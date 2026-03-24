Учебное пособие «Английская Реформация — Документы и материалы», подготовленное коллективом историков МГУ под редакцией профессора Юрия Сапрыкина, является важным научным хрестоматийным изданием для изучения одного из самых сложных периодов европейской истории. Составители ставят задачу через первоисточники показать специфику английского варианта Реформации, который осуществлялся «сверху» по воле монарха и привел к уникальному синтезу католической традиции и протестантской догматики. Основная идея сборника заключается в том, что религиозные преобразования в Англии были неразрывно связаны с процессом формирования абсолютизма и становления национальной идентичности, превращая церковь в одну из опор государственной власти.

Содержательная часть книги разбита на три ключевых хронологических и тематических блока, охватывающих период от Генриха VIII до Елизаветы I. В первом разделе детально рассматривается законодательное оформление разрыва с Римом и создание англиканской доктрины через Акты о супрематии и «Книгу общей молитвы». Второй блок посвящен периоду правления Марии Тюдор, когда англиканская политическая мысль ковалась в условиях жесткого противостояния католической контрреформации. Третий раздел анализирует зарождение и развитие пуританизма, рассматривая парламент как главную арену борьбы между радикальными протестантами и защитниками королевской прерогативы, что предвосхитило грядущие социально-политические потрясения XVII века.

Текст пособия выдержан в строгом академическом стиле, где каждый документ сопровождается профессиональным историческим комментарием и аналитическим введением. Составители мастерски подбирают источники — от королевских статутов до памфлетов и парламентских речей, — позволяя читателю увидеть Реформацию не как единовременный акт, а как многолетний процесс поиска компромисса между различными политическими и религиозными силами. Работа служит фундаментальным ресурсом для студентов-историков и исследователей западноевропейского Средневековья и Нового времени, помогая глубже понять корни английской государственности и англиканской духовной традиции.

Английская Реформация – Документы и материалы

Под редакцией профессора Ю.М.Сапрыкина. – М.: Издательство Московского университета, 1990. – 104 с.

ISBN 5-2II-02397-8

Английская Реформация – Содержание

От составителей