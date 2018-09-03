Отцы и учителя Церкви III века - Антология - Том 2

Книга открывает антологию под общим названием «Памятники святоотеческой письменности», предназначенную в помощь студентам, изучающим патрологию в духовных Академиях и Семинариях.

В антологию войдут основополагающие труды Отцов Церкви в русских переводах.

Во 2-й том включены сочинения Оригена, св. Григория Чудотворца, св. Ипполита Римского, св. Киприана Карфагенского и св. Мефодия Олимпийского.