Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой аналитический комментарий к Книге Руфи. Ему предпослано Введение, которое в большой мере зависит от вышедшей в 2010 г. монографии «Книга Руфи как символическая повесть», хотя одно сокращено или убрано, другое добавлено, третье исправлено. Однако главное отличие этой книги от предыдущей все-таки в цели. Она написана ради комментария и предназначена служить учебным пособием для студентов, изучающих Библию и библеистику. А.И. Шмаина-Великанова - Книга Руфи - Перевод - Введение в изучение Книги Руфи - Комментарий М.: РГГУ, 2011. 382 с. ISBN 978-5-7281-1269-3

Анна Шмаина-Великанова - Книга Руфи - Перевод - Введение в изучение Книги Руфи - Комментарий - Содержание

[От автора]

Книга Руфи. Перевод с древнееврейского

Предисловие к переводу

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Введение в изучение Книги Руфи

Предисловие

История текста Книги Руфи и древние переводы

Еврейская рукописная традиция

Кумранские рукописи

Греческий перевод и греческая рукописная традиция

Латинский перевод и рукописи Vetus Latina и Вульгата

Сирийский перевод

Таргум Рут

Проблема единства текста

Место Книги Руфи в канонах: структурно-каноническая проблематика

Среда, дата, авторство, исторический контекст

Книга Руфи и Книги Ездры-Неемии

Книга Руфи и Книга Судей

Проблема левиратного брака

Жанр, композиция, стиль Книги Руфи

Жанр «Мидраша»: Книга Руфи и Танах

Генеалогический мидраш

Книга Руфи и Быт 19:30-38

Книга Руфи и Быт 38

Книга Руфи и 1 Пар 2:12 «Вооз родил Овида, Овид родил Иессея »

Жанр: миф, эпос, сказка

Композиция

Стиль

Богословие Книги Руфи

Книга Руфи и будущее европейской литературы

Комментарий

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Примечания

Библиография комментариев к Книге Руфи

Список использованной литературы и сокращения

Анна Шмаина-Великанова - Книга Руфи - Перевод - Введение в изучение Книги Руфи - Комментарий - Предисловие к переводу

Книга Руфи неоднократно переводилась на русский язык. Помимо Синодального перевода следует вспомнить перевод Абрама Эфроса, прославленный гравюрами Фаворского [1] , переводы Иосифа Брагинского [2] , Эдуарда Юнца [3] , прот. Леонида Грилихеса, замечательно оформленный Анатолием Камелиным и Ириной Стерженецкой [4] . Совсем недавно появился новый перевод Арье Ольмана под общей редакцией Мордехая Гринберга, оснащенный Раши и другими древними еврейскими комментариями [5] . У всех этих переводов есть свои достоинства, и мы не стремились превзойти их и не стремились непременно от них отличаться каждым словом. Причина, побудившая нас сделать собственный перевод, скорее техническая: перевод представляет собой часть комментария и необходим для него.

Замена традиционных транслитераций еврейских имен на значащие имена, предпринятая нами в переводе, заметно меняет читательское восприятие жанр произведения. Из истории «каких-то» людей, живших в далеком прошлом, история Бога-Царя, Усладь и Больного и Нежильца, Донышка и Полной Чаши, Богатыря, Имярека и Слуги становится сказкой и притчей символического характера, напоминающей о Перро. Однако автор Книги Руфи не стремился к очевидности имен, характерной для «Недоросля» и вообще аллегорического классицизма. В них нет программной однозначности Правдина, Скотининой или Простакова. Все имена Книги Руфи имитируют реальные, а их этимология чаще слегка завуалирована. Поэтому нам представляется осмысленной предпринятая А. Эфросом попытка сохранить в переводе и непрозрачную для русского читателя транслитерацию, и перевод имени в качестве своего рода прозвища: Ноеминь-Любезная, Руфь-Верная, Вооз-Высокородный и т. д. * Но мы имена и названия переводим (оставляя традиционные, взятые из Синодального перевода транслитерации во Введении и в комментариях ради их привычности для русского уха), чтобы попытаться представить себе читательское восприятие тех, для кого язык оригинала был родным. В тех же целях мы старались переводить родственные слова родственными, чтобы можно было заметить проводимые по всей книге лейтмотивы, а также так называемый стиль ключевых слов. Во Введении и комментарии мы цитируем Книгу Руфи в нашем переводе, а все прочие библейские книги (кроме особо оговоренных случаев) в Синодальном переводе, знакомом русскому читателю.

Анна Шмаина-Великанова - Книга Руфи - Перевод - Глава 1

[la] Вот что было в те дни, когда судили судьи. И был голод в Стране. [16] Пошел человек из Вифлеема — Дома Хлеба Иудейского поселиться на полях Моавитских, сам и жена его, и двое его сыновей. [2а] А имя человеку тому Бог-Царь, имя жены его - Услада, имена двух его сыновей — Больной и Нежилец, евфратяне из Дома Хлеба Иудейского. [26] Пришли они на поля Моавитские и там и были.

[3] Бог-Царь, муж Услады, умер, и осталась она с двумя сыновьями. [4] Они взяли в жены моавитянок, имя первой было Донышко, а имя второй — Полная Чаша. Там они прожили лет десять. [5] Больной и Нежилец тоже оба умерли, а жена осталась и без деток, и без мужа.

[6а] Тогда она поднялась со снохами, чтобы возвратиться с полей Моавитских, [66] потому что услышала на полях Моавитских, что Господь обратил взор на Свой народ и дал ему хлеб. [7] Она вышла оттуда, где была, а с ней вместе обе снохи, и пошли они в обратный путь в страну Иуды.