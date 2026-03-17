Книга Сергея Георгиевича Антоненко «Мормоны в России: Путь длиной в столетие» представляет собой глубокое историко-религиоведческое исследование присутствия Церкви Иисуса Христа Святых последних дней на российском пространстве. Автор ставит задачу проследить сложную и извилистую судьбу этой религиозной организации, начиная с первых контактов в середине XIX века и заканчивая современным положением дел в постсоветской России. Основная идея произведения заключается в том, что история мормонизма в России — это не просто хроника миссионерской деятельности, а зеркало общественно-политических трансформаций страны, отражающее периоды имперской открытости, советских репрессий и религиозного возрождения 90-х годов.
Содержательная часть книги детально реконструирует ключевые вехи: от первых крещений в Санкт-Петербурге и Финляндии до официального признания общины в 1991 году. Антоненко анализирует, как менялось восприятие мормонов российским обществом и государством — от экзотического культа до объекта пристального внимания спецслужб и православия. Автор уделяет значительное внимание архивным материалам, восстанавливая имена первых российских приверженцев и описывая их личные драмы. В книге также исследуются современные вызовы, с которыми сталкивается организация: законодательные ограничения, вопросы культурной адаптации американской по происхождению веры к российскому менталитету и роль гуманитарных программ в укреплении позиций церкви.
Текст написан в объективном академическом стиле, лишенном как апологетики, так и предвзятой критики, что делает работу ценным источником для профессиональных историков и социологов религии. Сергей Антоненко мастерски вписывает историю отдельной конфессии в широкий контекст российской истории, показывая, как внешние факторы влияли на внутреннюю жизнь общин. Работа служит важным инструментом для понимания процессов религиозного плюрализма в России и механизмов взаимодействия государства с новыми для него духовными течениями. Это чтение помогает увидеть за стереотипами живую историю людей, которые на протяжении века пытались найти свое место в российском социуме, сохраняя верность своим убеждениям.
Сергей Георгиевич Антоненко - Мормоны в России: Путь длиной в столетие
М.: ООО «Родина», 2007 г. — 304 с.
ISBN 9-785-91189-005-6
Сергей Георгиевич Антоненко - Мормоны в России: Путь длиной в столетие - Содержание
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ «...Просто жить и работать здесь»
ГЛАВА I «Мы верим в дар пророчества»
«Святые нынешних дней»: восстановленная Церковь
Пророческая вера и пророческая миссия
Джозеф Смит — американский пророк
Первые шаги Церкви: дерзновение и мученичество
Личность и наследие основателя Церкви
Библия и «современное откровение»: открытая история спасения
Доктрина мормонизма: возвращение к Небесному Отцу
ГЛАВА II «Вот это место...»
Великий исход
Израильтяне Нового Света
Новый Иерусалим у Солёного озера
«Некоммерческий путешественник» на борту «Амазонки»
Отношения с государством: отстаивая духовную независимость, стремиться к сотрудничеству
ГЛАВА III «Самодержавие личности»
«Толпа голяков и всякой сволочи»
«Загадочный человек» пишет о мормонах
Летние впечатления Фёдора Михайловича
Письма из вологодской ссылки об «американском сектаторстве»
Провозвестник «теократии будущего» о «святых последних дней»
Пророчество «яснополянского старца»
Молитва за Российскую землю
За «железным занавесом»
ГЛАВА IV «Бог в зародыше»
«Восстановленное Евангелие» в обновлённой России
На волне «гласности»: мормонизм «с человеческим лицом»
Феноменология «святых»: становление российского «мормоноведения»
ГЛАВА V «Возрастая в познании Бога...»
Церковь сегодня
Стереотипы против реалий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОВОРЯТ СВЯТЫЕ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ. НЕВОЗМОЖНО ВЕРИТЬ В БОГА И НЕ ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ
Интервью руководителя Восточноевропейского представительства Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Денниса Б. Нойчвандера
«По делам их узнаете их»
РУССКИЙ МОРМОНИУМ. Лев Аннинский
ОБ АВТОРЕ
