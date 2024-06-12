Митрополит Антоний Сурожский - Любовь всепобеждающая - Проповеди, произнесенные в России

Сурожский - Любовь побеждающая
Отвечая однажды на вопрос, сколь продолжительна должна быть проповедь, митрополит Антоний сказал: «Если посещаешь какой-нибудь приход, где не бывал и больше не будешь, тогда можно говорить несколько пространнее; или когда случай такой, что надо сказать все, что есть». Так вот, в этой книге собраны проповеди, в которых Владыка стремился сказать «все, что есть»: это проповеди, произнесенные им в России, в разные его приезды. Как ждали этих приездов здесь – помнят многие; как стремился в Россию Владыка – неоднократно говорил он сам: «Я еду всегда с чувством благоговения: что я буду ходить по Русской земле, что я буду с русскими людьми, что я приезжаю /…/ к себе на Родину /…/ и что в зависимости от обстоятельств я смогу или что-то делать, или очень мало что делать». Делал Владыка столько, что всякий раз уезжал из России в полном физическом изнеможении: здесь он отдавался, выкладывался до конца. Все помнят, как зажат и бесправен был еще совсем недавно церковный народ в России; тем жаднее воспринималось благовестие любви и свободы, которое нес Владыка Антоний. Он приезжал не поучать нас: он щедро делился с нами огненной силой своей веры и надежды.
По его словам, он и сам черпал силы от общения с этим верующим народом, хотя его отношение к России свободно от сентиментальности и иллюзий насчет будто бы утраченной «Святой Руси». В каждом человеке он умеет видеть образ Божий, пусть изуродованный жизнью и грехом; так и в нашей церковности, лишенной крыльев, он прозревал неодолимое присутствие Христа и Его силы, И как старался он вдохнуть в нас бесстрашие, разомкнуть пашу закрытость от окружающего и как бы враждебного «мира»! И все это – через раскрытие нам евангельского свидетельства о крестной любви Божией: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3, 16–17). Это свидетельство крестной любви и радости ее победы над всем, в первую очередь ее победы в самом человеке, мы и предлагаем читателю. Будем надеяться, Владыка еще посетит Россию; но приедет он уже в другую страну. Но и сейчас не меньше, чем прежде, России нужно трезвое слово митрополита Антония, произносимое им из глубин общения с Живым Богом, Который есть Любовь.
Митрополит Антоний Сурожский - Любовь всепобеждающая - Проповеди, произнесенные в России
Санкт -Петербург, Издательство «Сатисъ», 2021
ISBN 5–7373–0048–Х
Митрополит Антоний Сурожский - Любовь всепобеждающая - Проповеди, произнесенные в России - Содержание
От издателей
Любовь всепобеждающая. Слово, произнесенное 30 ноября 1966 г. в храме святителя Николая, что в Хамовниках (Москва)
Свидетельство о воскресении. Слово на всенощной в храме святителя Николая, что в Хамовниках (Москва), в субботу 25 мая 1968 г.
Господь нам завещал радость… Слово, произнесенное 26 мая 1968 г. в храме св. пророка Илии, что в Черкизово, (Москва), после приветствия настоятеля
Радость разлуки. Слово, произнесенное 29 мая 1968 г. на всенощной под праздник Вознесения Господня в храме свв. мчч. Адриана и Наталии в Бабушкино (Москва)
Вознесение Господне. Слово, произнесенное 30 мая 1968 г. в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры на торжествах по случаю 50-летия восстановления патриаршества
«…Останется одна любовь» Слово, произнесенное 31 мая 1968 г. за литургией в храме свт. Николая, что в Хамовниках (Москва)
Слово о предтече произнесенное за всенощной 1 июня 1968 г. в храме св. Иоанна Предтечи, что на Красной Пресне (Москва)
Ответ всей земли. Слово, произнесенное 20 сентября 1968 г., на всенощной под праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в Успенском храме Новодевичьего монастыря (Москва)
Слово, произнесенное на панихиде по отцу Николаю Голубцову 19 сентября 1968 г.
Малая Пасха. Слово, произнесенное в субботу после всенощной 14 сентября 1968 г. в храме святых апостолов Петра и Павла, что в Лефортово (Москва)
Путь Христов. Слово, произнесенное на литургии 15 сентября 1968 г. в храме свв. апостолов Петра и Павла, что в Лефортово (Москва)
«Воскресение Христово видевше…» Слово, произнесенное на всенощной в субботу 20 декабря 1969 т. в храме свт. Николая, в Кузнецах (Москва)
Вера в человека. Слово, произнесенное в воскресенье 21 декабря 1969 г. в храме святителя Николая, что в Хамовниках (Москва) после литургии и приветствия о. настоятеля
Нечаянная радость. Слово, произнесенное на всенощной под праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 21 декабря 1969 г. в храме св. мч. Феодора Стратилата (Антиохийское подворье в Москве)
Заступление Божией Матери. Слово, произнесенное за литургией в праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 22 декабря 1969 г. в храме св. мч. Феодора Стратилата (Антиохийское подворье в Москве)
Церковь неодолима. Слово, произнесенное под праздник Вознесения Господня 26 мая 1971 г. в храме св. пророка Илии, что в Обыденском переулке (Москва)
С нами Бог. Слово, произнесенное в праздник Вознесения Господня 27 мая 1971 г. в храме св. мученика Иоанна Воина (Москва)
Победа воскресения. Слово, произнесенное за всенощной в субботу 29 мая 1971 г. в храме св. Иоанна Предтечи, что на Красной Пресне (Москва)
Слово о Божией Матери. Рига, июнь 1971 г.
Живое семя. Слово произнесенное в Риге в июне 1971 г.
Радость встречи. Слово, произнесенное в Риге в июне 1971 г.
Рождество Божией Матери. Слово, произнесенное 21 сентября 1971 г. в Богоявленском Патриаршем соборе в Москве
Победа вечной жизни. Слово, произнесенное 2 октября 1971 г. в храме святителя Николая, что в Хамовниках (Москва)
Святитель. Слово, произнесенное на всенощной под праздник святителя Петра Московского 5 сентября 1972 г. в храме святителя Николая, что в Кузнецах (Москва)
Сила Божия в немощи совершается. Слово, произнесенное на литургии в день памяти святителя Петра Московского, 6 сентября 1972 г., в храме святителя Николая, что в Кузнецах, Москва
Господь с нами. Слово, произнесенное на всенощной под праздник Владимирской иконы Божией Матери и святых мучеников Адриана и Наталии, 7 сентября 1972 г., в храме св. Иоанна Предтечи, что в Ивановском (Москва)
Тайна приобщенности ко Христу. Слово произнесенное на литургии, в день памяти свв. Адриана и Наталии, 8 сентября 1972 г. в храме св. Иоанна Предтечи, что в Ивановском (Москва)
Слово, произнесенное в день усекновения главы святого Иоанна Предтечи, 11 сентября 1972 г. (Тульская епархия)
О покаянии. Слово, произнесенное в сентябре 1972 г. в Тульской епархии
О жизни христианской. Слово, произнесенное в Туле в сентябре 1972 г.
О благодарности. Слово, произнесенное на литургии в день памяти святого Александра Невского, 12 сентября 1972 г., в храме святителя Николая, что в Хамовниках, (Москва)
Слово, произнесенное на всенощной под праздник святителя Николая, 18 декабря 1973 г., в храме его имени, что в Кузнецах (Москва)
О призвании христианина. Слово, произнесенное на литургии в день памяти святителя Николая 19 декабря 1973 г., в храме его имени, что в Кузнецах (Москва)
Стояние христианское. Слово, произнесенное после акафиста священномученику Макарию митрополиту Киевскому 20 декабря 1973 г. во Владимирском соборе в Киеве
Свидетельство о православии. Слово, произнесенное после литургии в праздник иконы Божией Матери Нечаянная Радость, 21 декабря 1973 г., Флоровский монастырь (Киев)
О божественной литургии. Слово, произнесенное на литургии в воскресенье 23 декабря 1973 года в храме святого Иоанна Предтечи, что в Ивановском (Москва)
Слово, произнесенное в день памяти святителя Стефана Сурожского, 28 декабря 1974 г., за литургией в Свято-Троицкой Сергиевой лавре
Христос пришел грешных спасти… Слово, произнесенное на всенощной в субботу 28 декабря 1974 г. в храме святых апостолов Петра и Павла, что в Лефортово (Москва)
Притча о званных. Слово, произнесенное на литургии 29 декабря 1974 г. в храме святых апостолов Петра и Павла, что в Лефортово (Москва)
О следовании святым. Слово, произнесенное на всенощной под праздник трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста 11 февраля 1982 г., в храме святых апостолов Петра и Павла, что в Лефортово (Москва)
«Тако да просветится свет ваш пред человеки…» Слово, произнесенное на литургии в день памяти трех Святителей, 12 февраля 1982 г., в храме святых апостолов Петра и Павла, что в Лефортово (Москва)
В неделю о блудном сыне. Слово, произнесенное 14 февраля 1982 г. в храме Ленинградской Духовной академии
Слово, произнесенное в праздник Сретения Господня 15 февраля 1982 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры (Ленинград)
Плод сеяния Господня. Свято-Духов кафедральный собор г. Минска, всенощная в субботу 5 февраля 1983 г.
О слепом Вартимее. Слово, произнесенное на литургии 6 февраля 1983 г. в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе
О хранении слова Божия. Слово, произнесенное на литургии 7 февраля 1983 г. в Жировицком монастыре
Слово пастыря. Слово, произнесенное 9 февраля 1983 г. в кафедральном соборе Ростова-на-Дону
Приветственное слово митрополита Ростовского Владимира после Литургии
Ответное слово Митрополита Сурожского Антония
Отдавайте Богу Божие. Слово, произнесенное за всенощной под праздник Трех Святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, 11 февраля 1983 г. в храме святителя Николая, что в Хамовниках (Москва)
Святые – свет миру. Слово, сказанное за литургией в праздник трех Святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста 12 февраля 1983 г. в храме святителя Николая, что в Хамовниках (Москва)
Победа Господня. Слово, произнесенное за всенощной в субботу 12 февраля 1983 г. в храме святых апостолов Петра и Павла, что в Лефортово (Москва)
Радость Христова. Слово, произнесенные на всенощной 16 мая 1987 г. в храме Воскресения Словущего, что в Москве на улице НеждановойПамять всех святых в земле российской просиявших. Слово, произнесенное на всенощной 11 июня 1988 г., в храме св. Иоанна Предтечи, что в Ивановском (Москва)
Покров Божией Матери. Слово, сказанное на всенощной 13 октября 1989 г. в храме Болгарского подворья в Москве
Прости им, Отче!.. Слово, произнесенное после литургии в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1989 г. в храме святителя Николая, что в Хамовниках (Москва)
Все Евангелие говорит только о любви. Слово, произнесенное в воскресенье 15 октября 1989 г. в храме святителя Николая, что в Хамовниках (Москва)
Слово накануне интронизации Патриарха Алексия II, произнесенное за всенощной в субботу 9 июня 1990 г. в храме святого мученика Иоанна воина (Москва)
Приложение. «Жизнь для меня – Христос…» Слово при получении диплома доктора богословия honoris causa Московской Духовной Академии 3 февраля 1983 г.
Замечательный проповедник! Большое спасибо!