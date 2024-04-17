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Лаак - Каков Отец, таков и сын

Антон ван дер Лаак - Каков Отец, таков и сын
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family
Эта книга – история моей жизни, поиск смысла и причины моего существования. Это просто случилось со мной. Я думаю, что знаю, зачем Бог сотворил нас.
Я называю себя сыном моего Отца. Я пришел к выводу, что если мы не находим себя в Боге, тогда мы не можем быть счастливы и у нас будут постоянно возникать проблемы во взаимоотношениях с людьми и в церкви. Я рассматриваю взаимоотношения отец-сын как тему, которая снова и снова встречается в Библии. Я верю, что эта книга может не только принести восстановление собственного достоинства для каждой личности индивидуально, но она также поможет каждому человеку жить полной и приносящей удовлетворение жизнью. Это откровенная книга, в которой я рассказываю о своем собственном пути и моих неудачах в общении с людьми. Это книга полна противостояния, потому что я осмелился говорить о том, что видел неправильное в лидерстве, в движениях, служениях и церквях на основании своего опыта, так как я являюсь христианином более пятидесяти лет. Это вызывающая книга для тех, кто больше сосредоточен на положении, чем на взаимоотношениях, но также и для тех, кто склонен к законничеству, или для тех, кто путает беззаконие с Божьей благодатью.
Примеры ясно различимы. Мои слова не предназначены для того, чтобы судить или противостоять Церкви во всем мире в негативном смысле. Цель этой книги – помочь вам стать лучше как христианину, как человеку, чтобы лучше понимать, что является важным в Царстве Божьем. Она предназначена для лидеров и для тех, кто подчиняется лидерам, чтобы вы могли спросить себя: являюсь ли я сыном моего Отца? Дело не в знании, дело в характере. Проблема не в недостатке теологии, но в недостатке характера, – это означает недостаток сообразования со Христом и Его убеждениями, и это принесло разделение, боль и путаницу в Церковь Иисуса Христа. Служители Божьи, служения и церкви стали противоречивыми или прекратили свое существование. Это парализовало Церковь Христа и превратило ее в фарс для нехристиан. Цель этой книги – помочь вам найти Отца и научиться у Него жить как истинный сын вашего Отца… точно так же, как это делал Иисус. Каков Отец, таков и сын.

Антон ван дер Лаак - Каков Отец, таков и сын

Откройте значение вашей жизни / А. ван дер Лаак — «Золотые страницы», 2011

Антон ван дер Лаак - Каков Отец, таков и сын - Содержание

Предисловие
Отзывы о книге
Пролог
Вступление
Глава 1
  • Дело не в том, чтобы быть мужчиной или женщиной во Христе
  • Авва, Отче!
Глава 2
  • Мужчину и женщину Он сотворил их
  • Материнское сердце Бога
  • Проблемы с женщинами
  • Плоть от плоти моей
  • Краткий итог
Глава 3
  • Большая ложь
  • Еще один краткий итог
Глава 4
  • Любовь эрос
  • Любовь сторге
  • От филео к агапе
  • Видение себя и самооценка
  • Неправильные зеркала
  • Благочестивая идентичность
  • Итог этой главы
Глава 5
Глава 6
Итог
Глава 7
  • Характеристики раба
  • Бог дал нам права сыновей
  • Итог
Глава 8
  • Вы должны желать взрослеть
  • Постоянство
  • Единство
  • На пути к духовной зрелости
  • Послушание
  • Иисус становится взрослым
  • Наш Наставник – Святой Дух
  • Помазание
  • Лучше, чтобы Я пошел
  • Вражда между плотью и духом
Глава 9
  • Посмотрите в мои глаза!
  • Целостность
  • Итог
Глава 10
  • Божья сила в моей жизни
  • Сила или характер?
  • Итог
Глава 11
  • Чей вы сын?
  • Чей вы сын?
  • Зрелый или младенческий
  • Несовершенный, но учащийся
  • Не подпирайте свою команду костылями
  • Не удерживайте людей в младенчестве
  • Служительское лидерство
  • Подайте правильный пример
  • Отцы воспитывают своих детей
  • Уважайте решения людей
  • Не впускайте грех в церковь
  • Размножайтесь
  • Вы можете быть очень заняты
  • Примите вызов
  • Для тех, кто ищет духовного отца
Глава 12
  • Сам Отец любит вас
  • Хэнк: «Без духовного отца я бы стал эгоистичным одиночкой»
  • Адам: «Антон был живым доказательством того, что Бог принял меня»
  • Йохан: «Это медленно приходит в мое сердце: Бог любит меня»
  • Стефан: «Антон был постоянен в моих взлетах и падениях»
  • Знайте, кто вы
  • Чего вы ждете?
Views 198
Rating 5.0 / 5
Added 17.04.2024
Author brat Vital
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5.0/5 (4)

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