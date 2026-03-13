Андрусяк - Бесценное наследие

Книга Всеволода Андрусяка «Бесценное наследие» представляет собой систематизированное исследование жизни и служения Эллен Уайт, одной из основательниц Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. Автор выбирает формат ответов на 140 наиболее часто задаваемых и порой дискуссионных вопросов, стремясь прояснить роль ее трудов в формировании вероучения и духовной идентичности деноминации. Основная идея произведения заключается в том, что наследие Эллен Уайт является не просто историческим артефактом, а живым инструментом, который помогает современному верующему глубже понимать Священное Писание и применять его принципы в повседневной жизни.

Содержательная часть книги охватывает широкий спектр тем: от биографических подробностей и процесса написания знаменитых трудов (таких как «Желание веков» или «Великая борьба») до богословских вопросов о природе вдохновения и авторитете пророческого дара. Андрусяк подробно разбирает обвинения в плагиате, вопросы о здоровье и образе жизни, а также специфику взаимодействия Эллен Уайт с другими руководителями церкви. Структура «вопрос-ответ» позволяет читателю быстро находить нужную информацию, превращая книгу в удобный справочник, который развеивает мифы и предоставляет документально подтвержденные факты о деятельности этой выдающейся женщины.

Текст написан в апологетическом и просветительском стиле, характерном для авторов, стремящихся к защите и популяризации духовного наследия своей церкви. Всеволод Андрусяк опирается на обширную базу архивных материалов и исследований Центра наследия Эллен Уайт, что придает его ответам историческую достоверность и богословскую глубину. Работа служит ценным пособием для пасторов, студентов богословия и рядовых членов церкви, помогая им сформировать сбалансированное и аргументированное отношение к трудам, которые на протяжении полутора столетий оказывают влияние на миллионы людей по всему миру.

Андрусяк, Всеволод - Бесценное наследие – 140 вопросов об Эллен Уайт и ее произведениях

Заокский : Источник жизни, 2016. - 320 с.

ISBN 5-86847-971-7

Андрусяк, Всеволод - Бесценное наследие – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗДЕЛ 1. ВОПРОСЫ ОБ ЭЛЛЕН УАЙТ И ЕЕ ПРОРОЧЕСКОМ ДАРЕ

1. В чем сущность пророческого дара и какова его роль в церкви?

2. Соответствовал ли дар Эллен Уайт библейским критериям пророческого дара?

3. Есть ли разница в способах передачи Божественного откровения, посланного библейским пророкам и Эллен Уайт?

4. Дословно ли библейские пророки и Эллен Уайт записывали посылаемые им Божьи вести?

5. Как Эллен Уайт соотносила свои труды с Библией и как она использовала понятия «меньший» и «больший» свет?

6. Претендовала ли Эллен Уайт на звание пророка?

7. Считают ли адвентисты седьмого дня труды Эллен Уайт равными Библии?

8. Все ли, что писала Эллен Уайт, было богодухновенным?

9. Могут ли пророки ошибаться и ошибалась ли Эллен Уайт?

10. Какие обязанности были у литературных помощников Эллен Уайт?

11. Было ли содержание книги «Великая борьба» изменено без ведома автора?

12. Как объяснить обвинения критиков, утверждающих, что книгу «Путь ко Христу» якобы написала не Эллен Уайт, а ее секретарь и что не существует подлинной рукописи этой книги?

13. Можно ли доверять компиляциям из книг Эллен Уайт?

14. Можно ли полагаться на достоверность трудов Эллен Уайт?

15. Можно ли обвинить Эллен Уайт в плагиате?

16. Исполнилось или нет пророчество Эллен Уайт, высказанное ею в 1856 году?

17. Правда ли, что в одном из своих видений Эллен Уайт видела жителей на Сатурне?

18. Чем обусловлено несовпадение исторических фактов, приведенных Эллен Уайт и другими авторами?

19. Каким образом Эллен Уайт получала Божественные вести?

20. Состоятельны ли утверждения критиков о том, что видения Эллен Уайт были результатом приступов эпилепсии?

21. Была ли Эллен Уайт рукоположена в Церкви АСД?

22. Говорила ли Эллен Уайт что-то о своем преемнике?

23. Утверждала ли Эллен Уайт, что разговаривала со своим умершим мужем в видении?

24. Как проходили похороны Эллен Уайт и когда они состоялись?

25. Почему на семейной могиле семьи Уайт стоит обелиск?

26. Что Эллен Уайт писала об отношении к Свидетельствам в последнее время?

РАЗДЕЛ 2. ВОПРОСЫ О ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

27. Будет ли другая Церковь Остатка после Церкви АСД?

28. Считала ли Эллен Уайт, что Церковь АСД стала Вавилоном?

29. Утверждала ли Эллен Уайт, что Бог оставил Церковь АСД?

30. В чем состоит первостепенная обязанность членов церкви?

31. О чем должны заботиться служители церкви?

32. Что Эллен Уайт писала о служении женщин?

33. Что Эллен Уайт писала о публичном церковном служении женщин?

34. Что писала Эллен Уайт об использовании индивидуальных стаканчиков и общей чаши в обряде Вечери Господней?

35. Что писала Эллен Уайт о ноrоомовении?

36. Что писала Эллен Уайт относительно того, кто может принять участие в Вечере Господней?

37. Что Эллен Уайт пишет об использовании пресного хлеба в Вечере Господней?

38. Что вестница Божья писала о десятине?

39. Считала ли Эллен Уайт правильным, что члены церкви могут не возвращать свои десятины, мотивируя это их неверным распределением в церкви?

40. Какие рекомендации дала Эллен Уайт тем, кто считает, что пожертвованные ими средства используются неверно?

41. Что является «домом хранилища»?

42. Что Эллен Уайт писала о практике второй десятины?

43. Запрещала ли Эллен Уайт проповедникам цитировать ее в своих проповедях?

44. Должны ли адвентисты бояться проповедовать отличительные учения Церкви АСД?

45. Что говорит Эллен Уайт о повторном крещении?

46. Что писала Эллен Уайт об отношениях с другими конфессиями?

47. Что говорит Эллен Уайт о больших церквах?

РАЗДЕЛ 3. ВОПРОСЫ О СТАНДАРТАХ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

48. Какие советы дала Эллен Уайт относительно почитания и соблюдения субботнего дня?

49. Каким образом должен соблюдаться день субботний в медицинских и других церковных учреждениях?

50. Что Эллен Уайт писала об организации питания в коммерческих и церковных учреждениях, а также о ведении бизнеса по субботам?

51. Что Эллен Уайт пишет о поездках в субботу?

52. Существуют ли советы Эллен Уайт относительно проведения деловых собраний и заседания комитетов в субботу?

53. Какие рекомендации относительно одежды давала Эллен Уайт?

54. Какие рекомендации давала Эллен Уайт относительно женской и мужской одежды?

55. Считала ли Эллен Уайт, что христианки должны носить только одежду темных тонов?

56. Что пишет Эллен Уайт о женских прическах?

57. Что Эллен Уайт писала по поводу украшений?

58. Что было написано относительно ношения обручальных колец?

59. Правда ли, что есть фотографии, на которых Эллен Уайт запечатлена с ожерельем или с золотой цепочкой с брошью?

60. Что Эллен Уайт писала о христианской драматургии и театрализованных постановках?

61. Что Эллен Уайт писала о праздновании Рождества?

62. Что Эллен Уайт писала о праздновании Нового года и традиции устанавливать елку?

63. Как адвентисты седьмого дня относятся к празднику Пасхи и писала ли об этом что-либо Эллен Уайт?

64. Как Эллен Уайт относилась к встречам для общения и социальным собраниям?

65. Что писала Эллен Уайт об использовании креста в оформлении молитвенных домов?

66. Выступала ли Эллен Уайт против инструментальной музыки и в частности барабанов?

67. Что Эллен Уайт писала о посещении театра и кино?

68. Что писала Эллен Уайт о танцах?

69. Выступала ли Эллен Уайт против спорта и игр с мячом?

70. Какое положение во время молитвы, по словам Эллен Уайт, самое подходящее?

7 1. Что Эллен Уайт писала о совершении миссионерской работы?

РАЗДЕЛ 4. ВОПРОСЫ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И О ДИЕТЕ

72. Что Эллен Уайт писала по поводу здорового образа жизни?

73. Действительно ли Эллен Уайт писала, что пришло время отказаться от употребления молочных продуктов и яиц?

74. Верно ли, что Даниэль Кресс вылечился от анемии, следуя рецепту Эллен Уайт, употребляя яйца с виноградным соком?

75. Что Эллен Уайт писала об употреблении в пищу сыра?

76. Что советует Эллен Уайт относительно употребления какао и шоколада?

77. Что писала Эллен Уайт о совмещении в питании овощей и фруктов?

78. В чем заключаются основополагающие советы Эллен Уайт относительно отказа от мясной диеты?

7 9. Писала ли Эллен Уайт о том, что спасение получат только вегетарианцы?

80. Каким образом Эллен Уайт следовала обретенному свету в вопросе диеты?

81. Оправданны ли обвинения критиков Эллен Уайт в вопросах диеты?

82. Должны ли мы избегать химиотерапии и других современных медицинских методов лечения?

83. Что Эллен Уайт писала о вреде чая и кофе, табака и спиртных напитков?

84. Что Эллен Уайт пишет об употреблении в пищу дрожжевого хлеба?

85. Что Эллен Уайт писала о депрессии?

86. Что Эллен Уайт писала о посте?

87. Какие рекомендации давала Э. Уайт относительно проживания в сельской и городской местности?

РАЗДЕЛ 5. ВОПРОСЫ О СЕМЬЕ И БРАКЕ

88. Какие советы Эллен Уайт дала христианской семье?

89. Что писала Эллен Уайт о сексуальных отношениях в браке?

90. Какие советы имеются в трудах Эллен Уайт относительно развода и повторного брака?

91. Что писала Эллен Уайт о реабилитации прелюбодействовавшего служителя, повторно крещенноrо?

92. Что пишет Эллен Уайт о супружеских отношениях в вечности?

93. Пишет ли Эллен Уайт, что будет с умершими детьми в вечности?

94. Зависит ли спасение несовершеннолетних детей от веры их родителей?

95. Что Эллен Уайт писала о выборе спутника для семейной жизни?

96. Что писала Эллен Уайт о заключении брака с неверующими?

97. Писала ли Эллен Уайт о контрацепции и контроле деторождения?

РАЗДЕЛ 6. ВОПРОСЫ О КОНЦЕ ВРЕМЕНИ

98. Что Эллен Уайт пишет о ковчеге завета, в котором хранится Закон Божий? Будет ли он найден?

99. Предсказала ли Эллен Уайт разрушение зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 rода?

100. Что Эллен Уайт писала об исламе и связывала ли она ислам с событиями последних дней?

101. Утверждала ли Эллен Уайт, что в последнее время лидеры Церкви АСД падут?

102. Кто, по словам Эллен Уайт, будет составлять 144 000 искупленных?

103. Пошлет ли Бог «новый свет» перед Вторым пришествием Иисуса Христа?

104. Что мы должны сделать, чтобы получить «новый свет»?

105. Что Эллен Уайт писала о последнем мировом кризисе?

106. Не противоречат ли слова Эллен Уайт о «дне и часе» Второго пришествия словам Христа, утверждающего, что это время не открыто?

107. Что Эллен Уайт писала о конце света?

108. Правда ли, что Эллен Уайт основала якобы не подтвержденное Библией учение о следственном суде?

109. Как Эллен Уайт толковала библейские пророчества о Соединенных Штатах Америки?

РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ