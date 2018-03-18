Проблемы теизма как философско-религиозной доктрины личного Бога (богов) актуализированы не только для западной философии, но тематизируются и в восточных учениях. В частности, в Индии теизм кристаллизуется в форме ишвара-вады, или ряда важнейших теорий классических индийских философских школ о личном Высшем Боге, создателе и правителе мира – Ишваре. Индийская ишвара-вада в целом мало изучена и в нашей литературе, и в зарубежной. Проблемы теизма нами рассматриваются шире, чем только в индийской классической философии и предфилософии.

Иными словами, мы не ограничиваемся рассмотрением вопросов исключительно внутри индийской ишвара-вады, но затрагиваем здесь исследование мировоззренческого содержания традиционной (то есть периода древности и Средневековья) индийской религиозности с точки зрения или в ракурсе общих философских и религиоведческих категорий, таких как «теизм», «пантеизм», «панентеизм», в которых существенным признаком является учение о личном или безличном сверхъестественном, и других. Если пантеизму, панентеизму, деизму даются определения как категориям философским, то с «теизмом» дело обстоит несколько иначе: поскольку он числится не только и не столько философским инструментом, но зачастую определяется как «религиозное мировоззрение», в лучшем случае – «религиозное учение».

Значит, при таком определении категории «теизм» неоправданно расширяется его содержание и остается непонятным его специфика и отличие от религиозного мировоззрения и религиозного учения, как и от религиозной философии. Поэтому настоятельной потребностью для философской и религиоведческой науки является дальнейшее раскрытие именно философского содержания категории «теизм». Более подробно понятие теизма как самостоятельной проблемы анализируется в первой главе монографии.

Аникеева Елена - Проблемы индийского теизма: философско-компаративный анализ

Москва, ПСТГУ, 2013, 256 с.

ISBN: 978-5-7429-0836-4

Аникеева Елена - Проблемы индийского теизма: философско-компаративный анализ - Содержание

Предисловие

Введение

Глава первая - Проблемы личностных характеристик в теизме и в архетипах индийской религиозности

Глава вторая - Исток индийского теизма (ишвара-вады) в предфилософии

Глава третья - Историко-философский очерк и смысл индийского теизма (ишвара-вады)

Глава четвертая - Космогонические модели в индийской религиозности в ракурсе личного – безличного

Заключение

Приложение № 1 - Политеистическая и монотеистическая парадигмы (метафизические принципы и "законы" двух типов религиозности)

Приложение № 2 - Словарь индийских терминов

Литература

Примечания

Аникеева Елена - Проблемы индийского теизма: философско-компаративный анализ - Предисловие

Данная монография является результатом многолетней работы по изучению источников и литературы по индийской философии, сравнительно-религиоведческих исследований на основе как философской, так и православно-богословской образовательной базы и чтения курсов по философии религии, общему и сравнительному религиоведению (метафизике религии) и ряда других студентам-религиоведам и студентам-философам.

В этой работе автор поставил цель рассмотреть характерные особенности и черты индийского теизма и сопоставить его с основами христианского (моно)теизма. Из всего возможного обширного круга тем, вопросов и проблем историко-философского и религиоведческого характера сравнения индийского и христианского теизма автор выделяет свой ракурс и предлагает свою методологию (вырастающую, разумеется, из определенных философских принципов, категорий и концепций предшественников), раскрываемую в тексте монографии.

С чувством глубокой благодарности хочу помянуть своих наставников помимо своего отца Аникеева Николая Петровича: Всеволода Сергеевича Семенцова (санскрит, индология) и Анатолия Васильевича Семушкина («метафизический инстинкт» философии). Автор убежден, что Промысел Божий позволил существовать и развиваться ПСТГУ, который необходим Российской науке. Автор также выражает глубокую признательность рецензенту и редакторам книги, взявшим на себя труд ее прочитать, осмыслить и высказавшим ряд критических замечаний в ее адрес, которые с благодарностью принимаются. Я нуждаюсь в молитвенной поддержке со стороны моих сподвижников и читателей.

Е. Аникеева

Август 2012 г.