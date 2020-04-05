Антоний Сурожский - Пробуждение к новой жизни - Беседы на Евангелие от Марка

К сожалению, какое‑то время спустя руководители радио «Свобода» решили, что в новой России, где Церковь больше не гонима, наша православная религиозная программа уже не нужна…

До того мы с владыкой обсуждали, как вести передачу с нового места и как строить ее формат. И тут митрополит Антоний мне сказал: «Знаешь, я давно хотел провести цикл бесед по Евангелию от Марка – оно ведь мне особенно дорого». Сказано – сделано, и мы приступили.

Идея записать цикл бесед «Размышляя над Евангелием» принадлежит самому митрополиту Антонию. Когда в Москве открылось бюро радио «Свобода», еженедельная религиозная программа «Не хлебом единым» вместе со мной (как соавтором и ведущей) переехала из Лондона в Москву.

Фонд «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского», Никея; Москва; 2013

ISBN 978‑5‑903898‑34‑3, 978‑5‑91761‑237‑9

Перед вами все, что мы успели записать. В этих словах звучит бесконечная мудрость и светлое человеколюбие митрополита Антония. Перечитав эти беседы сейчас, я вдруг поняла, насколько схож был владыка с апостолом Марком. Подумайте сами: евангелист Марк знал, видел и слышал Иисуса Христа. Так как и Матфей и Лука берут Евангелие от Марка как основу, очевидно, что это лаконичное, спокойно‑суровое, лишенное украшений и патетики Евангелие было признано ими как документально‑достоверное.

Оно самое короткое из Евангелий, но в нем одном, например, описан не отраженный в остальных Евангелиях случай: когда после Тайной вечери Иисус Христос вывел своих учеников в Гефсиманский сад, один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Ним; и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, нагой убежал от них (см.: Мк. 14: 51–52). Есть предположение, что Тайная вечеря была в доме матери Марка и что он, будучи очень юным – 12–13 лет, – прислуживал, поскольку было нежелательно присутствие слуг. Из Послания апостола Павла к Колоссянам известно, что Марк был племянником апостола Варнавы. В Деяниях святых апостолов и Посланиях апостола Павла во многих местах мы находим упоминания о Марке. Очень часто в Новом Завете подчеркивается, что Марк НУЖЕН. Нужен он апостолу Варнаве, нужен апостолу Петру, нужен апостолу Павлу.

И невольно приходит понимание, что владыка Антоний примечателен тем, что он всем всегда был НУЖЕН и он никому никогда не отказывал в совете и поддержке, в радости и в горе. Он продолжает и сейчас быть всем нам НУЖЕН и не отказывает нам никогда.

Алена Кожевникова, в прошлом соавтор и ведущая программы «Не хлебом единым» на радио «Свобода»

Митрополит Антоний Сурожский - Пробуждение к новой жизни - Беседы на Евангелие от Марка - Введение

Мы начинаем серию бесед о Евангелии от Марка. Можно поставить вопрос о том, почему я выбрал именно это Евангелие. Выбрал я его по очень личной причине. Я стал верующим, встретившись именно с этим Евангелием; и это не случайно. Если бы я взялся читать Евангелие от Матфея, которое было обращено к иудеям, верующим евреям того времени, или Евангелие от Иоанна, которое очень глубоко погружено в философскую, в богословскую мысль, я, вероятно, не понял бы их (мне тогда было четырнадцать лет).

А Евангелие от Марка было написано учеником апостола Петра именно для таких молодых людей, молодых дикарей, каким я был в то время, написано для того, чтобы дать представление об учении Христа и о Его личности тем молодым людям, которым больше всего это было нужно. И поэтому я выбрал сейчас это Евангелие. Оно написано коротко, сильно и, надеюсь, дойдет до души других людей, так же как оно перевернуло мою душу и преобразило мою жизнь.

Раньше чем приступить к самому Евангелию, я хочу, во‑первых, сказать кое‑что о евангелисте Марке: ведь когда имеешь беседу с живым человеком, конечно, хочется узнать, кто он, что он говорит, почему его слушают; a во‑вторых, сказать о том, как читать Евангелие и как его изучать.

Евангелие от Марка является, насколько известно, самым ранним из четырех Евангелий и было, по всей вероятности, написано в Риме около 70 года по Рождестве Христовом. Писалось оно для христиан из язычников. Это видно из того, что в нем мало ссылок на еврейский закон и на Ветхий Завет, зато даются пояснения о значении еврейских слов и обычаев. Слог евангелиста Марка замечательно живой и графический. У него, например, часто встречается выражение «тотчас» или «немедленно». Интересно заметить массу мелких деталей, сообщенных этим евангелистом. Это ясно показывает, что Марк получил сведения из первых рук, от очевидца, по всей вероятности – от апостола Петра. Трудно допустить, чтобы можно было сочинить такой детальный, трезвый, чистосердечный рассказ; он носит на себе печать правдивости, в нем все более и более убеждаешься по мере его изучения.

Хочу дать и некоторые практические советы. Ведь очень важно, приступая к делу, знать возможно лучше, как это дело выполнить. Сначала укажу, как читать Евангелие, по возможности, в одиночку, самостоятельно, a затем попробую указать способ дискуссий и изучения Евангелия в группе. Конечно, я буду принимать в расчет и то, что у многих людей Евангелия в руках нет, и поэтому я буду вычитывать разные отрывки из Евангелия раньше, чем давать какой бы то ни было комментарий.