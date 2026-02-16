Анонимные алкоголики

Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга «Анонимные алкоголики», часто называемая «Большой книгой», является основополагающим текстом одноименного движения, зародившегося в США в 1930-х годах. Издание 1989 года (ISBN 0916856259) представляет собой классический текст третьего издания, который на протяжении десятилетий служил главным пособием для миллионов людей, стремящихся к выздоровлению. В основе книги лежит идея о том, что алкоголизм — это не просто вредная привычка, а прогрессирующая болезнь, затрагивающая тело, разум и душу, и для исцеления от неё необходим глубокий духовный опыт.

Центральное место в работе занимает программа «12 шагов», которая предлагает путь последовательной трансформации личности: от признания собственного бессилия перед зависимостью до возмещения ущерба близким и обретения связи с «Высшей Силой», как её понимает каждый конкретный участник. В тексте подробно описывается «Мнение доктора», где дается медицинское обоснование концепции аллергии на алкоголь, а также приводятся личные истории первых членов сообщества, которые служат живым доказательством того, что выздоровление возможно даже в самых безнадежных случаях.

Важной особенностью книги является её универсальность и отсутствие жесткой религиозной догматики. Несмотря на духовную направленность, авторы подчеркивают, что программа открыта для людей любых убеждений, включая атеистов и агностиков. Книга учит, что основой трезвости является не сила воли, а готовность к честному самоанализу и бескорыстному служению другим алкоголикам. Это издание стало не только учебником по трезвости, но и важным социально-психологическим документом XX века, изменившим подход к лечению зависимостей во всем мире.

Анонимные алкоголики

Нью-Йорк 1989

ISBN 0916856259

Анонимные алкоголики - Содержание

Предисловие к первому изданию pyсского перевода

Введение

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему изданию

Мнение доктора

• 1. Рассказ Билла.

• 2. выход есть

• 3. Ещё об алкоголизме

• 4. А как быть агностикам?

• 5. Программа в действии

• 6. за работу!

• 7. Работая с другими

• 8. Обращение к жёнам

• 9. Новые отношения в семье

• 10. Обращение к работодателям

• 11. заглянем в ваше будущее

Кошмар доктора Боба

ПРИЛОЖЕНИЕ

I Традиции А.А

II духовный опыт

