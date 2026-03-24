Антоний - Сурожский - Христианство или «церковничество»

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Series Богословское наследие XX века (7 books)

Митрополит Антоний Сурожский - Христианство или «церковничество»

Пер. с англ. Е. Л. Майданович

М.: «Никея», 2021. 192 с.

Серия "Неопалимая купина. Богословское наследие XX века"

ISBN 978-5-907307-84-1

Митрополит Антоний Сурожский - Христианство или «церковничество» - Содержание

Предисловие - Протоиерей Павел Великанов

Митрополит Антоний Сурожский ХРИСТИАНСТВО ИЛИ «ЦЕРКОВНИЧЕСТВО»

  • Беседа I

  • Беседа II

  • Беседа III. Ответы на вопросы

  • Беседа IV. Ответы на вопросы

  • Беседа V

  • Беседа VI

  • Беседа VII

  • Беседа VIII

  • Беседа IX

ОБ ЭККЛЕСИОЛОГИИ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ СУРОЖСКОГО

  • Понимание миссии Церкви митрополитом Антонием Сурожским - Протоиерей Сергий Овсянников

  • Община — храм — Царство Небесное - Протодиакон Петр Скорер

  • Живая епархия в служении Богу Живому - Коста Каррас

Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Related Books

All Books