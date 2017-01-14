По сравнению с первым томом антологии белые пятна в представлении текстов тех или иных русских критиков феноменологии присутствуют здесь в гораздо большей мере (нам так и не удалось собрать почти никаких сведений о А. Заке, А.И. Огневе, СВ. Кравкове, А. Франковском, хотя мы уже и не знаем, зачем они нужны), зато в большей степени удалось избежать пятен другого рода.

От ряда любопытных по своему материалов пришлось просто отказаться (так, например, мы не стали публиковать материалы докладов А. Соловьевой в ГАХН о феноменологии, фрагменты «безумных» книг Ф. Куклярского), зато остались понастоящему интересные тексты, большей частью впервые публикуемые на русском языке. Отказались мы и от нудного, по сути излишнего комментирования собранных здесь статей и фрагментов из книг, ограничившись рядом вступительных пояснений.

Хотелось бы выразить благодарность всем участникам нашего проекта — Т.Дмитриеву, А.Козыреву, В.Куренному, О. Никифорову, А. Самойкиной, Ф. Уманскому. Отдельная благодарность нашим уважаемым коллегам из издательства «Прогресс-Традиция» за сотрудничество и фонду РГНФ за финансовую поддержку проекта

Антология феноменологической философии в России - том 2

Сост., общая редакция, Предисл. и Комм. Чубарова И. М.

М.: Издательство «Логос», издательство «Прогресс-Традиция», 2000. 527 с.

ISBN 5-8163-0005-9

ISBN 5-89826-054-4

Антология феноменологической философии в России - том 2 - Содержание

Введение (* Работы, отмеченные звездочкой, публикуются в сокращении.)

I. Предфеноменологическая традиция в русской философии XIX в. Хомяков A.C. По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В. Киреевского.

II. Критическая разработка феноменологической проблематики Шпет Г.Г. Сознание и его собственник*; История как проблема логики. Т.2*. Ахманов А. Интеллектуальная интуиция и эстетическое созерцание. Волков Н. О суждении; Три письма из Фрейбурга. Письмо первое; Список и краткий отчет о современной «феноменологической литературе»; Что такое метафора*. Гурвич Г.Д. (Gurvitch) Les tendances actuelles de la philosophic allemande (Современные направления германской философии, Э. Гуссерль)*; Kritische Bemerkungen uber die Philosophie Μ. Heideggers (Критические заметки о философии Μ. Хайдеггера). Жинкин Н. Вещь; Проблема эстетических форм*. Зак А. О строении общества*; О предмете и логическом стиле чистой или рациональной экономики*. Койре А. (Koyre) Devolution philosophique de Μ. Heidegger * (Философская эволюция Μ. Хайдеггера). Кравков СВ. Самонаблюдение*. Сеземан В.Э. (Sesemann). Beitrдge zur Erkentnissproblem. I. Uber gegenstдndliches und ungegenstдndliches Wissen (Заметки о проблемах познания: о предметном и непредметном знании)*. Попов П.С. О реальности категорийІ"*

III. Негативная критика феноменологии в русской религиозной философии Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. Гл. 8. Сублимация как зависимость от Абсолютного*. Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука; Диалектика художественной формы; Философия имени; Вещь и имя*. Лосский Н.О. Трансцендентально-феноменологический идеализм Гуссерля. Яковенко Б.В. (Jakowenko) Kritische Bemerkungen uber die Phanomenologie (Критические заметки о феноменологии). Огнев А.И. Сознание и внешний мир*.

IV. Метаморфозы феноменологии Гуссерля в столкновениях с дискурсами русской философии начала XX в. Ланц Г.Э. Ступени сознания в его отношении к смерти и бессмертию (Феноменологический очерк). Ильин И.А. Религиозный смысл философии. Три речи: II. Философия и жизнь; III. О возрождении философского опыта*. Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию. Глава I. Общество и индивид. Логическая проблематика общего и единичного в применении к социальной жизни; Гл. 2 Духовная природа общества. Общественное бытие как духовная жизнь*. Винокур Г.О. Биография и культура*.

V. Феноменология и марксизм Баммель Г. Проблема логики в современной философии*. Юринец В. Эдмунд Гуссерль.

VI. Журнальные обзоры, энциклопедические статьи, рецензии и др. Франковскин А. Обзор немецкой философской литературы (1914-1921 гг.). Асмус В.Ф. Гуссерль. Сеземан В.Э. Обозрение новейшей германской литературы; Философия. Макс Шелер; Heidegger Μ. Sein und Zeit (Bd.l. Halle, 1927). Цирес А. Феноменология. Франк С.Л. Макс Шелер (Некролог). Кожев А. Защита диссертации A.B. Койре. Литауэр (Левинас) Э. Э. Sein und Zeit Мартина Хайдеггера; К выступлению Гуссерля в Париже.



Антология феноменологической философии в России - том 2 - Введение

За время работы над первым и вторым томами антологии «Феноменологической философии в России» смысловая стратегия нашего исследования изменялась по крайней мере трижды. И если первоначально генеральная идея заключалась в простом (пусть и библиографически исчерпывающем) представлении всех откликов на феноменологическую философию со стороны русских философов начала XX в., то в дальнейшем пришла в голову соблазнительная мысль о том, что в соответствующих работах только и проявлялось самое достойное в русской философии, и, следовательно, через представление этого эпизода ее истории можно будет наметить линии реальной истории русской философии как науки.

Постепенно претензии феноменологии на овладение идеей истории философии в России стушевались и вскоре окончательно померкли. Сегодня мы считаем, что смысл нашей антологии (помимо ее бесспорного значения для историко-философской науки) может быть оправдан только в представлении критических моментов (негативных и позитивных, адекватных и неадекватных) русской философии в отношении философии феноменологической и того, что вообще было интересного в русской философии в связи с этой темой.

Кроме того, мы осознали бессмысленность любой предварительной историко-философской тематизации. Тема «Феноменология в России» ничем не лучше известных своей научной бесперспективностью проектов с похожими названиями — «Гегель в России», «Шопенгауэр в России», «Ницше в России» и т.п., каковая связана отнюдь не со случайными субъективными недостатками их инициаторов, а с принципиальным изъяном, изначально заложенным в таким образом сформулированных темах. Ибо они, как правило, предполагают только ущербное (и по преимуществу неадекватное) изложение разрозненных мыслей соответствующих западных мыслителей и простой пересказ «отношений» к ним русских последователей и оппонентов.

Подобный «тематический подход» способен только скомпрометировать и без того сомнительную для западного философского сообщества «русскую философию» и лишить нас шанса содержательной коммуникации с зарубежными коллегами. Поэтому, на фоне значительного ослабления интереса (имевшего место в конце 80-х) к феномену русской философии, наблюдающемуся сегодня как в нашей стране, так и за его пределами, и вызванного ее односторонним представлением вне контекста достижений мировой философской мысли XX века, обращение к такой теме оказалось бы лишь паллиативом в перспективе настоящей задачи устранения случайных причин этого обстоятельства.

Между тем в архиве философской мысли России конца XIX — начала XX в. имеются материалы, достойные не только упоминания, но и актуализации в перспективе становления в России современной не только строгой историко-философской науки, но и оригинальных философских дискурсов. В силу этого, история проникновения феноменологических идей в Россию может сохранить за собой далеко не частный исторический интерес, а претендовать на этапное значение в плане освоения и развития самой феноменологии, получившей в русском языке (с налагаемыми им ограничениями и, наоборот, предлагаемыми модусами открытости в перманентном смысловом конституировании) своеобразное выражение. Предполагается, что современные феноменологи, историки западно-европейской философии, переводчики текстов феноменологической философии и неинституционализированные исследователи, открытые нетрадиционным видам дискурса и опытам радикальной рефлексии, не должны обойти вниманием этот сюжет истории мировой философии.