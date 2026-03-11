Антюфеев - Церковь возрожденная из пепла
Книга П. А. Антюфеева «Церковь, возрожденная из пепла» представляет собой историческое полотно, повествующее о драматической и героической судьбе евангельского движения в Уральском регионе. Автор ставит перед собой задачу проследить путь верующих через горнило испытаний XX столетия — от дореволюционных истоков до периода суровых репрессий и последующего духовного пробуждения. Основная идея произведения заключается в том, что никакие внешние разрушения, гонения или запреты не способны уничтожить живую веру, которая, подобно легендарному фениксу, обретает новую силу именно в моменты наибольшего притеснения.
Содержательная часть книги детально восстанавливает хронику жизни уральских общин евангельских христиан и баптистов, опираясь на архивные данные и личные свидетельства. Антюфеев описывает судьбы служителей, которые не отреклись от своих убеждений в годы ГУЛАГа, и простых прихожан, собиравшихся на тайные молитвы в лесах и частных домах. Автор уделяет значительное внимание периоду «хрущевской антирелигиозной кампании» и тому, как церковь выживала в условиях информационного вакуума и постоянного надзора. Книга содержит уникальные факты о строительстве молитвенных домов, развитии музыкального служения и миссионерских поездках по отдаленным рабочим поселкам Урала, превращаясь в своего рода энциклопедию веры на восточном рубеже европейской части страны.
Текст написан в искреннем, повествовательном и глубоко духовном стиле, который сочетает в себе документальную точность с пастырским наставлением. П. А. Антюфеев пишет как очевидец и исследователь, для которого история церкви — это не просто набор дат, а живая летопись Божьей благодати. Работа служит мощным напоминанием для современного поколения верующих о цене свободы совести и важности сохранения духовного наследия предков. Это чтение, которое укрепляет в вере, вдохновляет на стойкость и помогает осознать, что современные возможности для проповеди Евангелия на Урале были куплены ценой молитв и страданий многих поколений христиан.
П. А. Антюфеев – Церковь, возрожденная из пепла – Евангелие на Урале
ОГУП «ЕГТ», 2006. – 156 с.
П. А. Антюфеев – Церковь, возрожденная из пепла - Содержание
От автора
Предисловие
Отзыв
Выписка из Энциклопедии Челябинская обл
Из архивных данных о верующих г. Челябинска
Село Троица-Дубравна
Защитник истины вдвойне
На новом месте
Завидно стало старому дьяволу, что живут братья в любви, мире и согласии
Для Слова Божьего нет уз
Есть милость Божья
Арест
Горобченко.А. Н
Гусак. С. Д
Живой свидетель
Золотая гора
Выступление на Золотой горе Антюфеева.Л.А
Бараки для переселенцев
Антюфеева Варвара Александровна
Солодянкин Алексей Михайлович
Церковь в городе Копейске. Громов Степан Михайлович ....
Новое пробуждение
Краткая история Громова Степана Михайловича
Избранный сосуд
Пробуждение в Челябинске
Последняя капля, переполнившая терпение властей
Последняя проповедь
Пророк
Федин Никита Павлович
Посещение
Из воспоминаний Леонида Александровича Антюфеева
Юрасов Михаил Емельянович
Полетаевская церковь
Последняя жертва 1985 год, суд на девушкой христианкой Элой
Челябинская церковь
Горобченко.С.Н
Калашников. П. В
Шалашов Александр Афанасьевич
Староверов Степан Филиппович
Коньшин Михаил Максимович
Миссия «Гедеон»
Сочинения учеников школы после посещения их миссионерами миссии «Гедеон»
Веер Яков Яковлевич
Ковязин Иван Андреевич
Церковь «Пробуждение»
Церковь «Благовестие»
Коркинская церковь
Воспоминание из моей жизни
Война 1941 год
Благодать в благовременной помощи
Общение верующих в посёлке Ново-Синеглазово
Студенческие годы
Дятлов Геннадий Дмитриевич. Служение в подвале
Аресты и допросы
Чехун Фёдор Фёдорович
Новый поворот в моей судьбе
Обзор пройденного пути
Свидетельство
Пролог
