Антон ван дер Лаак - Каков Отец, таков и сын

Лаак - Каков Отец, таков и сын
Эта книга – история моей жизни, поиск смысла и причины моего существования. Это просто случилось со мной. Я думаю, что знаю, зачем Бог сотворил нас.
Я называю себя сыном моего Отца. Я пришел к выводу, что если мы не находим себя в Боге, тогда мы не можем быть счастливы и у нас будут постоянно возникать проблемы во взаимоотношениях с людьми и в церкви. Я рассматриваю взаимоотношения отец-сын как тему, которая снова и снова встречается в Библии. Я верю, что эта книга может не только принести восстановление собственного достоинства для каждой личности индивидуально, но она также поможет каждому человеку жить полной и приносящей удовлетворение жизнью. Это откровенная книга, в которой я рассказываю о своем собственном пути и моих неудачах в общении с людьми. Это книга полна противостояния, потому что я осмелился говорить о том, что видел неправильное в лидерстве, в движениях, служениях и церквях на основании своего опыта, так как я являюсь христианином более пятидесяти лет. Это вызывающая книга для тех, кто больше сосредоточен на положении, чем на взаимоотношениях, но также и для тех, кто склонен к законничеству, или для тех, кто путает беззаконие с Божьей благодатью.
Примеры ясно различимы. Мои слова не предназначены для того, чтобы судить или противостоять Церкви во всем мире в негативном смысле. Цель этой книги – помочь вам стать лучше как христианину, как человеку, чтобы лучше понимать, что является важным в Царстве Божьем. Она предназначена для лидеров и для тех, кто подчиняется лидерам, чтобы вы могли спросить себя: являюсь ли я сыном моего Отца? Дело не в знании, дело в характере. Проблема не в недостатке теологии, но в недостатке характера, – это означает недостаток сообразования со Христом и Его убеждениями, и это принесло разделение, боль и путаницу в Церковь Иисуса Христа. Служители Божьи, служения и церкви стали противоречивыми или прекратили свое существование. Это парализовало Церковь Христа и превратило ее в фарс для нехристиан. Цель этой книги – помочь вам найти Отца и научиться у Него жить как истинный сын вашего Отца… точно так же, как это делал Иисус. Каков Отец, таков и сын.
Антон ван дер Лаак - Каков Отец, таков и сын
Откройте значение вашей жизни / А. ван дер Лаак — «Золотые страницы», 2011
Антон ван дер Лаак - Каков Отец, таков и сын - Содержание
Предисловие
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Пролог
Вступление
Глава 1
- Дело не в том, чтобы быть мужчиной или женщиной во Христе
- Авва, Отче!
Глава 2
- Мужчину и женщину Он сотворил их
- Материнское сердце Бога
- Проблемы с женщинами
- Плоть от плоти моей
- Краткий итог
Глава 3
- Большая ложь
- Еще один краткий итог
Глава 4
- Любовь эрос
- Любовь сторге
- От филео к агапе
- Видение себя и самооценка
- Неправильные зеркала
- Благочестивая идентичность
- Итог этой главы
Глава 5
Глава 6
Итог
Глава 7
- Характеристики раба
- Бог дал нам права сыновей
- Итог
Глава 8
- Вы должны желать взрослеть
- Постоянство
- Единство
- На пути к духовной зрелости
- Послушание
- Иисус становится взрослым
- Наш Наставник – Святой Дух
- Помазание
- Лучше, чтобы Я пошел
- Вражда между плотью и духом
Глава 9
- Посмотрите в мои глаза!
- Целостность
- Итог
Глава 10
- Божья сила в моей жизни
- Сила или характер?
- Итог
Глава 11
- Чей вы сын?
- Чей вы сын?
- Зрелый или младенческий
- Несовершенный, но учащийся
- Не подпирайте свою команду костылями
- Не удерживайте людей в младенчестве
- Служительское лидерство
- Подайте правильный пример
- Отцы воспитывают своих детей
- Уважайте решения людей
- Не впускайте грех в церковь
- Размножайтесь
- Вы можете быть очень заняты
- Примите вызов
- Для тех, кто ищет духовного отца
Глава 12
- Сам Отец любит вас
- Хэнк: «Без духовного отца я бы стал эгоистичным одиночкой»
- Адам: «Антон был живым доказательством того, что Бог принял меня»
- Йохан: «Это медленно приходит в мое сердце: Бог любит меня»
- Стефан: «Антон был постоянен в моих взлетах и падениях»
- Знайте, кто вы
- Чего вы ждете?
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