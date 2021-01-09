Антонио де Мелло - Песня птицы

Мелло - Песня птицы
«Спасибо» и «да»
Как можно любить Бога? Конечно, не так, как любишь человека, которого видишь, и слышишь, и осязаешь. Ибо Бог не личность в привычном для нас смысле слова. Он Неведомый, Он совершенно Иной, Он превыше таких понятий, как он или она, личность или вещь.
Когда мы говорим «люди заполняют зал» и «голос певца заполняет зал», мы используем одно и то же слово «заполнять» для передачи двух различных реальностей. Когда мы говорим «мы любим Бога» и «мы любим наших друзей», мы используем то же самое слово «любить» для выражения двух различных реальностей. Голос певца на самом деле не «заполняет» зал, и мы не можем на самом деле «любить» Бога в обычном смысле слова.
Любить Бога всем сердцем — значит от всего сердца говорить жизни «да»; принимать без остатка всё, что Бог предназначил нам; занимать ту же позицию, какую занимал Иисус, когда сказал: «Не Моя воля, но Твоя да будет».
Самая лучшая формулировка того, что значит всецело любить Бога, — это слова Дага Хаммаршельда: За всё, что было, - Спасибо.
Всему, что будет, — Да.
Это то, что можно дать одному Богу. В этом у Него нет соперников. Понять, что именно таково значение любви к Богу, значит сразу увидеть, что она не мешает тебе любить друзей страстной и всем сердцем.
Голос певца остается в бесспорном распоряжении заполненного людьми зала. Люди в зале не соперники голосу. Единственный соперник - это другой голос. Бог обладает неоспоримой властью над твоим сердцем. Люди Ему в этом не соперники. Единственные соперники — те люди и те вещи, которые побуждают тебя ослабить твое «Да» и твое «Спасибо».
Взгляд Иисуса
В Евангелии от Луки мы читаем:
Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра... И Петр,
... выйдя вон, горько заплакал.
Я много общался с Господом. Я мог беседовать с Ним, благодарить Его, просить Его о помощи.
Но всегда меня сопровождало нелегкое чувство, что Он хочет, чтобы я посмотрел на Него... А я не смотрел. Я мог говорить, но при этом, когда я чувствовал, что Он смотрит на меня, я отводил взор в сторону.
Я боялся увидеть в Его глазах укор в каком-то нераскаянном грехе. Или требование: чего-то, чего Он от меня хочет.
Но однажды я набрался мужества и взглянул. Там не было осуждения. Там не было требования. Его глаза просто говорили: «Я люблю тебя».
И, подобно Петру, я вышел вон и горько заплакал.
Антонио де Мелло - Песня птицы
Паолине, 2003г. - 361с.
ISBN 5-900088-22-4
Антонио де Мелло - Песня птицы - Содержание
- Ешь плоды сам
- Жизненно важное различие
- Песня птицы
- Жало
- Слон и крыса
- Ханский голубь
- Обезьяна спасает рыбу
- Соль и хлопок в реке
- Поиски ишака
- Истинная духовность
- Маленькая рыбка
- Слышал, как поет эта птица?
- Я колю дрова
- Бамбук
- Постоянное осознание
- Святость в настоящий момент
- Храмовые колокола
- Слово, ставшее плотью
- Человек-идол
- Поиски не там, где надо
- Вопрос
- Изготовители этикеток
- Формула
- Исследователь
- Фома аквинский больше не пишет
- Пострадавший от боли дервиш
- Одна нота мудрости
- Что ты говоришь?
- Диавол и его друг
- Насреддин мертв
- Кости для испытания нашей веры
- Почему хорошие люди умирают?
- Учитель не знает
- Посмотри в его глаза
- Пшеница из египетской гробницы
- Жена слепого
- Профессионалы
- Эксперты
- Суп из утиного супа
- Чудище в реке
- Отравленная стрела
- Ребенок перестает плакать
- Яйцо
- Взывать, чтобы оставаться неизменным и уверенным
- Продажа речной воды
- Талисман
- Насреддин в Китае
- Гуру и его кот
- Литургические облачения
- Одуванчики
- Не изменяйся
- Мой друг
- Араб-аспирант
- Мы три, вы три
- Молитва может быть опасной
- Нарада
- Судьба в брошенной монетке
- Молитва о дожде
- Лиса-калека
- Бог-пища
- Пятеро монахов
- Работа
- Диоген
- Встаньте, пусть вас увидят
- Магазин истины
- Узкий путь
- Шарлатан
- Контракт во сне
- Очень хорошо, очень хорошо
- Отшедшие сыновья
- Золотой орел
- Утенок
- Кукла из соли
- Кто я?
- Словоохотливый влюбленный
- Выбрось свое «я»
- Выбрось свое ничего
- Дэенский учитель и христианин
- Утешение для диавола
- Лучше спать, чем злословить
- Монах и женщина
- Духовный инфаркт
- Знать Христа
- Взгляд Иисуса
- Золотое яйцо
- Благая весть
- Джунайд и цирюльник
- Старший сью
- Религия пожилой дамы
- Забывчивость любви
- Кувшинка
- Черепаха
- Баязид нарушает устав
- Полосатые люди
- Музыка для глухих
- Богатство
- Довольный рыбак
- Семь горшков золота
- Притча о современной жизни
- Хофец Хайм
- Небо и ворона
- Кто может украсть луну?
- Алмаз
- Молись о том, чтобы быть довольным
- Иисус на футбольном матче
- Религиозная ненависть
- Наступательная и оборонительная молитва
- Идеология
- Измени мир, изменив меня
- Одомашненные мятежники
- Заблудившаяся овца
- Совершенное яблоко
- Девушка-рабыня
- Мудрец Конфуций
- О счастливая вина!
- Кокосовый орех
- Голос певца заполняет зал
- «Спасибо» и «да»
- Симон Петр
- Самарянка
- Игнатий Лойола
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