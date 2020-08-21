Антонио Менегетти - Женщина третьего тысячелетия

Предлагаемая читателю уникальная книга - глубокий философско-психологический труд, посвященный основам женской психологии. Книга раскрывает как истоки красоты женщины, так и патологические механизмы, ведущие ее к разрушению самой себя и своих близких.

В литературе женщина обычно рассматривается как социальный объект, как мать, как тело, как витрина и никогда - с позиции ума, природной силы, власти. Ни одна современная психологическая система не побуждает женщину к проявлению инициативы, стремлению к лидерству: женщина, занимающая руководящий пост и пользующаяся авторитетом, кажется исключением, а ее достижения считаются случайными. Успех женщины не признаётся как естественный факт. Мир третьего тысячелетия иной, он более ментален, именно поэтому для продолжения эволюционного развития человечества сегодня так необходимо включение женского ума, но для этого следует пересмотреть отношение к женщине с самого начала.

Мы уверены, что эта книга, которая демонстрирует порой шокирующие парадоксы женской психологии, доставит читателю, будь то мужчина или женщина, ни с чем не сравнимое интеллектуальное и эстетическое наслаждение и станет заветным путеводителем в мире 4 женственности, помогая каждому отыскать свою дорогу в Эдем, в котором можно жить уже сейчас!