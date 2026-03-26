Антонов - Майзульс - Демоны и грешники в древнерусской иконографии
От авторов.Эта книга появилась почти случайно. Ее замысел возник во время работы над другой монографией, посвященной древнерусской книжной и народной демонологии, средневековым представлениям о дьяволе, его действии в мире и борьбе, которую ведут с ним ангелы и люди.
Однако, как только мы подступились к этому проекту, стало ясно, что одними текстами ограничиться нам не удастся. Слишком велика в Средневековье была роль визуального.
Одним из основных каналов трансляции демонических образов служили разнообразные изображения: от амулетов-змеевиков и литых образков до икон, от книжных миниатюр до фресок. Невозможно было двигаться дальше, не разобравшись в том, как визуальная демонология соотносится с книжной, существуют ли мотивы, которые известны только в иконографии и не имеют точных аналогов в письменных источниках, по каким принципам текст претворяется в изображение и как часто изображения сами влияют на тексты, и т.д.
Поставить все эти вопросы было намного проще, чем найти на них хотя бы частичный ответ, поскольку древнерусская визуальная демонология, в отличие от европейской1, до сих пор практически не изучена.
Антонов Д.И., Майзульс М.Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: Семиотика образа
М.: Издательство «Индрик», 2011. — 384 с, ил.
ISBN 978-5-91674-149-0
Дмирий Антонов - Демоны и грешники в древнерусской иконографии - Содержание
ВВЕДЕНИЕ. УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ
ГЛАВА I. «ОБРАЗ ВРАГА» В САКРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
1. НЕГАТИВНЫЕ ПЕРСОНАЖИ НА СРЕДНЕВЕКОВОМ ИЗОБРАЖЕНИИ
1.1. Дьявол НА ИКОНЕ?
1.2. «ОПАСНЫЕ» ОБРАЗЫ — ЗАТИРАНИЕ лиц
1.3. ПОЛОЖЕНИЕ головы: ПРОФИЛЬ и АНФАС
2. От ТЕМНОГО АНГЕЛА к ЗООМОРФНОМУ МОНСТРУ
2.1. Истоки ХРИСТИАНСКОЙ ИКОНОГРАФИИ ДЕМОНОВ
2.2. Хохол КАК МАРКЕР ДЕМОНИЧЕСКОГО
2.3. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ истоков — МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ФУНКЦИЙ
ГЛАВА II. БЕСЫ, ГРЕШНИКИ и МОНСТРЫ: СЕМИОТИКА ДЕМОНИЧЕСКОГО
1. ДРЕВНЕРУССКИЙ дьявол: КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА
1.1. ВИЗАНТИЙСКИЙ дьявол НА РУСИ
1.2. От ГАДЕСА К САТАНЕ
1.3. КРЫЛАТЫЕ эйдолоны
1.4. Дьявол и ДЕМОНЫ: ВИЗУАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ
1.5. ПЛАМЕНЕЮЩИЕ волосы БЕСА
1.6. ХОХОЛ И БОРОДА КАК «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» САТАНЫ
1.7. ДЕМОН В ЛИЧИНЕ АНГЕЛА, ЧЕЛОВЕКА, ЗВЕРЯ
1.8. ЗМЕЙ, ДРАКОН и БЕС
1.9. ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ
1.10. РОГА и ШАПКИ
2. ГРЕШНИКИ, ЕРЕТИКИ, ИНОВЕРЦЫ: ДЕМОНИЗАЦИЯ ВРАГА
2.1. Истоки ТРАДИЦИИ: ВИЗАНТИЯ и ЗАПАД
2.2. РИМСКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ и ВОИНЫ-ГРЕШНИКИ
2.3. ГРЕШНИКИ НА ЗЕМЛЕ и в ПРЕИСПОДНЕЙ
2.4. ОДЕРЖИМЫЕ
2.5. Язычники
2.6. Идолы
2.7. «ДИВИЕ НАРОДЫ» и МОНСТРЫ
3. ИКОНОГРАФИЯ, книжность и НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
3.1. ИЗОБРАЖЕНИЯ и ТЕКСТЫ: «КОЧУЮЩИЕ» ОБРАЗЫ
3.2. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ДЕМОНОЛОГИЯ и ФОЛЬКЛОР Нового ВРЕМЕНИ
ГЛАВА III. DANSE MACABRE ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
1. ДЕМОНЫ-МОНСТРЫ
1.1. «ДЕМОНОЛОГИЧЕСКИЙ ВСПЛЕСК» и ЭСХАТОЛОГИЯ
1.2. «Один НАГ, ДРУГОЙ в КАФТАНЕ»
1.3. «ГРАММАТИКА» ДЕМОНИЧЕСКОГО В ПОЗДНЕЙ ИКОНОГРАФИИ
а. От «теней»-эйдолонов к зооморфным гибридам
б. «Имя им легион»: пестрота дьявола
в. Умножение лиц и телесный низ
г. Язык дьявола — язык огня — язык грешника
1.4. ДЕМОНИЗАЦИЯ: НОВЫЕ ЗНАКИ
2. АНТИХРИСТ: «ПЕСТРЫЙ» ВРАГ АПОКАЛИПСИСА
2.1. ЗВЕРЬ, ПРИЗРАК или ЧЕЛОВЕК?
2.2. «Око ЛЬВА», или КАК ОПИСАТЬ АНТИХРИСТА
2.3. ПРЕЛЬСТИТЕЛЬ и ЗВЕРЬ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИКОНОГРАФИИ
2.4. Головы, РОГА и ВЕНЦЫ: ОБРАЗЫ ОТКРОВЕНИЯ
2.5. В ЛОНЕ САТАНЫ: АНТИХРИСТ или ИУДА?
3. СМЕРТЬ: ОЖИВШАЯ МЕТАФОРА
3.1. МНОГОЛИКАЯ ИКОНОГРАФИЯ СМЕРТИ
3.2. СМЕРТЬ и ДРУГИЕ ДЕМОНЫ
3.3. ДРЕВНЕРУССКИЙ МАКАБР?
3.4. ЮНОША, ЛЕВ и СТАРУХА
3.5. СМЕРТЬ ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ и ПОВЕРЖЕННАЯ
3.6. ЧЕТВЕРТЫЙ ВСАДНИК АПОКАЛИПСИСА
3.7. СМЕРТЬ У ОДРА УМИРАЮЩЕГО
3.8. «И ЗА сим явится...»
3.9. ТРИУМФ и ЗАКАТ ДРЕВНЕРУССКОЙ СМЕРТИ
3.10. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ
4. Ад: PERSONA или LOCUS?
4.1. МЕТАФОРЫ и ПЕРСОНИФИКАЦИИ
4.2. «ГОРТАНЬ АДОВА»: НЕНАСЫТНЫЙ МОНСТР
4.3. ГОЛОВА АДА
4.4. «И АД СЛЕДОВАЛ ЗА ним...»
ГЛАВА IV. «КАРТИНЫ АДА»: ЛИЦЕВЫЕ СБОРНИКИ XVII-XVIII вв
1. «ДАНТОВСКИЕ СЮЖЕТЫ» НА РУСИ
1.1. РЕАЛЬНОСТЬ или символ?
1.2. ЗАГРОБНЫЕ МУКИ до СТРАШНОГО СУДА
1.3. КРУГИ, ПЕЩЕРЫ, КЛЕЙМА
1.4. СИМВОЛИКА КАЗНЕЙ
1.5. «ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА ЛОЖЕ МОЕМ...»
1.6. ДЕМОНЫ-МУЧИТЕЛИ, ИЛИ СПОРЫ ОБ ОЧЕВИДНОМ
2. «ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ» ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
2.1. ИУДА В АДУ
2.2. ДЕМОНОЛОГИЯ или БЕСТИАРИЙ?
2.3. «ПОРТРЕТЫ» ДЬЯВОЛА
2.4. «ДЕМОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»
2.5. ЧЕМ ЧЕРТ НЕ ШУТИТ. От СТРАХА К ГРОТЕСКУ?
2.6. «ПОДВИЖНАЯ» ИКОНОГРАФИЯ АДА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. «ОБРАЗ ВРАГА»: от СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ
ЭКСКУРС. СМЕРТЬ НА КАРПАТСКИХ ИКОНАХ СТРАШНОГО СУДА
Список СОКРАЩЕНИЙ
БИБЛИОГРАФИЯ
