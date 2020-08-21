Менегетти - Женщина третьего тысячелетия
Предлагаемая читателю уникальная книга - глубокий философско-психологический труд, посвященный основам женской психологии. Книга раскрывает как истоки красоты женщины, так и патологические механизмы, ведущие ее к разрушению самой себя и своих близких.
В литературе женщина обычно рассматривается как социальный объект, как мать, как тело, как витрина и никогда - с позиции ума, природной силы, власти. Ни одна современная психологическая система не побуждает женщину к проявлению инициативы, стремлению к лидерству: женщина, занимающая руководящий пост и пользующаяся авторитетом, кажется исключением, а ее достижения считаются случайными. Успех женщины не признаётся как естественный факт. Мир третьего тысячелетия иной, он более ментален, именно поэтому для продолжения эволюционного развития человечества сегодня так необходимо включение женского ума, но для этого следует пересмотреть отношение к женщине с самого начала.
Мы уверены, что эта книга, которая демонстрирует порой шокирующие парадоксы женской психологии, доставит читателю, будь то мужчина или женщина, ни с чем не сравнимое интеллектуальное и эстетическое наслаждение и станет заветным путеводителем в мире 4 женственности, помогая каждому отыскать свою дорогу в Эдем, в котором можно жить уже сейчас!
Антонио Менегетти - Женщина третьего тысячелетия
ISBN 978-5-93871-059-7
1999 Psicologica Editrice di Т, Meneghetti V-le delle Medaglie d’Oro, n. 428 — 00136 Roma
(СБФ «Онтопсихология». Перевод на русский язык, оформление, подготовка к изданию, 2002, 2003, 2004, 2007,2012
Антонио Менегетти - Женщина третьего тысячелетия - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Часть первая
Первая глава ИСТОКИ ЖЕНСКОГО ТЕАТРА
- 1.1 Глубинная проблема: амбивалентность
- 1.2. Социально-исторический элемент
- 1.3. Рефлективная матрица
Вторая глава ИСКАЗИТЕЛИ В СТРУКТУРЕ ЖЕНСКОЙ ПСИХИКИ
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2.1. Зона бессознательного
- 2.1.1. Комплекс "лилитизма"
- 2.1.2. Комплекс "старухи"
- 2.1.3. Психология западни: "женщина-приманка"
- 2.2. Возобновление действия комплексов, ответная реакция и их нейтрализация
- 2.3. Различие между интуицией и навязчивыми идеями
- 2.4. Опасность возобновления игры и типы мужской негативности
- 2.5. Нефункциональное поведение
Третья глава ЖЕНЩИНА И СЕМЬЯ
- 3.1. Относительность семьи
- 3.2. Правила поведения с партнёром
- 33. Сексуальность в браке
Четвертая глава ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
- 4.1. Альтернатива модели индивид-пара
- 4.2.Воспроизведение рода
- 4.3. Смысл принадлежности к земной реальности
- 4.4. Взгляд в будущее
- 4.5. Дети как проблема для взрослого человека перед лицом закона
Пятая глава ЗАМЕТКИ О ПСИХОЛОГИИ СЕКСУАЛЬНОСТИ
Шестая глава ПСИХОЛОГИЯ ЖЕНЩИНЫ-ЛИДЕРА
- 6.1. Категории женщин, стоящих у власти
- 6.2. Образование будущей женщины-лидера
- 6.3. Женщина высшего класса
- 6.4. "Башенная" структура личности
Седьмая глава ЛОГИКА ЖЕНСКОЙ ВЛАСТИ
- 7.1. Метанойя и благодать
- 7.2. Уровни эволюционного развития
- 7.3. Путь роста
Восьмая глава СТИЛЬ ЖЕНСКОГО УСПЕХА
- 8.1. Жизненное пространство
- 8.2. Нарциссизм и высшая эстетика
- 8.3. Использование духов
- 8.4. Одежда
- 8.5. Красота и власть
Часть вторая Первая глава НА ПУТИ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
Антонио Менегетти - Женщина третьего тысячелетия - Истоки женского театра
Постичь женскую благодать - Благодать (от лат. gratis actio - дарованное действие) - общее состояние, составляющее благополучие субъекта и проживание им уверенности и успеха. Соучастие в новизне бытия, представляющейся едва присущей природе субъекта. Способность распоряжаться существованием с метафизической функцией. Функция наполненного режима субъекта. См. п.3.1, настоящего издания. Подробнее о концепции благодати - состояния человека, выражающегося в максимальной жизненной функциональности, см. А. Менегетти. Грация: логика дара". Учебник по онтопсихологии. - М.: Славянская ассоциация Онтопсихологии, 1997; А. Meneghetti. La grazia: la logica del dono. - Roma: bicolo- gica Ed., 1998. - возможно, только преодолев все негативные аспекты женского существования. Каждая женщина, даже не понимая и не осознавая полностью саму себя, отчетливо ощущает собственную внутреннюю расколотость и чувствует настоятельную потребность в исполнении своей биологической роли. Складывается впечатление, будто что-то не позволяет ей существовать иным образом, помимо того, который она ю усвоила в детстве. Женщина не желает познать себя до самых глубин, боясь того, что в ней сокрыто. Женщина способна воспринимать ту грань действительности, которую поэты, философы, да и сами женщины превозносят как нечто удивительное, божественное. Однако эта воспеваемая реальность не в состоянии предотвратить страшную судьбу женщины - быть оторванной от своего внутреннего ядра, что и порождает страх. Сначала женщина неистово завлекает, безудержно разжигает силу своей притягательности, но затем идет на попятную или вовсе ее разрушает. Жизнь женщины полна жестоких противоречий: просто невероятно, как ангел в ней может спокойно уживаться с дьяволом.
Отличительной чертой женского поведения является постоянная амбивалентность, выражающаяся в стремлении победить, низвергая другого, неважно, мужчину или женщину. Мне никогда не встречалась женщина, которая последовательно, ритмично и с полной самоотдачей двигалась бы по пути жизненного эгоизма, руководствуясь стратегией собственного успеха. Женщина затевает игры, в которых вынужден ошибиться кто-то другой, а она, невинная жертва, обретает ореол святости. Женщина постоянно культивирует несчастье, но доказывает свою непричастность к нему. Она живет не ради себя, а, скорее, ради самой игры. В большинстве случаев её привлекает диалектика борьбы, игры, театральность, а не удовлетворение собственного эгоизма.
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