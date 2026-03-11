Антюфеев - Церковь возрожденная из пепла

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, History, Persecution Secret Services

Книга П. А. Антюфеева «Церковь, возрожденная из пепла» представляет собой историческое полотно, повествующее о драматической и героической судьбе евангельского движения в Уральском регионе. Автор ставит перед собой задачу проследить путь верующих через горнило испытаний XX столетия — от дореволюционных истоков до периода суровых репрессий и последующего духовного пробуждения. Основная идея произведения заключается в том, что никакие внешние разрушения, гонения или запреты не способны уничтожить живую веру, которая, подобно легендарному фениксу, обретает новую силу именно в моменты наибольшего притеснения.

Содержательная часть книги детально восстанавливает хронику жизни уральских общин евангельских христиан и баптистов, опираясь на архивные данные и личные свидетельства. Антюфеев описывает судьбы служителей, которые не отреклись от своих убеждений в годы ГУЛАГа, и простых прихожан, собиравшихся на тайные молитвы в лесах и частных домах. Автор уделяет значительное внимание периоду «хрущевской антирелигиозной кампании» и тому, как церковь выживала в условиях информационного вакуума и постоянного надзора. Книга содержит уникальные факты о строительстве молитвенных домов, развитии музыкального служения и миссионерских поездках по отдаленным рабочим поселкам Урала, превращаясь в своего рода энциклопедию веры на восточном рубеже европейской части страны.

Текст написан в искреннем, повествовательном и глубоко духовном стиле, который сочетает в себе документальную точность с пастырским наставлением. П. А. Антюфеев пишет как очевидец и исследователь, для которого история церкви — это не просто набор дат, а живая летопись Божьей благодати. Работа служит мощным напоминанием для современного поколения верующих о цене свободы совести и важности сохранения духовного наследия предков. Это чтение, которое укрепляет в вере, вдохновляет на стойкость и помогает осознать, что современные возможности для проповеди Евангелия на Урале были куплены ценой молитв и страданий многих поколений христиан.

П. А. Антюфеев – Церковь, возрожденная из пепла – Евангелие на Урале

ОГУП «ЕГТ», 2006. – 156 с.

П. А. Антюфеев – Церковь, возрожденная из пепла - Содержание

  • От автора

  • Предисловие

  • Отзыв

  • Выписка из Энциклопедии Челябинская обл

  • Из архивных данных о верующих г. Челябинска

  • Село Троица-Дубравна

  • Защитник истины вдвойне

  • На новом месте

  • Завидно стало старому дьяволу, что живут братья в любви, мире и согласии

  • Для Слова Божьего нет уз

  • Есть милость Божья

  • Арест

  • Горобченко.А. Н

  • Гусак. С. Д

  • Живой свидетель

  • Золотая гора

  • Выступление на Золотой горе Антюфеева.Л.А

  • Бараки для переселенцев

  • Антюфеева Варвара Александровна

  • Солодянкин Алексей Михайлович

  • Церковь в городе Копейске. Громов Степан Михайлович ....

  • Новое пробуждение

  • Краткая история Громова Степана Михайловича

  • Избранный сосуд

  • Пробуждение в Челябинске

  • Последняя капля, переполнившая терпение властей

  • Последняя проповедь

  • Пророк

  • Федин Никита Павлович

  • Посещение

  • Из воспоминаний Леонида Александровича Антюфеева

  • Юрасов Михаил Емельянович

  • Полетаевская церковь

  • Последняя жертва 1985 год, суд на девушкой христианкой Элой

  • Челябинская церковь

  • Горобченко.С.Н

  • Калашников. П. В

  • Шалашов Александр Афанасьевич

  • Староверов Степан Филиппович

  • Коньшин Михаил Максимович

  • Миссия «Гедеон»

  • Сочинения учеников школы после посещения их миссионерами миссии «Гедеон»

  • Веер Яков Яковлевич

  • Ковязин Иван Андреевич

  • Церковь «Пробуждение»

  • Церковь «Благовестие»

  • Коркинская церковь

  • Воспоминание из моей жизни

  • Война 1941 год

  • Благодать в благовременной помощи

  • Общение верующих в посёлке Ново-Синеглазово

  • Студенческие годы

  • Дятлов Геннадий Дмитриевич. Служение в подвале

  • Аресты и допросы

  • Чехун Фёдор Фёдорович

  • Новый поворот в моей судьбе

  • Обзор пройденного пути

  • Свидетельство

  • Пролог

Views 63
Added 11.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books