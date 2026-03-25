Сурожский - Не могу, Господи, жить без Тебя!

Книга митрополита Антония Сурожского «Не могу, Господи, жить без Тебя!» представляет собой глубокое и пронзительно искреннее руководство по обретению живой связи с Богом через молитву. Автор, выдающийся богослов и пастырь XX века, ставит задачу избавить читателя от формального отношения к религиозным текстам, возвращая молитве ее изначальный смысл — состояние предельной честности и личной встречи. Основная идея произведения заключается в том, что молитва рождается не из вычитки правил, а из осознания глубочайшего онтологического одиночества человека без Творца, превращаясь в крик души, которая обретает истинную опору только в Божественном присутствии.

Содержательная часть книги детально анализирует внутренние препятствия, мешающие человеку войти в состояние «предстояния» перед Богом: рассеянность, страх тишины и привычку к маскам. Владыка Антоний последовательно разбирает динамику молитвенного опыта — от начального воодушевления до периодов «молчания Бога», которые он называет временем воспитания верности и зрелости духа. Автор уделяет значительное внимание парадоксу «встречи в отсутствии», объясняя, что Бог иногда отступает, чтобы дать человеку пространство для свободного выбора и любви. В книге глубоко исследуется роль воображения, внимания и телесного состояния в молитве, подчеркивая, что подлинное общение с Господом требует не экстаза, а трезвенности и готовности принять Его волю, какова бы она ни была.

Текст написан в неповторимом, мудром и парадоксальном стиле, где простота слов сочетается с колоссальной духовной силой живого опыта. Митрополит Антоний мастерски соединяет аскетическую традицию Отцов Церкви с пониманием психологии современного человека, превращая богословский труд в доверительную беседу друга с другом. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто чувствует духовную сухость или ищет ответы на вопросы о смысле страдания и молчания небес. Это чтение помогает осознать, что молитва — это не способ «уговорить» Бога, а путь радикального преображения собственного сердца, которое учится жить в ритме вечности.

Митрополит Антоний Сурожский - Не могу, Господи, жить без Тебя! Книга о молитве

М.: Никея, 2023. 368 с.

ISBN 978-5-907661-22-6

Митрополит Антоний Сурожский - Не могу, Господи, жить без Тебя! Книга о молитве - Содержание

Часть I Звать Бога по имени

Страшная глубина молитвы

Молитва: в чем ее ценность ?

Молитвиться или молиться ?

Белый камень с именем для Бога

Часть II Лицом к Лицу

Как встретиться с Богом в молитве ?

Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый: молитва непостижимому Богу

Будем начинать день, словно Лазарь, вызванный из гроба: о молитвенном правиле

Отче наш, иже еси

Иисусова молитва

О непрестанной молитве

Прикосновение к преображенному миру: молитва на богослужении

Даже если мы недостойны

Часть III Молитва в круге жизни

Молитва и деятельность

Молитва и рассуждение

Зачем говорить с Богом

Молитвенная жизнь

Часть IV «Я с вами говорю как с друзьями». Ответы на вопросы о молитве

Часть V Молитвы митрополита Антония