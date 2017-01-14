Антология феноменологической философии в России, т. 2
По сравнению с первым томом антологии белые пятна в представлении текстов тех или иных русских критиков феноменологии присутствуют здесь в гораздо большей мере (нам так и не удалось собрать почти никаких сведений о А. Заке, А.И. Огневе, СВ. Кравкове, А. Франковском, хотя мы уже и не знаем, зачем они нужны), зато в большей степени удалось избежать пятен другого рода.
От ряда любопытных по своему материалов пришлось просто отказаться (так, например, мы не стали публиковать материалы докладов А. Соловьевой в ГАХН о феноменологии, фрагменты «безумных» книг Ф. Куклярского), зато остались понастоящему интересные тексты, большей частью впервые публикуемые на русском языке. Отказались мы и от нудного, по сути излишнего комментирования собранных здесь статей и фрагментов из книг, ограничившись рядом вступительных пояснений.
Хотелось бы выразить благодарность всем участникам нашего проекта — Т.Дмитриеву, А.Козыреву, В.Куренному, О. Никифорову, А. Самойкиной, Ф. Уманскому. Отдельная благодарность нашим уважаемым коллегам из издательства «Прогресс-Традиция» за сотрудничество и фонду РГНФ за финансовую поддержку проекта
Антология феноменологической философии в России - том 2
Сост., общая редакция, Предисл. и Комм. Чубарова И. М.
М.: Издательство «Логос», издательство «Прогресс-Традиция», 2000. 527 с.
ISBN 5-8163-0005-9
ISBN 5-89826-054-4
Антология феноменологической философии в России - том 2 - Содержание
Введение (* Работы, отмеченные звездочкой, публикуются в сокращении.)
-
I. Предфеноменологическая традиция в русской философии XIX в.
- Хомяков A.C. По поводу отрывков, найденных в бумагах И.В. Киреевского.
-
II. Критическая разработка феноменологической проблематики
- Шпет Г.Г. Сознание и его собственник*; История как проблема логики. Т.2*.
- Ахманов А. Интеллектуальная интуиция и эстетическое созерцание.
- Волков Н. О суждении; Три письма из Фрейбурга. Письмо первое; Список и краткий отчет о современной «феноменологической литературе»; Что такое метафора*.
- Гурвич Г.Д. (Gurvitch) Les tendances actuelles de la philosophic allemande (Современные направления германской философии, Э. Гуссерль)*; Kritische Bemerkungen uber die Philosophie Μ. Heideggers (Критические заметки о философии Μ. Хайдеггера).
- Жинкин Н. Вещь; Проблема эстетических форм*.
- Зак А. О строении общества*; О предмете и логическом стиле чистой или рациональной экономики*.
- Койре А. (Koyre) Devolution philosophique de Μ. Heidegger * (Философская эволюция Μ. Хайдеггера).
- Кравков СВ. Самонаблюдение*.
- Сеземан В.Э. (Sesemann). Beitrдge zur Erkentnissproblem. I. Uber gegenstдndliches und ungegenstдndliches Wissen (Заметки о проблемах познания: о предметном и непредметном знании)*.
- Попов П.С. О реальности категорийІ"*
-
III. Негативная критика феноменологии в русской религиозной философии
- Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. Гл. 8. Сублимация как зависимость от Абсолютного*.
- Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука; Диалектика художественной формы; Философия имени; Вещь и имя*.
- Лосский Н.О. Трансцендентально-феноменологический идеализм Гуссерля.
- Яковенко Б.В. (Jakowenko) Kritische Bemerkungen uber die Phanomenologie (Критические заметки о феноменологии).
- Огнев А.И. Сознание и внешний мир*.
-
IV. Метаморфозы феноменологии Гуссерля в столкновениях с дискурсами русской философии начала XX в.
- Ланц Г.Э. Ступени сознания в его отношении к смерти и бессмертию (Феноменологический очерк).
- Ильин И.А. Религиозный смысл философии. Три речи: II. Философия и жизнь; III. О возрождении философского опыта*.
- Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию. Глава I. Общество и индивид. Логическая проблематика общего и единичного в применении к социальной жизни; Гл. 2 Духовная природа общества. Общественное бытие как духовная жизнь*.
- Винокур Г.О. Биография и культура*.
-
V. Феноменология и марксизм
- Баммель Г. Проблема логики в современной философии*.
- Юринец В. Эдмунд Гуссерль.
-
VI. Журнальные обзоры, энциклопедические статьи, рецензии и др.
- Франковскин А. Обзор немецкой философской литературы (1914-1921 гг.).
- Асмус В.Ф. Гуссерль.
- Сеземан В.Э. Обозрение новейшей германской литературы; Философия. Макс Шелер; Heidegger Μ. Sein und Zeit (Bd.l. Halle, 1927).
- Цирес А. Феноменология.
- Франк С.Л. Макс Шелер (Некролог).
- Кожев А. Защита диссертации A.B. Койре.
- Литауэр (Левинас) Э. Э. Sein und Zeit Мартина Хайдеггера; К выступлению Гуссерля в Париже.
Антология феноменологической философии в России - том 2 - Введение
За время работы над первым и вторым томами антологии «Феноменологической философии в России» смысловая стратегия нашего исследования изменялась по крайней мере трижды. И если первоначально генеральная идея заключалась в простом (пусть и библиографически исчерпывающем) представлении всех откликов на феноменологическую философию со стороны русских философов начала XX в., то в дальнейшем пришла в голову соблазнительная мысль о том, что в соответствующих работах только и проявлялось самое достойное в русской философии, и, следовательно, через представление этого эпизода ее истории можно будет наметить линии реальной истории русской философии как науки.
Постепенно претензии феноменологии на овладение идеей истории философии в России стушевались и вскоре окончательно померкли. Сегодня мы считаем, что смысл нашей антологии (помимо ее бесспорного значения для историко-философской науки) может быть оправдан только в представлении критических моментов (негативных и позитивных, адекватных и неадекватных) русской философии в отношении философии феноменологической и того, что вообще было интересного в русской философии в связи с этой темой.
Кроме того, мы осознали бессмысленность любой предварительной историко-философской тематизации. Тема «Феноменология в России» ничем не лучше известных своей научной бесперспективностью проектов с похожими названиями — «Гегель в России», «Шопенгауэр в России», «Ницше в России» и т.п., каковая связана отнюдь не со случайными субъективными недостатками их инициаторов, а с принципиальным изъяном, изначально заложенным в таким образом сформулированных темах. Ибо они, как правило, предполагают только ущербное (и по преимуществу неадекватное) изложение разрозненных мыслей соответствующих западных мыслителей и простой пересказ «отношений» к ним русских последователей и оппонентов.
Подобный «тематический подход» способен только скомпрометировать и без того сомнительную для западного философского сообщества «русскую философию» и лишить нас шанса содержательной коммуникации с зарубежными коллегами. Поэтому, на фоне значительного ослабления интереса (имевшего место в конце 80-х) к феномену русской философии, наблюдающемуся сегодня как в нашей стране, так и за его пределами, и вызванного ее односторонним представлением вне контекста достижений мировой философской мысли XX века, обращение к такой теме оказалось бы лишь паллиативом в перспективе настоящей задачи устранения случайных причин этого обстоятельства.
Между тем в архиве философской мысли России конца XIX — начала XX в. имеются материалы, достойные не только упоминания, но и актуализации в перспективе становления в России современной не только строгой историко-философской науки, но и оригинальных философских дискурсов. В силу этого, история проникновения феноменологических идей в Россию может сохранить за собой далеко не частный исторический интерес, а претендовать на этапное значение в плане освоения и развития самой феноменологии, получившей в русском языке (с налагаемыми им ограничениями и, наоборот, предлагаемыми модусами открытости в перманентном смысловом конституировании) своеобразное выражение. Предполагается, что современные феноменологи, историки западно-европейской философии, переводчики текстов феноменологической философии и неинституционализированные исследователи, открытые нетрадиционным видам дискурса и опытам радикальной рефлексии, не должны обойти вниманием этот сюжет истории мировой философии.
No comments yet. Be the first!