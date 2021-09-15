Филипп Арьес - Человек перед лицом смерти

Арьес - Человек перед лицом смерти
Два томика, 648 страниц, набранных убористым шрифтом, — такова книга Филиппа Арьеса в издании «Эдисьон дю Сей», по которому и сделан русский перевод. Обобщены результаты 15 лет исследований. Сведена в стройную систему огромная масса данных, рассеянных во множестве опубликованных и архивных литературных, юридических, литургических, эпиграфических, иконографических памятников. Оригинальные идеи и наблюдения автора далеко выходят за рамки «истории смерти», охватывая всю эволюцию менталитета, коллективной психологии, культуры на протяжении более чем тысячелетия: от Раннего Средневековья до наших дней. Конечно, в таком большом тексте неизбежны повторы и длинноты, в русском переводе частично устраненные, так что книга выходит с незначительными сокращениями и все же именно такой, как она написана. Читается она не всегда легко. Стиль ее неоднороден: от статистики до лирического эссе. Но это свободная, прямая и очень индивидуальная речь настоящего интеллектуала.
Книга написана для французских читателей. Об истории и географии Франции, ее литературе и народных обычаях, о подробностях католического культа и церковной организации здесь говорится как о чем-то общеизвестном. В русском переводе сделана попытка представить исторических лиц, места и события, упоминаемые автором, чуть обстоятельнее, не нарушая при этом ритма повествования. Рассказывая о чувствах и поведении людей прошлого перед лицом смерти, Арьес охотно и много цитирует: письма, завещания, трактаты, стихи. Практически все цитаты даются в нашем переводе, фрагменты же сочинений Толстого, Бабеля, Солженицына приводятся, естественно, в подлиннике. В обширных примечаниях восполнены недостающие библиографические данные и исправлены некоторые неточности.
Книгу, вышедшую в 1977 г., ждал немедленный громкий успех. Не убоявшись большого объема, ее прочли не только коллеги и студенты-историки. Она вдохновила и определила собой целое направление исследований по истории менталитета, коллективного сознания и культуры и уже стала классикой. Но эта работа известнейшего французского представителя «новой истории» говорит о большем, чем история. Громко заявляя сегодня о необходимости нового понимания и подхода к смерти, социологи, психологи и врачи, в сущности, лишь повторяют сказанное Арьесом сорок лет назад. Для нас и сама эта книга, и ее проблематика — еще одно новое, ранее немыслимое обретение. Пусть оно не останется незамеченным.
Филипп Арьес - Человек перед лицом смерти
Тюмень: ИП Сайфуллин Т. А., 2021.— 512 с.
ISBN 978-5-6045435-8-0
Филипп Арьес - Человек перед лицом смерти - Содержание
Книга первая. ВРЕМЯ ЛЕЖАЩИХ
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Часть 1. Все умирать будем
- Глава 1. Смерть прирученная
- Глава 2. У святых, при церкви
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Часть 2. Смерть своя
- Глава 3. Час смерти. Память о жизни
- Глава 4. Гарантии для потустороннего мира
- Глава 5. Лежащие, молящиеся и души
Книга вторая. СМЕРТЬ ОДИЧАЛАЯ
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Часть 3. Смерть далекая и близкая
- Глава 6. Отлив
- Глава 7. «Суетности»
- Глава 8. Мертвое тело
- Глава 9. Живой труп
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Часть 4. Смерть твоя
- Глава 10. Время прекрасных смертей
- Глава 11. Визит на кладбище
- Глава 12. Смерть перевернутая
Заключение
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