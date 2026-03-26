Антонов - Майзульс - Демоны и грешники в древнерусской иконографии
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

От авторов.Эта книга появилась почти случайно. Ее замысел возник во время работы над другой монографией, посвященной древнерусской книжной и народной демонологии, средневековым представлениям о дьяволе, его действии в мире и борьбе, которую ведут с ним ангелы и люди.

Однако, как только мы подступились к этому проекту, стало ясно, что одними текстами ограничиться нам не удастся. Слишком велика в Средневековье была роль визуального.

Одним из основных каналов трансляции демонических образов служили разнообразные изображения: от амулетов-змеевиков и литых образков до икон, от книжных миниатюр до фресок. Невозможно было двигаться дальше, не разобравшись в том, как визуальная демонология соотносится с книжной, существуют ли мотивы, которые известны только в иконографии и не имеют точных аналогов в письменных источниках, по каким принципам текст претворяется в изображение и как часто изображения сами влияют на тексты, и т.д.

Поставить все эти вопросы было намного проще, чем найти на них хотя бы частичный ответ, поскольку древнерусская визуальная демонология, в отличие от европейской1, до сих пор практически не изучена.

Антонов Д.И., Майзульс М.Р. Демоны и грешники в древнерусской иконографии: Семиотика образа

М.: Издательство «Индрик», 2011. — 384 с, ил.

ISBN 978-5-91674-149-0

Дмирий Антонов - Демоны и грешники в древнерусской иконографии - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ

ГЛАВА I. «ОБРАЗ ВРАГА» В САКРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

  • 1. НЕГАТИВНЫЕ ПЕРСОНАЖИ НА СРЕДНЕВЕКОВОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

    • 1.1. Дьявол НА ИКОНЕ?

    • 1.2. «ОПАСНЫЕ» ОБРАЗЫ — ЗАТИРАНИЕ лиц

    • 1.3. ПОЛОЖЕНИЕ головы: ПРОФИЛЬ и АНФАС

  • 2. От ТЕМНОГО АНГЕЛА к ЗООМОРФНОМУ МОНСТРУ

    • 2.1. Истоки ХРИСТИАНСКОЙ ИКОНОГРАФИИ ДЕМОНОВ

    • 2.2. Хохол КАК МАРКЕР ДЕМОНИЧЕСКОГО

    • 2.3. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ истоков — МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ФУНКЦИЙ

ГЛАВА II. БЕСЫ, ГРЕШНИКИ и МОНСТРЫ: СЕМИОТИКА ДЕМОНИЧЕСКОГО

  • 1. ДРЕВНЕРУССКИЙ дьявол: КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА

    • 1.1. ВИЗАНТИЙСКИЙ дьявол НА РУСИ

    • 1.2. От ГАДЕСА К САТАНЕ

    • 1.3. КРЫЛАТЫЕ эйдолоны

    • 1.4. Дьявол и ДЕМОНЫ: ВИЗУАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ

    • 1.5. ПЛАМЕНЕЮЩИЕ волосы БЕСА

    • 1.6. ХОХОЛ И БОРОДА КАК «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» САТАНЫ

    • 1.7. ДЕМОН В ЛИЧИНЕ АНГЕЛА, ЧЕЛОВЕКА, ЗВЕРЯ

    • 1.8. ЗМЕЙ, ДРАКОН и БЕС

    • 1.9. ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ

    • 1.10. РОГА и ШАПКИ

  • 2. ГРЕШНИКИ, ЕРЕТИКИ, ИНОВЕРЦЫ: ДЕМОНИЗАЦИЯ ВРАГА

    • 2.1. Истоки ТРАДИЦИИ: ВИЗАНТИЯ и ЗАПАД

    • 2.2. РИМСКИЕ ЛЕГИОНЕРЫ и ВОИНЫ-ГРЕШНИКИ

    • 2.3. ГРЕШНИКИ НА ЗЕМЛЕ и в ПРЕИСПОДНЕЙ

    • 2.4. ОДЕРЖИМЫЕ

    • 2.5. Язычники

    • 2.6. Идолы

    • 2.7. «ДИВИЕ НАРОДЫ» и МОНСТРЫ

  • 3. ИКОНОГРАФИЯ, книжность и НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

    • 3.1. ИЗОБРАЖЕНИЯ и ТЕКСТЫ: «КОЧУЮЩИЕ» ОБРАЗЫ

    • 3.2. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ДЕМОНОЛОГИЯ и ФОЛЬКЛОР Нового ВРЕМЕНИ

ГЛАВА III. DANSE MACABRE ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

  • 1. ДЕМОНЫ-МОНСТРЫ

    • 1.1. «ДЕМОНОЛОГИЧЕСКИЙ ВСПЛЕСК» и ЭСХАТОЛОГИЯ

    • 1.2. «Один НАГ, ДРУГОЙ в КАФТАНЕ»

    • 1.3. «ГРАММАТИКА» ДЕМОНИЧЕСКОГО В ПОЗДНЕЙ ИКОНОГРАФИИ

      • а. От «теней»-эйдолонов к зооморфным гибридам

      • б. «Имя им легион»: пестрота дьявола

      • в. Умножение лиц и телесный низ

      • г. Язык дьявола — язык огня — язык грешника

    • 1.4. ДЕМОНИЗАЦИЯ: НОВЫЕ ЗНАКИ

  • 2. АНТИХРИСТ: «ПЕСТРЫЙ» ВРАГ АПОКАЛИПСИСА

    • 2.1. ЗВЕРЬ, ПРИЗРАК или ЧЕЛОВЕК?

    • 2.2. «Око ЛЬВА», или КАК ОПИСАТЬ АНТИХРИСТА

    • 2.3. ПРЕЛЬСТИТЕЛЬ и ЗВЕРЬ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИКОНОГРАФИИ

    • 2.4. Головы, РОГА и ВЕНЦЫ: ОБРАЗЫ ОТКРОВЕНИЯ

    • 2.5. В ЛОНЕ САТАНЫ: АНТИХРИСТ или ИУДА?

  • 3. СМЕРТЬ: ОЖИВШАЯ МЕТАФОРА

    • 3.1. МНОГОЛИКАЯ ИКОНОГРАФИЯ СМЕРТИ

    • 3.2. СМЕРТЬ и ДРУГИЕ ДЕМОНЫ

    • 3.3. ДРЕВНЕРУССКИЙ МАКАБР?

    • 3.4. ЮНОША, ЛЕВ и СТАРУХА

    • 3.5. СМЕРТЬ ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ и ПОВЕРЖЕННАЯ

    • 3.6. ЧЕТВЕРТЫЙ ВСАДНИК АПОКАЛИПСИСА

    • 3.7. СМЕРТЬ У ОДРА УМИРАЮЩЕГО

    • 3.8. «И ЗА сим явится...»

    • 3.9. ТРИУМФ и ЗАКАТ ДРЕВНЕРУССКОЙ СМЕРТИ

    • 3.10. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ

  • 4. Ад: PERSONA или LOCUS?

    • 4.1. МЕТАФОРЫ и ПЕРСОНИФИКАЦИИ

    • 4.2. «ГОРТАНЬ АДОВА»: НЕНАСЫТНЫЙ МОНСТР

    • 4.3. ГОЛОВА АДА

    • 4.4. «И АД СЛЕДОВАЛ ЗА ним...»

ГЛАВА IV. «КАРТИНЫ АДА»: ЛИЦЕВЫЕ СБОРНИКИ XVII-XVIII вв

  • 1. «ДАНТОВСКИЕ СЮЖЕТЫ» НА РУСИ

    • 1.1. РЕАЛЬНОСТЬ или символ?

    • 1.2. ЗАГРОБНЫЕ МУКИ до СТРАШНОГО СУДА

    • 1.3. КРУГИ, ПЕЩЕРЫ, КЛЕЙМА

    • 1.4. СИМВОЛИКА КАЗНЕЙ

    • 1.5. «ПОЛОЖИТЕ ЕГО НА ЛОЖЕ МОЕМ...»

    • 1.6. ДЕМОНЫ-МУЧИТЕЛИ, ИЛИ СПОРЫ ОБ ОЧЕВИДНОМ

  • 2. «ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ» ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

    • 2.1. ИУДА В АДУ

    • 2.2. ДЕМОНОЛОГИЯ или БЕСТИАРИЙ?

    • 2.3. «ПОРТРЕТЫ» ДЬЯВОЛА

    • 2.4. «ДЕМОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

    • 2.5. ЧЕМ ЧЕРТ НЕ ШУТИТ. От СТРАХА К ГРОТЕСКУ?

    • 2.6. «ПОДВИЖНАЯ» ИКОНОГРАФИЯ АДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. «ОБРАЗ ВРАГА»: от СРЕДНЕВЕКОВЬЯ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ
ЭКСКУРС. СМЕРТЬ НА КАРПАТСКИХ ИКОНАХ СТРАШНОГО СУДА
Список СОКРАЩЕНИЙ
БИБЛИОГРАФИЯ

