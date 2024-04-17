Антон ван дер Лаак - Каков Отец, таков и сын

Эта книга – история моей жизни, поиск смысла и причины моего существования. Это просто случилось со мной. Я думаю, что знаю, зачем Бог сотворил нас.

Я называю себя сыном моего Отца. Я пришел к выводу, что если мы не находим себя в Боге, тогда мы не можем быть счастливы и у нас будут постоянно возникать проблемы во взаимоотношениях с людьми и в церкви. Я рассматриваю взаимоотношения отец-сын как тему, которая снова и снова встречается в Библии. Я верю, что эта книга может не только принести восстановление собственного достоинства для каждой личности индивидуально, но она также поможет каждому человеку жить полной и приносящей удовлетворение жизнью. Это откровенная книга, в которой я рассказываю о своем собственном пути и моих неудачах в общении с людьми. Это книга полна противостояния, потому что я осмелился говорить о том, что видел неправильное в лидерстве, в движениях, служениях и церквях на основании своего опыта, так как я являюсь христианином более пятидесяти лет. Это вызывающая книга для тех, кто больше сосредоточен на положении, чем на взаимоотношениях, но также и для тех, кто склонен к законничеству, или для тех, кто путает беззаконие с Божьей благодатью.

Примеры ясно различимы. Мои слова не предназначены для того, чтобы судить или противостоять Церкви во всем мире в негативном смысле. Цель этой книги – помочь вам стать лучше как христианину, как человеку, чтобы лучше понимать, что является важным в Царстве Божьем. Она предназначена для лидеров и для тех, кто подчиняется лидерам, чтобы вы могли спросить себя: являюсь ли я сыном моего Отца? Дело не в знании, дело в характере. Проблема не в недостатке теологии, но в недостатке характера, – это означает недостаток сообразования со Христом и Его убеждениями, и это принесло разделение, боль и путаницу в Церковь Иисуса Христа. Служители Божьи, служения и церкви стали противоречивыми или прекратили свое существование. Это парализовало Церковь Христа и превратило ее в фарс для нехристиан. Цель этой книги – помочь вам найти Отца и научиться у Него жить как истинный сын вашего Отца… точно так же, как это делал Иисус. Каков Отец, таков и сын.

Антон ван дер Лаак - Каков Отец, таков и сын

Откройте значение вашей жизни / А. ван дер Лаак — «Золотые страницы», 2011

Антон ван дер Лаак - Каков Отец, таков и сын - Содержание

Предисловие

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Пролог

Вступление

Глава 1

Дело не в том, чтобы быть мужчиной или женщиной во Христе

Авва, Отче!

Глава 2

Мужчину и женщину Он сотворил их

Материнское сердце Бога

Проблемы с женщинами

Плоть от плоти моей

Краткий итог

Глава 3

Большая ложь

Еще один краткий итог

Глава 4

Любовь эрос

Любовь сторге

От филео к агапе

Видение себя и самооценка

Неправильные зеркала

Благочестивая идентичность

Итог этой главы

Глава 5

Глава 6

Итог

Глава 7

Характеристики раба

Бог дал нам права сыновей

Итог

Глава 8

Вы должны желать взрослеть

Постоянство

Единство

На пути к духовной зрелости

Послушание

Иисус становится взрослым

Наш Наставник – Святой Дух

Помазание

Лучше, чтобы Я пошел

Вражда между плотью и духом

Глава 9

Посмотрите в мои глаза!

Целостность

Итог

Глава 10

Божья сила в моей жизни

Сила или характер?

Итог

Глава 11

Чей вы сын?

Чей вы сын?

Зрелый или младенческий

Несовершенный, но учащийся

Не подпирайте свою команду костылями

Не удерживайте людей в младенчестве

Служительское лидерство

Подайте правильный пример

Отцы воспитывают своих детей

Уважайте решения людей

Не впускайте грех в церковь

Размножайтесь

Вы можете быть очень заняты

Примите вызов

Для тех, кто ищет духовного отца

Глава 12