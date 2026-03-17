Книга Сергея Георгиевича Антоненко «Мормоны в России: Путь длиной в столетие» представляет собой глубокое историко-религиоведческое исследование присутствия Церкви Иисуса Христа Святых последних дней на российском пространстве. Автор ставит задачу проследить сложную и извилистую судьбу этой религиозной организации, начиная с первых контактов в середине XIX века и заканчивая современным положением дел в постсоветской России. Основная идея произведения заключается в том, что история мормонизма в России — это не просто хроника миссионерской деятельности, а зеркало общественно-политических трансформаций страны, отражающее периоды имперской открытости, советских репрессий и религиозного возрождения 90-х годов.

Содержательная часть книги детально реконструирует ключевые вехи: от первых крещений в Санкт-Петербурге и Финляндии до официального признания общины в 1991 году. Антоненко анализирует, как менялось восприятие мормонов российским обществом и государством — от экзотического культа до объекта пристального внимания спецслужб и православия. Автор уделяет значительное внимание архивным материалам, восстанавливая имена первых российских приверженцев и описывая их личные драмы. В книге также исследуются современные вызовы, с которыми сталкивается организация: законодательные ограничения, вопросы культурной адаптации американской по происхождению веры к российскому менталитету и роль гуманитарных программ в укреплении позиций церкви.

Текст написан в объективном академическом стиле, лишенном как апологетики, так и предвзятой критики, что делает работу ценным источником для профессиональных историков и социологов религии. Сергей Антоненко мастерски вписывает историю отдельной конфессии в широкий контекст российской истории, показывая, как внешние факторы влияли на внутреннюю жизнь общин. Работа служит важным инструментом для понимания процессов религиозного плюрализма в России и механизмов взаимодействия государства с новыми для него духовными течениями. Это чтение помогает увидеть за стереотипами живую историю людей, которые на протяжении века пытались найти свое место в российском социуме, сохраняя верность своим убеждениям.

Сергей Георгиевич Антоненко - Мормоны в России: Путь длиной в столетие

М.: ООО «Родина», 2007 г. — 304 с.

ISBN 9-785-91189-005-6

Сергей Георгиевич Антоненко - Мормоны в России: Путь длиной в столетие - Содержание

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ «...Просто жить и работать здесь»

ГЛАВА I «Мы верим в дар пророчества»

«Святые нынешних дней»: восстановленная Церковь

Пророческая вера и пророческая миссия

Джозеф Смит — американский пророк

Первые шаги Церкви: дерзновение и мученичество

Личность и наследие основателя Церкви

Библия и «современное откровение»: открытая история спасения

Доктрина мормонизма: возвращение к Небесному Отцу

ГЛАВА II «Вот это место...»

Великий исход

Израильтяне Нового Света

Новый Иерусалим у Солёного озера

«Некоммерческий путешественник» на борту «Амазонки»

Отношения с государством: отстаивая духовную независимость, стремиться к сотрудничеству

ГЛАВА III «Самодержавие личности»

«Толпа голяков и всякой сволочи»

«Загадочный человек» пишет о мормонах

Летние впечатления Фёдора Михайловича

Письма из вологодской ссылки об «американском сектаторстве»

Провозвестник «теократии будущего» о «святых последних дней»

Пророчество «яснополянского старца»

Молитва за Российскую землю

За «железным занавесом»

ГЛАВА IV «Бог в зародыше»

«Восстановленное Евангелие» в обновлённой России

На волне «гласности»: мормонизм «с человеческим лицом»

Феноменология «святых»: становление российского «мормоноведения»

ГЛАВА V «Возрастая в познании Бога...»

Церковь сегодня

Стереотипы против реалий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГОВОРЯТ СВЯТЫЕ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ. НЕВОЗМОЖНО ВЕРИТЬ В БОГА И НЕ ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ

Интервью руководителя Восточноевропейского представительства Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Денниса Б. Нойчвандера

«По делам их узнаете их»

РУССКИЙ МОРМОНИУМ. Лев Аннинский

ОБ АВТОРЕ