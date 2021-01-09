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Мелло - Песня птицы

Антонио де Мелло - Песня птицы
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, Ethics, Homiletics
«Спасибо» и «да»
Как можно любить Бога? Конечно, не так, как любишь человека, которого видишь, и слышишь, и осязаешь. Ибо Бог не личность в привычном для нас смысле слова. Он Неведомый, Он совершенно Иной, Он превыше таких понятий, как он или она, личность или вещь.
Когда мы говорим «люди заполняют зал» и «голос певца заполняет зал», мы используем одно и то же слово «заполнять» для передачи двух различных реальностей. Когда мы говорим «мы любим Бога» и «мы любим наших друзей», мы используем то же самое слово «любить» для выражения двух различных реальностей. Голос певца на самом деле не «заполняет» зал, и мы не можем на самом деле «любить» Бога в обычном смысле слова.
Любить Бога всем сердцем — значит от всего сердца говорить жизни «да»; принимать без остатка всё, что Бог предназначил нам; занимать ту же позицию, какую занимал Иисус, когда сказал: «Не Моя воля, но Твоя да будет».
Самая лучшая формулировка того, что значит всецело любить Бога, — это слова Дага Хаммаршельда: За всё, что было, - Спасибо.
Всему, что будет, — Да.
Это то, что можно дать одному Богу. В этом у Него нет соперников. Понять, что именно таково значение любви к Богу, значит сразу увидеть, что она не мешает тебе любить друзей страстной и всем сердцем.
Голос певца остается в бесспорном распоряжении заполненного людьми зала. Люди в зале не соперники голосу. Единственный соперник - это другой голос. Бог обладает неоспоримой властью над твоим сердцем. Люди Ему в этом не соперники. Единственные соперники — те люди и те вещи, которые побуждают тебя ослабить твое «Да» и твое «Спасибо».
Взгляд Иисуса
В Евангелии от Луки мы читаем:
Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра... И Петр,
... выйдя вон, горько заплакал.
Я много общался с Господом. Я мог беседовать с Ним, благодарить Его, просить Его о помощи.
Но всегда меня сопровождало нелегкое чувство, что Он хочет, чтобы я посмотрел на Него... А я не смотрел. Я мог говорить, но при этом, когда я чувствовал, что Он смотрит на меня, я отводил взор в сторону.
Я боялся увидеть в Его глазах укор в каком-то нераскаянном грехе. Или требование: чего-то, чего Он от меня хочет.
Но однажды я набрался мужества и взглянул. Там не было осуждения. Там не было требования. Его глаза просто говорили: «Я люблю тебя».
И, подобно Петру, я вышел вон и горько заплакал.

Антонио де Мелло - Песня птицы

Паолине, 2003г. - 361с.
ISBN 5-900088-22-4

Антонио де Мелло - Песня птицы - Содержание

  • Ешь плоды сам
  • Жизненно важное различие
  • Песня птицы
  • Жало
  • Слон и крыса
  • Ханский голубь
  • Обезьяна спасает рыбу
  • Соль и хлопок в реке
  • Поиски ишака
  • Истинная духовность
  • Маленькая рыбка
  • Слышал, как поет эта птица?
  • Я колю дрова
  • Бамбук
  • Постоянное осознание
  • Святость в настоящий момент
  • Храмовые колокола
  • Слово, ставшее плотью
  • Человек-идол
  • Поиски не там, где надо
  • Вопрос
  • Изготовители этикеток
  • Формула
  • Исследователь
  • Фома аквинский больше не пишет
  • Пострадавший от боли дервиш
  • Одна нота мудрости
  • Что ты говоришь?
  • Диавол и его друг
  • Насреддин мертв
  • Кости для испытания нашей веры
  • Почему хорошие люди умирают?
  • Учитель не знает
  • Посмотри в его глаза
  • Пшеница из египетской гробницы
  • Жена слепого
  • Профессионалы
  • Эксперты
  • Суп из утиного супа
  • Чудище в реке
  • Отравленная стрела
  • Ребенок перестает плакать
  • Яйцо
  • Взывать, чтобы оставаться неизменным и уверенным
  • Продажа речной воды
  • Талисман
  • Насреддин в Китае
  • Гуру и его кот
  • Литургические облачения
  • Одуванчики
  • Не изменяйся
  • Мой друг
  • Араб-аспирант
  • Мы три, вы три
  • Молитва может быть опасной
  • Нарада
  • Судьба в брошенной монетке
  • Молитва о дожде
  • Лиса-калека
  • Бог-пища
  • Пятеро монахов
  • Работа
  • Диоген
  • Встаньте, пусть вас увидят
  • Магазин истины
  • Узкий путь
  • Шарлатан
  • Контракт во сне
  • Очень хорошо, очень хорошо
  • Отшедшие сыновья
  • Золотой орел
  • Утенок
  • Кукла из соли
  • Кто я?
  • Словоохотливый влюбленный
  • Выбрось свое «я»
  • Выбрось свое ничего
  • Дэенский учитель и христианин
  • Утешение для диавола
  • Лучше спать, чем злословить
  • Монах и женщина
  • Духовный инфаркт
  • Знать Христа
  • Взгляд Иисуса
  • Золотое яйцо
  • Благая весть
  • Джунайд и цирюльник
  • Старший сью
  • Религия пожилой дамы
  • Забывчивость любви
  • Кувшинка
  • Черепаха
  • Баязид нарушает устав
  • Полосатые люди
  • Музыка для глухих
  • Богатство
  • Довольный рыбак
  • Семь горшков золота
  • Притча о современной жизни
  • Хофец Хайм
  • Небо и ворона
  • Кто может украсть луну?
  • Алмаз
  • Молись о том, чтобы быть довольным
  • Иисус на футбольном матче
  • Религиозная ненависть
  • Наступательная и оборонительная молитва
  • Идеология
  • Измени мир, изменив меня
  • Одомашненные мятежники
  • Заблудившаяся овца
  • Совершенное яблоко
  • Девушка-рабыня
  • Мудрец Конфуций
  • О счастливая вина!
  • Кокосовый орех
  • Голос певца заполняет зал
  • «Спасибо» и «да»
  • Симон Петр
  • Самарянка
  • Игнатий Лойола
Views 434
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2021
Author brat Aleksey
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5.0/5 (5)

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