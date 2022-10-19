Анна Шмаина-Великанова - Книга Руфи - Перевод - Введение в изучение
Предлагаемая вниманию читателей книга представляет собой аналитический комментарий к Книге Руфи.
Ему предпослано Введение, которое в большой мере зависит от вышедшей в 2010 г. монографии «Книга Руфи как символическая повесть», хотя одно сокращено или убрано, другое добавлено, третье исправлено. Однако главное отличие этой книги от предыдущей все-таки в цели.
Она написана ради комментария и предназначена служить учебным пособием для студентов, изучающих Библию и библеистику.
А.И. Шмаина-Великанова - Книга Руфи - Перевод - Введение в изучение Книги Руфи - Комментарий
М.: РГГУ, 2011. 382 с.
ISBN 978-5-7281-1269-3
Анна Шмаина-Великанова - Книга Руфи - Перевод - Введение в изучение Книги Руфи - Комментарий - Содержание
[От автора]
Книга Руфи. Перевод с древнееврейского
Предисловие к переводу
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
Введение в изучение Книги Руфи
Предисловие
История текста Книги Руфи и древние переводы
- Еврейская рукописная традиция
- Кумранские рукописи
- Греческий перевод и греческая рукописная традиция
- Латинский перевод и рукописи Vetus Latina и Вульгата
- Сирийский перевод
- Таргум Рут
Проблема единства текста
Место Книги Руфи в канонах: структурно-каноническая проблематика
Среда, дата, авторство, исторический контекст
- Книга Руфи и Книги Ездры-Неемии
- Книга Руфи и Книга Судей
Проблема левиратного брака
Жанр, композиция, стиль Книги Руфи
Жанр «Мидраша»: Книга Руфи и Танах
- Генеалогический мидраш
- Книга Руфи и Быт 19:30-38
- Книга Руфи и Быт 38
- Книга Руфи и 1 Пар 2:12 «Вооз родил Овида, Овид родил Иессея »
- Жанр: миф, эпос, сказка
- Композиция
- Стиль
Богословие Книги Руфи
Книга Руфи и будущее европейской литературы
Комментарий
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Примечания
Библиография комментариев к Книге Руфи
Список использованной литературы и сокращения
Анна Шмаина-Великанова - Книга Руфи - Перевод - Введение в изучение Книги Руфи - Комментарий - Предисловие к переводу
Книга Руфи неоднократно переводилась на русский язык. Помимо Синодального перевода следует вспомнить перевод Абрама Эфроса, прославленный гравюрами Фаворского[1], переводы Иосифа Брагинского[2], Эдуарда Юнца[3], прот. Леонида Грилихеса, замечательно оформленный Анатолием Камелиным и Ириной Стерженецкой[4]. Совсем недавно появился новый перевод Арье Ольмана под общей редакцией Мордехая Гринберга, оснащенный Раши и другими древними еврейскими комментариями[5]. У всех этих переводов есть свои достоинства, и мы не стремились превзойти их и не стремились непременно от них отличаться каждым словом. Причина, побудившая нас сделать собственный перевод, скорее техническая: перевод представляет собой часть комментария и необходим для него.
Замена традиционных транслитераций еврейских имен на значащие имена, предпринятая нами в переводе, заметно меняет читательское восприятие жанр произведения. Из истории «каких-то» людей, живших в далеком прошлом, история Бога-Царя, Усладь и Больного и Нежильца, Донышка и Полной Чаши, Богатыря, Имярека и Слуги становится сказкой и притчей символического характера, напоминающей о Перро.
Однако автор Книги Руфи не стремился к очевидности имен, характерной для «Недоросля» и вообще аллегорического классицизма. В них нет программной однозначности Правдина, Скотининой или Простакова. Все имена Книги Руфи имитируют реальные, а их этимология чаще слегка завуалирована. Поэтому нам представляется осмысленной предпринятая А. Эфросом попытка сохранить в переводе и непрозрачную для русского читателя транслитерацию, и перевод имени в качестве своего рода прозвища: Ноеминь-Любезная, Руфь-Верная, Вооз-Высокородный и т. д.
*Но мы имена и названия переводим (оставляя традиционные, взятые из Синодального перевода транслитерации во Введении и в комментариях ради их привычности для русского уха), чтобы попытаться представить себе читательское восприятие тех, для кого язык оригинала был родным. В тех же целях мы старались переводить родственные слова родственными, чтобы можно было заметить проводимые по всей книге лейтмотивы, а также так называемый стиль ключевых слов. Во Введении и комментарии мы цитируем Книгу Руфи в нашем переводе, а все прочие библейские книги (кроме особо оговоренных случаев) в Синодальном переводе, знакомом русскому читателю.
Анна Шмаина-Великанова - Книга Руфи - Перевод - Глава 1
[la] Вот что было в те дни, когда судили судьи. И был голод в Стране. [16] Пошел человек из Вифлеема — Дома Хлеба Иудейского поселиться на полях Моавитских, сам и жена его, и двое его сыновей. [2а] А имя человеку тому Бог-Царь, имя жены его - Услада, имена двух его сыновей — Больной и Нежилец, евфратяне из Дома Хлеба Иудейского. [26] Пришли они на поля Моавитские и там и были.
[3] Бог-Царь, муж Услады, умер, и осталась она с двумя сыновьями. [4] Они взяли в жены моавитянок, имя первой было Донышко, а имя второй — Полная Чаша. Там они прожили лет десять. [5] Больной и Нежилец тоже оба умерли, а жена осталась и без деток, и без мужа.
[6а] Тогда она поднялась со снохами, чтобы возвратиться с полей Моавитских, [66] потому что услышала на полях Моавитских, что Господь обратил взор на Свой народ и дал ему хлеб. [7] Она вышла оттуда, где была, а с ней вместе обе снохи, и пошли они в обратный путь в страну Иуды.
Спасибо!
Благодарю