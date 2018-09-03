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Отцы и учителя Церкви III века - Том 2

Отцы и учителя Церкви III века. Антология. Том 2
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Category ESXATOS BOOKS, Theology
Книга открывает антологию под общим названием «Памятники святоотеческой письменности», предназначенную в помощь студентам, изучающим патрологию в духовных Академиях и Семинариях.
В антологию войдут основополагающие труды Отцов Церкви в русских переводах.
Во 2-й том включены сочинения Оригена, св. Григория Чудотворца, св. Ипполита Римского, св. Киприана Карфагенского и св. Мефодия Олимпийского.

Отцы и учителя Церкви III века - Антология - Том 2

М.: Либрис, 1996. – 464 с.

Отцы и учителя Церкви III века - Антология - Том 2 - Содержание

Ориген
  • Увещания к мученичеству
  • Из трактата «О молитве»
  • Из трактата «О началах»
Святитель Григорий Чудотворец
  • Благодарственная речь Оригену
Священномученик Ипполит Римский
  • О Христе и Антихристе
  • Апостольское предание
Священномученик Киприан Карфагенский
  • Книга о суете идолов
  • Книга о падших
  • Книга о единстве церкви
Свяшенномученнк Мефодий Олимпийский
  • Пир десяти дев, или о девстве

Views 1 852
Rating 3.5 / 5
Added 03.09.2018
Author esxatos
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3.5/5 (6)

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