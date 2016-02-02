Архиепископ Антоний (в миру – Яков Гаврилович Амфитеатров) родился 15-го октября 1815 года.

Он происходил из благочестивой семьи, подарившей Русской Церкви замечательных тружеников, прославившихся на ниве служения Церкви и духовной науке, из которых самым известным является митрополит Киевский Филарет (1778 – 1857).

Благодаря ему фамилия Амфитеатровых получила широкую известность.

Архиепископ Антоний - Догматическое богословие

Биографический и библиографический очерки

Догматическое богословие -

Санкт-Петербург

Аксион эстин, 2006

Репринт издания - Санкт-Петербург, типография Александра Якобсона, 1862 г.

Архиепископ Антоний - Догматическое богословие - Содержание

Основные даты жизни

Первые годы жизни

Духовное образование

Годы преподавания и ректорства в Киевской духовной академии (1839 – 1858)

Архиерейское служение владыки Антония (1858 – 1879)

Кончина архиепископа Антония (1879)

Курс догматического богословия

Антоний Казанский Архиепископ - Из биографии

Митрополит Филарет любил семейство своего брата Гавриила, но особенно был привязан к своему младшему племяннику Якову и уделял ему много внимания.

Вспоминая свое нелегкое служение в Уфе,митрополит Филарет прилагал к приезду Якова слова Священного Писания: «Из Египта воззвах сына моего первенца». Преосвященный Филарет, монах глубоко искреннего, благочестивого, аскетического настроения, сразу заметил в своем племяннике явные задатки того же духа.

Это выражалось в любви мальчика к храму Божию, к церковным службам и молитве. С 6 лет владыка Филарет назначил маленького Якова посошником на своих службах.



Владыка Филарет старался сам обучать Якова. Во время пребывания святителя Филарета в городе Калуге Яков жил при нем, став с этого времени его духовным сыном.

Отеческое руководство преосвященного Филарета развило в юноше стремление к аскетическим подвигам. Когда он видел, что его дядя совершает ночную молитву, Яков тоже вставал и молился, пока его не одолевал сон.