событиями последних дней?

  • 101. Утверждала ли Эллен Уайт, что в последнее время лидеры Церкви АСД падут?

  • 102. Кто, по словам Эллен Уайт, будет составлять 144 000 искупленных?

  • 103. Пошлет ли Бог «новый свет» перед Вторым пришествием Иисуса Христа?

  • 104. Что мы должны сделать, чтобы получить «новый свет»?

  • 105. Что Эллен Уайт писала о последнем мировом кризисе?

  • 106. Не противоречат ли слова Эллен Уайт о «дне и часе» Второго пришествия словам Христа, утверждающего, что это время не открыто?

  • 107. Что Эллен Уайт писала о конце света?

  • 108. Правда ли, что Эллен Уайт основала якобы не подтвержденное Библией учение о следственном суде?

  • 109. Как Эллен Уайт толковала библейские пророчества о Соединенных Штатах Америки?

РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ

  • 110. Писала ли Эллен Уайт в своих трудах о России?

  • 111. Пишет ли Эллен Уайт об использовании финансовой помощи из нецерковных источников (спонсорской и государственной помощи)?

  • 112. Какие советы можно найти у Эллен Уайт на тему управления финансами и возникновения долгов?

  • 113. Что советовала Эллен Уайт относительно страхования зданий и имущества?

  • 114. Какова позиция Церкви АСД по вопросу страхования жизни?

  • 115. Что Эллен Уайт писала об иллюстрациях, в том числе картинках, изображающих небесных существ?

  • 116. Правда ли, что пионеры адвентистского движения не принимали учения о Троице и каково было отношение Эллен Уайт к этому вопросу?

  • 117. Какова роль Эллен Уайт в утверждении ранней Церкви АСД в понимании учения о личности Святого Духа и Троице?

  • 118. С чем связаны изменения в правописании выражения «third person» (третья личность) прописных и заглавных букв?

  • 119. Достоверны ли высказывания Эллен Уайт о Троице в книге «Еванrелизм»?

  • 120. Достоверен ли отрывок о природе Святого Духа из книги «Желание веков»?

  • 121. Какие советы о христианском поведении и времяпровождении дает Эллен Уайт?

  • 122. Какие рекомендации даны относительно молодежных встреч, отдыха и развлечений молодежи?

  • 123. Что писала Эллен Уайт об игре в шахматы и бильярд?

  • 124. Ошибалась ли Эллен Уайт в описании времени возникновения плана спасения?

  • 125. Что написано о предвечном существовании Христа в книге «История спасения»?

  • 126. Что имела в виду Эллен Уайт, говоря о словосочетании «Бог Всемоrущий»?

  • 127. Что Эллен Уайт писала об обращении евреев?

  • 128. Делала ли Эллен Уайт утверждения, противоречащие генетике человека?

  • 129. Принимала ли Эллен Уайт в ранние годы своего служения ошибочное учение «о закрытой двери»?

  • 130. Что писала Эллен Уайт о взятках?

  • 131. Что было написано Эллен Уайт о Божественной благодати?

  • 132.Что писала Эллен Уайт об одержимости и изгнании бесов?

  • 133. Что Эллен Уайт писала о влиянии на человека различных оккультных практик?

  • 134. Ошибались ли Эллен Уайт и миллериты, утверждавшие, что пророческий период в 2300 лет, описанный в книге пророка Даниила, окончился 22 октября 1844 rода?

  • 135. Каково было отношение Эллен Уайт к харизматическому феномену?

  • 136. Что Эллен Уайт писала о числе 666?

  • 137. Какой была позиция Эллен Уайт относительно участия в политических выборах?

  • 138. Какой молитвой молилась Эллен Уайт?

  • 139. Ссылалась ли Эллен Уайт в своих трудах на апокрифы?

  • 140. На все ли вопросы можно найти ответы в трудах Эллен Уайт?

