Антонов Дмитрий Игоревич - Русские иконы: геометрия и знаки

Антонов - Русские иконы: геометрия и знаки
О геометрии икон широко известен, пожалуй, только один факт: здесь действует обратная перспектива. В начале XX в. о ней писал о. Павел Флоренский, доказывая, что линейная перспектива реалистической живописи не идеальная и не единственно верная система. И более того, именно обратная перспектива, характерная для канона иконы, позволяет отразить важные особенности нашего зрения — подвижного, а не статичного.
Эти мысли во многом справедливы. Однако их нередко упрощают и превращают в спекуляции. В популярных рассказах об иконописи можно прочесть (или услышать), что обратная перспектива доминирует на всех иконах; что ее цель — верно отобразить мир небесный и излить благодать на молящихся; что человек оказывается центром схождения геометрических зрительских лучей, а значит, это самая «антропоцентрическая» визуальная система и т. п. Это эмоциональные характеристики, мало проясняющие геометрию икон. На самом деле все гораздо сложнее и интереснее.
О геометрических построениях в разных системах живописи, включая русскую иконографию, писали многие авторы. Нам нужно разобраться в ключевых моментах и поговорить о любопытных нюансах.
Перспектива: обратная, прямая и...?
В эпоху Возрождения в европейской живописи распространилась и начала доминировать прямая (линейная) перспектива. Известная со времен Античности, она основана на зрительском восприятии пространства. Наблюдаемые объекты уменьшаются по мере их удаления. Чтобы имитировать эту особенность нашего зрения, в картине намечают «точку горизонта», к которой сходятся условные зрительные лучи. Чем ближе к этой точке изображенный объект, тем мельче он показан. Растянутые в пространстве предметы — здание, стол, уходящая вдаль дорога — сужаются по мере их удаления от переднего плана. В результате на плоскости возникает иллюзия глубины, объем, воображаемое пространство.
Линейная перспектива подчиняется четким геометрическим расчетам. Более того, она подтверждается оптическими приборами, которые проецируют изображение на плоскость, как камера-обскура, известная в Средневековье, или фотоаппарат. Неудивительно, что в эпоху Ренессанса ее посчитали безупречной и именно она легла в основу европейской живописи Нового времени.
Обратная перспектива — зеркальное отражение прямой. Точка горизонта оказывается не в пространстве композиции, а, условно говоря, перед картиной, ближе к зрителю. Объекты не сужаются, а расширяются по мере их удаления. Сужается, напротив, ближний изобразительный план.
Антонов Дмитрий Игоревич - Русские иконы: геометрия и знаки
Москва : Издательство ACT, 2024. — 224 с. — илл. — {Галерея мировой живописи).
ISBN 978-5-17-126946-3
Антонов Дмитрий Игоревич - Русские иконы: геометрия и знаки – Содержание
К читателю
Глава 1. Геометрия иконы
Перспектива: обратная, прямая и... ?
Суммирование ракурсов
Круговой обзор
Суммирование и движение
Динамика: рассказ о действии
Правое и левое
Визуальные акценты: положение, освещение, размер
За стеной и под землей: внутреннее пространство
Глава 2. Знаки
Дерево, горка, дом: маркеры пространства
Знаки святости: нимб, «слава», мандорла
«Антинимб»: хохлы и шапки
Вздыбленные vs растрепанные: волосы аскетов
Борода
Профиль и фас
Жесты
Благословение и приказ
Молитва, предстояние, внимание
Скорбь и страх
Бегство и преследование
Триумф
Прикосновение к святому
Искушение и вдохновение
Умирание: смерть и метафора смерти
Публичные жесты
Атрибуты
Крылья святых
Голова и чаша: знаки мученичества
Атрибуты пророков: рассказ о будущем
Одежда
Книга и свиток
Ключ
Крест
Цвета
Глава 3. Сюжеты и знаки: принципы чтения
Распятие
Сошествие во ад
Битва новгородцев с суздальцами
Хвалите Господа с небес
Заключение
Библиография
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