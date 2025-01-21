Антонов Дмитрий Игоревич - Русские иконы: геометрия и знаки

О геометрии икон широко известен, пожалуй, только один факт: здесь действует обратная перспектива. В начале XX в. о ней писал о. Павел Флоренский, доказывая, что линейная перспектива реалистической живописи не идеальная и не единственно верная система. И более того, именно обратная перспектива, характерная для канона иконы , позволяет отразить важные особенности нашего зрения — подвижного, а не статичного.

Эти мысли во многом справедливы. Однако их нередко упрощают и превращают в спекуляции. В популярных рассказах об иконописи можно прочесть (или услышать), что обратная перспектива доминирует на всех иконах; что ее цель — верно отобразить мир небесный и излить благодать на молящихся; что человек оказывается центром схождения геометрических зрительских лучей, а значит, это самая «антропоцентрическая» визуальная система и т. п. Это эмоциональные характеристики, мало проясняющие геометрию икон. На самом деле все гораздо сложнее и интереснее.

О геометрических построениях в разных системах живописи, включая русскую иконографию, писали многие авторы. Нам нужно разобраться в ключевых моментах и поговорить о любопытных нюансах.

Перспектива: обратная, прямая и...?

В эпоху Возрождения в европейской живописи распространилась и начала доминировать прямая (линейная) перспектива. Известная со времен Античности, она основана на зрительском восприятии пространства. Наблюдаемые объекты уменьшаются по мере их удаления. Чтобы имитировать эту особенность нашего зрения, в картине намечают «точку горизонта», к которой сходятся условные зрительные лучи. Чем ближе к этой точке изображенный объект, тем мельче он показан. Растянутые в пространстве предметы — здание, стол, уходящая вдаль дорога — сужаются по мере их удаления от переднего плана. В результате на плоскости возникает иллюзия глубины, объем, воображаемое пространство.

Линейная перспектива подчиняется четким геометрическим расчетам. Более того, она подтверждается оптическими приборами, которые проецируют изображение на плоскость, как камера-обскура, известная в Средневековье, или фотоаппарат. Неудивительно, что в эпоху Ренессанса ее посчитали безупречной и именно она легла в основу европейской живописи Нового времени.

Обратная перспектива — зеркальное отражение прямой. Точка горизонта оказывается не в пространстве композиции, а, условно говоря, перед картиной, ближе к зрителю. Объекты не сужаются, а расширяются по мере их удаления. Сужается, напротив, ближний изобразительный план.

Антонов Дмитрий Игоревич - Русские иконы: геометрия и знаки

Москва : Издательство ACT, 2024. — 224 с. — илл. — {Галерея мировой живописи).

ISBN 978-5-17-126946-3

Антонов Дмитрий Игоревич - Русские иконы: геометрия и знаки – Содержание

К читателю

Глава 1. Геометрия иконы

Перспектива: обратная, прямая и... ?

Суммирование ракурсов

Круговой обзор

Суммирование и движение

Динамика: рассказ о действии

Правое и левое

Визуальные акценты: положение, освещение, размер

За стеной и под землей: внутреннее пространство

Глава 2. Знаки

Дерево, горка, дом: маркеры пространства

Знаки святости: нимб, «слава», мандорла

«Антинимб»: хохлы и шапки

Вздыбленные vs растрепанные: волосы аскетов

Борода

Профиль и фас

Жесты

Благословение и приказ

Молитва, предстояние, внимание

Скорбь и страх

Бегство и преследование

Триумф

Прикосновение к святому

Искушение и вдохновение

Умирание: смерть и метафора смерти

Публичные жесты

Атрибуты

Крылья святых

Голова и чаша: знаки мученичества

Атрибуты пророков: рассказ о будущем

Одежда

Книга и свиток

Ключ

Крест

Цвета

Глава 3. Сюжеты и знаки: принципы чтения

Распятие

Сошествие во ад

Битва новгородцев с суздальцами

Хвалите Господа с небес

Заключение

Библиография