Archbishop Dmitri Royster - The Holy Gospel according to Saint John

Книга архиепископа Димитрия (Ройстера) «Святое Евангелие от Иоанна: Пастырский комментарий» (The Holy Gospel according to Saint John: A pastoral commentary) является вершиной экзегетического наследия автора, предлагая читателю глубокое погружение в самое богословское из четырех Евангелий. Автор ставит перед собой задачу раскрыть личность Иисуса Христа как воплощенного Логоса, Предвечного Слова, Которое стало плотью ради спасения мира. Архиепископ Димитрий убежден, что четвертое Евангелие невозможно понять вне литургического и сакраментального контекста Православной Церкви, и потому его комментарий служит мостом, соединяющим высокую христологию апостола Иоанна с повседневной духовной жизнью верующего.

В содержательной части труда автор последовательно разбирает текст, уделяя особое внимание уникальным для Иоанна эпизодам: беседе с Никодимом о рождении свыше, встрече с самарянкой у колодца и великим знамениям, явленным Спасителем. Архиепископ детально анализирует пролог Евангелия, закладывая прочный фундамент для понимания божественности Христа, и подробно комментирует Прощальную беседу Господа с учениками. Особое место в книге занимает разбор «евхаристической» шестой главы о Хлебе Жизни, где автор, опираясь на святоотеческую традицию, подчеркивает реальность присутствия Христа в Таинствах. Комментарии наполнены пастырской мудростью, превращая сложные теологические концепции в практические уроки любви, веры и единства с Богом.

Труд написан в возвышенном, но при этом ясном и доступном стиле, сочетающем научную точность филолога с теплотой опытного духовного наставника. Архиепископ Димитрий мастерски использует знание греческого языка, чтобы пояснить оттенки смыслов, которые часто теряются при переводе, что делает книгу ценной как для ученых, так и для мирян. Издание служит незаменимым путеводителем по самому «духовному» Писанию, помогая читателю не просто познакомиться с историческими фактами, но войти в пространство личной встречи с Воскресшим Господом. Это чтение, которое призывает к созерцанию Божественного Света и напоминает о том, что целью жизни каждого христианина является причастие вечной жизни, о которой так убедительно свидетельствует любимый ученик Христа.

Archbishop Dmitri Royster – The Holy Gospel according to Saint John: A pastoral commentary

Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2011. – 548 pp.

ISBN 978-0-88141-516-2

Archbishop Dmitri Royster – The Holy Gospel according to Saint John – Contents

Foreword