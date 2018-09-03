Отцы и учителя Церкви III века - Том 2
Книга открывает антологию под общим названием «Памятники святоотеческой письменности», предназначенную в помощь студентам, изучающим патрологию в духовных Академиях и Семинариях.
В антологию войдут основополагающие труды Отцов Церкви в русских переводах.
Во 2-й том включены сочинения Оригена, св. Григория Чудотворца, св. Ипполита Римского, св. Киприана Карфагенского и св. Мефодия Олимпийского.
Отцы и учителя Церкви III века - Антология - Том 2
М.: Либрис, 1996. – 464 с.
Отцы и учителя Церкви III века - Антология - Том 2 - Содержание
Ориген
- Увещания к мученичеству
- Из трактата «О молитве»
- Из трактата «О началах»
Святитель Григорий Чудотворец
- Благодарственная речь Оригену
Священномученик Ипполит Римский
- О Христе и Антихристе
- Апостольское предание
Священномученик Киприан Карфагенский
- Книга о суете идолов
- Книга о падших
- Книга о единстве церкви
Свяшенномученнк Мефодий Олимпийский
- Пир десяти дев, или о девстве
No comments yet. Be the first!