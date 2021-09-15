Филипп Арьес - Человек перед лицом смерти

Два томика, 648 страниц, набранных убористым шрифтом, — такова книга Филиппа Арьеса в издании «Эдисьон дю Сей», по которому и сделан русский перевод. Обобщены результаты 15 лет исследований. Сведена в стройную систему огромная масса данных, рассеянных во множестве опубликованных и архивных литературных, юридических, литургических, эпиграфических, иконографических памятников. Оригинальные идеи и наблюдения автора далеко выходят за рамки «истории смерти», охватывая всю эволюцию менталитета, коллективной психологии, культуры на протяжении более чем тысячелетия: от Раннего Средневековья до наших дней. Конечно, в таком большом тексте неизбежны повторы и длинноты, в русском переводе частично устраненные, так что книга выходит с незначительными сокращениями и все же именно такой, как она написана. Читается она не всегда легко. Стиль ее неоднороден: от статистики до лирического эссе. Но это свободная, прямая и очень индивидуальная речь настоящего интеллектуала.

Книга написана для французских читателей. Об истории и географии Франции, ее литературе и народных обычаях, о подробностях католического культа и церковной организации здесь говорится как о чем-то общеизвестном. В русском переводе сделана попытка представить исторических лиц, места и события, упоминаемые автором, чуть обстоятельнее, не нарушая при этом ритма повествования. Рассказывая о чувствах и поведении людей прошлого перед лицом смерти, Арьес охотно и много цитирует: письма, завещания, трактаты, стихи. Практически все цитаты даются в нашем переводе, фрагменты же сочинений Толстого, Бабеля, Солженицына приводятся, естественно, в подлиннике. В обширных примечаниях восполнены недостающие библиографические данные и исправлены некоторые неточности.

Книгу, вышедшую в 1977 г., ждал немедленный громкий успех. Не убоявшись большого объема, ее прочли не только коллеги и студенты-историки. Она вдохновила и определила собой целое направление исследований по истории менталитета, коллективного сознания и культуры и уже стала классикой. Но эта работа известнейшего французского представителя «новой истории» говорит о большем, чем история. Громко заявляя сегодня о необходимости нового понимания и подхода к смерти, социологи, психологи и врачи, в сущности, лишь повторяют сказанное Арьесом сорок лет назад. Для нас и сама эта книга, и ее проблематика — еще одно новое, ранее немыслимое обретение. Пусть оно не останется незамеченным.

Филипп Арьес - Человек перед лицом смерти

Тюмень: ИП Сайфуллин Т. А., 2021.— 512 с.

ISBN 978-5-6045435-8-0

Филипп Арьес - Человек перед лицом смерти - Содержание

Книга первая. ВРЕМЯ ЛЕЖАЩИХ

Часть 1. Все умирать будем Глава 1. Смерть прирученная Глава 2. У святых, при церкви

Часть 2. Смерть своя Глава 3. Час смерти. Память о жизни Глава 4. Гарантии для потустороннего мира Глава 5. Лежащие, молящиеся и души



Книга вторая. СМЕРТЬ ОДИЧАЛАЯ

Часть 3. Смерть далекая и близкая Глава 6. Отлив Глава 7. «Суетности» Глава 8. Мертвое тело Глава 9. Живой труп

Часть 4. Смерть твоя Глава 10. Время прекрасных смертей Глава 11. Визит на кладбище Глава 12. Смерть перевернутая



Заключение